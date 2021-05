Centelles: "Los errores nos penalizan mucho, hay que limpiar la mente"

Álex Centelles formó en el once titular en Cartagonova debido a la baja por sanción de Akieme integrado en una zaga renovada al completo por Rubi y experimentó en primera persona el caos defensivo que viene exhibiendo el equipo rojiblanco en las últimas jornadas. La mentalidad es centrarse en Logroñés y Sporting para que no se escape de las manos la promoción de ascenso.

¿Con qué ánimo regresó la expedición de Cartagena?

Tienes que intentar limpiar la mente rápido y pensar en lo que viene, en mejorar lo mal que se haya hecho y pensar en positivo siempre. Cada uno piensa qué ha hecho e intenta mejorar. Tampoco es bueno hablar mucho del partido, sino pensar en el siguiente partido.

Siguen dándose partidos calcados en el que los errores les penalizan en exceso.

Nos penalizan mucho los errores, nos llegan cuatro o cinco veces y nos hacen gol. Son cuatro o cinco detalles a mejorar y si pules eso lo demás lo estamos haciendo bien, también adaptándonos al nuevo entrenador, seguro que mejoraremos.

¿Ven en riesgo ya incluso el play-off?

Hasta que no acaba la temporada y aseguras el play-off no hay nada cierto. Como está la tabla no podemos relajarnos y hay que pensar en coger sensaciones buenas y que la racha cambie. Queremos estar en play-off, pero para hacerlo bien hay que cambiar la dinámica y llegar firmes.

¿Notaron mucha diferencia con el público en las gradas?

En el vestuario hablábamos que parecía que no estábamos bien en el campo y en realidad sí que lo estábamos, pero la afición apretaba mucho, es el fútbol. Vas fuera de casa con su gente y te van a apretar, hay que volver a acostumbrarse. Debemos pensar en positivo e intentar mejorar para el siguiente partido.

Ante el Logroñés ya será jornada unificada, ¿llegan los nervios?

Es mirar lo nuestro y no tanto la tabla porque depende de nosotros que no se nos escape. Hay que lograr las dos victorias que quedan y llegar al play-off lo mejor posible.

Les queda aferrarse a lo bueno que todavía se hace...

Contra el Albacete nos costó mucho encontrar el gol pero lo provocamos. Nos penalizan los errores y hay que corregirlos mirando hacia adelante.

Lo bueno es el gran fondo de armario que tiene el plantel.

Tenemos que aportar todos porque la temporada es muy larga y tenemos que estar al 100% para cuando el míster lo necesite. Hay que hacer grupo y estar más unidos que nunca.

¿Qué le diría a los aficionados para evitar las dudas?

Hay que remontarse a toda la temporada, no solo a las últimas jornadas. Nos hemos ganado ir terceros porque la plantilla es la misma, toca seguir trabajando y los resultados llegarán, transmitiendo tranquilidad y unidad con la afición.