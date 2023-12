Charly Carreño y Javi Vizcaíno fijan el ‘objetivo Valencia’

Semana verde de gestión de errores de la derrota en Soria, de una gran carga de ilusión en la visita del Hospital Materno Infantil ‘Princesa Leonor’ y de preparación de un durísimo partido final de año. Charly Carreño, técnico de Unicaja Costa de Almería, se queda con lo “bonito” que es “ver a los más pequeños que ahora tienen algún problemita y sacarles una sonrisa, el llegar con dos carros de regalos y aparecer por los pasillos y ver las caras de ilusión”. Sabe perfectamente que sus hombres lo han agradecido, “se alegran los niños y también nuestros jugadores”, a punto de terminar el año 2023 con otro complicado test.

En cuanto a la segunda derrota de la temporada, mensaje nítido y muy lógico: “Si cuando ganamos hay que seguir trabajando, cuando se pierde, exactamente igual; sencillo, como siempre, no hay grandes diferencias; el partido en números sí nos dejó cosas específicas a trabajar, una parte de ataque y de transiciones de ataque que tenemos que desarrollar”. Y la lectura de lo ocurrido la hace viendo también lo positivo, que lo hubo: “Tuvimos un partido dividido en claramente dos periodos, los dos primeros sets y los dos siguientes, y cuando el equipo compitió, jugó creo que bien, y después cuando no compites al cien por cien o te desinfla por cualquier motivo, a estos niveles existen estas diferencias”.

Ha tomado nota de que ocurrió igual en el Centro Insular de Deportes frente a Guaguas, “ir de más a menos”. Ante UPV Léleman Conqueridor se intentará corregir, sabiendo de la complicación del rival: “Todos los equipos se desarrollan, van creciendo; es cierto que me pareció un equipazo cuando vino Almería, después no he seguido sus partidos, sí he seguido los resultados, pero sé que es un equipo que tiene de todo, que tiene en todas sus filas jugadores que pueden hacer daño, que pueden jugar un buen voleibol, como los hermanos Monfort, uno en cada posición, o los centrales, con experiencia, un opuesto ya más consolidado que cuando vinieron aquí, que estuvieron barajando dos…”.

En definitiva, es “un equipo fuerte que juega en casa, en una casa que dicen que es difícil de jugar”, textualmente. Como añadido extra, el reencuentro con Dreyer: “Fuimos buenos rivales, éramos centrales con características parecidas, en el sentido de que no éramos centrales muy altos, sino habilidosos, rápidos, con cierta inteligencia…, tengo muy buena relación con él, la mantengo desde hace mucho tiempo y lo he seguido como entrenador”. Elogia la carrera del brasileño: “Hizo un gran trabajo en Palma, hizo otro gran trabajo en Canarias y es un entrenador de primer nivel que está a la altura del reto que tiene”.

Vizcaíno: "La verdad que es muy cómodo trabajar con estos profesionales, hace que sea mucho más fácil mejorar y hay un muy buen ambiente en general, que eso es algo que se valora mucho"

En Los Pajaritos tuvo más minutos que hasta ahora Javi Vizcaíno, volviendo al escenario en el que se proclamó hace pocos meses campeón de España junior dirigiendo el juego de los ahorradores: “El resultado no acompañó, pero la verdad que fue muy bonito volver al campo que me había dado tanta alegría y siempre es especial regresar a un pabellón icónico como Los Pajaritos”. Su valoración del partido va en la misma línea que la de su entrenador: “Los dos primeros sets fueron buenos, competimos muy bien en un campo tan difícil y creo que nos pesó bastante la derrota del segundo”.

Esa derrota parcial por 30-28 tras desperdiciar cuatro balones de 0-2 visiblemente sí que afectaron al equipo: “Empezamos a dejar de jugar y bueno, al final son cosas que pueden pasar, y que solo nos ha pasado una vez en todo lo que llevamos de liga, así que no creo que haya que echarse las manos a la cabeza, sino simplemente analizar sobre lo que no salió bien y en lo que nos equivocamos y trabajar durante la semana para que no vuelva a pasar”. Además, los entrenamientos son del máximo provecho: “La verdad que es muy cómodo trabajar con estos profesionales, hace que sea mucho más fácil mejorar y hay un muy buen ambiente en general, que eso es algo que se valora mucho”.

Su “aprendiendo de los mayores y escuchando sus consejos”, en general, lo particulariza en Bertassoni: “Todo un honor, tanto como jugador como persona, Paulo es un auténtico grande; siempre, y sobre todo cuando estamos los dos solos entrenando en la parte de los colocadores, me da muchos consejos, luego cuando estamos fuera del entrenamiento me manda vídeos sobre cosas que tengo que cambiar, un poco de todo”. Sobre que son dos colocadores diferentes y complementarios, la respuesta del joven roquetero es clara: “Somos un equipo e independientemente de que cada uno tiene su estilo de juego, el objetivo de la posición es la misma, poner la bola bien al atacante y ayudar lo máximo”.

Sobre UPV Léleman Conqueridor tiene claro que será una complicada despedida del año: “Valencia, y más en su campo, es un equipo que nos va a poner las cosas súper difíciles, obviamente, y se avecinda un partido muy, muy difícil”. Como siempre se busca, semana a semana, “intentaremos romper esa fortaleza con todas nuestras armas y a luchar cada set y cada punto como si fuese el último de la temporada”, dice textualmente. Como punto fuerte del rival, “lo que me resultó más difícil de ese equipo en la primera vuelta fueron las ayudas de los receptores, porque están siempre muy cerrados, ayudan mucho a los centrales y pese a eso llegan muy bien a la punta y se montan muy bien”. Por lo tanto, “el bloqueo es una de sus mayores fortalezas”.