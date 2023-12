Apagón inoportuno de Unicaja Almería en Soria para perder el liderato (3-1)

No pudo ser el semitítulo de ‘campeón de invierno’ al caer en Los Pajaritos frente a Grupo Herce Soria por 3-1, si bien fue Guaguas el que adelantó a los ahorradores en la tabla y quedó primero de la primera vuelta. Unicaja Costa de Almería finalizó segundo, se medirá al séptimo en los cuartos de final de la Copa del Rey e, injustamente para todo el trabajo realizado hasta esta jornada, cerró este periodo con un mal sabor de boca. Lo tuvo casi en la mano, mostró su solidez en el primer set, controló bien la delantera local insistente en el segundo, pero no pudo aprovechar cuatro balones para el 0-2, yéndose del partido.

El rival en los cuartos de final de la Copa del Rey será Pamesa Teruel Voleibol, después de una jornada de fluctuaciones en las plazas que quedaban por adjudicar. Se le fue la ocasión histórica a San Roque, pese la derrota en Los Planos se mantuvo dentro UPV Léleman Conqueridor y Conectabalear Manacor confirmó su mejoría ante Cisneros para ser sexto. Así, el ‘torneo del KO’ de Leganés queda así en la pirmera ronda: CV Guaguas – UPV Léleman Conqueridor, Unicaja Costa de Almería – Pamesa Teruel Voleibol, Grupo Herce Soria – Conectabalear Manacor y Melilla Ciudad del Deporte – Cisneros Alter.

El máximo anortador del encuentro fue el receptor local Olalla, con 20 puntos, y el mejor de los verdes fue Víctor Rodríguez, con 17. El soriano Lucas Lorente fue el mejor sacador, con dos aces de los cuatro de su equipo, dos para Unicaja Costa de Almería, inferior en bloqueo, 11 frente a 6, tres de ellos de Jorge Fernández, como Flores, Olalla y Domenech en el lado soriano. El nivel de recepción fue similar en los dos equipos, pero la eficiencia de ataque de Grupo Herce Soria superó a la ahorradora, algo muy poco habitual en todo lo que iba de temporada. Lo determinante del 30-28, desde lo que todo cambió.

El inicio del encuentro tuvo un 0-1, primera papeleta resuelta por Víctor Rodríguez con el descuido defensivo de Soria echando una mano. Despertó en seguida el cuadro soriano y se produjo una sucesión de puntos largos, disputados, en algunos casos hasta trabados y poco vistosos. En ese escenario se fajó bien Unicaja Costa de Almería, subiendo varios enteros en su nivel de defensa y manteniendo su habitual efectividad en ataque para que el set fuera verde desde muy pronto. El saque de Víctor Rodríguez, de hecho, abrió una brecha importante, sumando una pipe, que obligó a Toribio a parar el partido (2-6). Cortó la racha, pero Neaves emergió con su primer punto para después ser determinante.

Hubo una máxima diferencia de siete puntos con el 4-11 y 5-12 con ataque de Borja Ruiz, seguida de una intentona de reacción local, pero Jorge Fernández hizo el 8-14 y se tuvo control de la situación. Un ace de Cunha ‘apretó’ hasta el 10-14, justo cuando se concedió error de saque y se dio así un respiro a la recepción de Grupo Herce. Neaves ‘aceptó’ el ritmo de Paulo Renán y subió el 11-17, Cunha tira del carro local y Toribio metió a Belda al saque para situarse a dos puntos (16-18). Insistió el cuadro soriano, pero sostuvo con su solvencia habitual y con Neaves letal el mando un cuadro ahorrador sólido (20-25).

El segundo set mostró a un Grupo Herce Soria más consistente, sobre todo Olalla siendo el ‘hombre a seguir’, muy solvente en ataque durante toda la manga. Se marchó pronto de tres puntos (6-3) el equipo local, niveló el conjunto almeriense a fuerza de constancia, pero se controló mejor a Neaves y tocó ir a remolque durante todo el set. Tras el 11-11 y perseguir de cerca a su rival, los sorianos lograron una renta de tres ya dentro de zona peligrosa, en la veintena (22-19). Salió entonces la pasta de la que está hecho el equipo, niveló a 23, pero se topó con el acierto de Cunha, determinante en la larga recta final. De levantar una bola de set, a tener hasta cuatro y finalmente perder por 30-28.

Víctor Rodríguez hizo una excelente actuación en la sucesión de balones para el 0-2. Sin embargo, no se cerró bien el bloqueo al opuesto portugués, tocando la bola, y se terminó pagando caro y desperdiciando un set que podría haber dejado muy tocado al rival. No solo eso, sino que el que quedó anímicamente tocado fue el cuadro verde y se atascó el saque de Villalba en el arranque del tercero. Un 5-0 con tiempo de Charly incluido. Olalla calcó su inicio anterior y Carreño se vio obligado al segundo tiempo con 8-2. Con 10-2 quedó patente que no se podía arrancar, incómodo sobre la pista de Los Pajaritos. Tocaba buscar sensaciones e ir poco a poco, sabiendo que había mucho que mejorar.

Unicaja Costa de Almería fue a contracorriente a partir de perder el segundo set en un duelo que se complicó en demasía

Víctor Rodríguez se jugó la pipe en una bola complicada para el 13-6, Fran sumó y siguió Neaves con ace (13-8), bloqueó Paulo Renán, tras tiempo de Toribio, el 13-9. Se estaba más cerca, mejor en rendimiento, pero sin embargo otra vez hubo incomodidad (16-9). El error condenó la remontada (19-10) y tuvo minutos Vizcaíno en la dirección del juego. El equipo siguió desdibujado, en su peor momento posiblemente de toda la temporada, con la mente puesta en el set anterior, aunque necesitando mejor pensar en el siguiente para llegar al primer tie-break de las once jornadas de la primera vuelta (25-14).

Para ello tocaba cambiar lo ocurrido en el campo de Guaguas, donde también se ganó el primero con autoridad, pero se encajó la remontada. Se inició el set con un error, pero a su vez con un punto de ataque de Neaves, si bien se cazó de nuevo al canadiense (3-1). De nuevo Víctor Rodríguez se encargó de los balones difíciles, pero tocaba ir a remolque, buscando todavía la mejora paulatina. Había que elevar el nivel de saque, igualarlo al del primer set, recuperar a Neaves y ajustar la recepción, sin lograrlo (7-4, tiempo de Charly y brecha cada vez más grande con el 10-4, segundo tiempo del almeriense).

Totalmente parado el cuadro almeriense, otra vez tuvo cancha Vizcaíno con el 12-4 en el tanteo. Un bloqueo de Jorge Fernández supuso el 14-6 y quitar del saque a Villalba, con otro más sobre Cunha para el 14-7. Fue sumar para maquillar un marcador muy adverso, en medio de un escenario nunca antes vivido, con caída además en la contundencia en el ataque (20-9). No se pudo reaccionar ante la fluidez del juego local, dirigido por Lucas Lorente, pero sobre todo por el ‘apagón’ propio, pesando enormemente no haber cerrado el segundo set ni en el 24-25, ni en el 25-26, ni en el 26-27, ni en el 27-28. Aprendizaje y cierre de una primera vuelta brillante, con 9 victorias y dos derrotas.