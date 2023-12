Charly Carreño y Jorge Fernández verbalizan el respeto verde a Soria

“Yo llevo yendo a Soria desde el 89, cuando estábamos en la Permanente de Palencia y ya entonces hacíamos algunos partidos con el equipo de allí, no con el primero, porque eran los años de la época del ascenso para ellos, y sí que tengo muchos recuerdos; han sido muchísimos años y grandísimos partidos, sobre todo”. Charly Carreño sonríe con el ejercicio de rememorar aquellos duelos numantinos a los que no les faltaba de nada, y lo mejor es que eso perdura: “Yo creo que sí, que este será otro grandísimo partido, porque somos dos equipos que estamos, los dos, jugando bien”.

Este sábado Los Pajaritos vuelve a recibir a Unicaja Costa de Almería otra temporada, y con esta van 35 consecutivas viajando a la capital castellana. Ese mítico recinto no solo tiene historia, sino actualmente un gran voleibol de la mano de Grupo Herce: “Ellos están jugando muy bien en casa, están siendo muy, muy fuertes, con resultados buenísimos”. Entre ellos, la única derrota de Guaguas en lo que va de temporada. “Soria es un equipo muy completo, que están jugando muy bien al voleibol”, insiste Charly, pero añadiendo, eso sí, que “por qué no decirlo, nosotros también estamos realizando un buen voleibol”.

Está escrito con antelación que “este sábado habrá un partido de alto nivel en Soria”, y de su rival destaca “el equipo: si bien hay otras plantillas con grandes jugadores, este es un bloque muy compacto; es cierto que el opuesto Cunha está haciendo muy buen torneo, un jugador que tiene experiencia, que sabe jugar bien, que elige muy bien cuándo ataca y donde ataca, y luego tienes varios jugadores jóvenes que están jugando muy bien; es cierto que están muy bien dirigidos, y luego ya Villalba y San Martín, que ya son jóvenes, pero no tanto, con experiencia y que son los que le dan la base al equipo”.

Pase lo que pase este sábado Unicaja Costa de Almería quedará al término de la primera vuelta por delante de Grupo Herce por puntos o por coeficiente de sets, a lo que Carreño no hecha cuentas: “Yo sé que nosotros dependemos de nosotros mismos para ganar y conseguir esa ansiada primera plaza, en el sentido de que nos posiciona muy bien para la Copa del Rey, que creo que es el único objetivo”. De hecho, “pensando en la Superliga, todavía quedaría una segunda vuelta, queda muchísimo campeonato, pero sí es verdad que sólo queda un partido para poder quedar bien posicionados para la Copa”.

A los verdes les corresponderá el séptimo o el octavo en los cuartos coperos, pero, no se olvida el técnico almeriense de que “los sexto, séptimo, octavo y noveno clasificados son equipos que hay que jugar muy bien para ganarles, contra los que hemos jugado, varios han pasado por aquí y que igual la gente no puede valorar lo bien que jugamos ante ellos para conseguir esos resultados que hemos obtenido”. De la misma opinión es el central Jorge Fernández: “En cuarto de final prácticamente da igual quién te toque, tanto Teruel, como Valencia, Manacor o San Roque, todos tienen un muy buen nivel y será difícil”.

Sin embargo, hay un detalla importante que tiene en cuenta: “Para mí, lo bueno de quedar primero o segundo sinceramente es que pensando en grande, a lo lejos, evitas a uno de los favoritos, a Guaguas, hasta la final, y esa creo que es la ventaja de esas posiciones, más que el cruce de cuartos, porque más o menos es lo mismo el que te toque”. Además, está la parte anímica de acabar primeros, ya que “es algo circunstancial, pero a todos los equipos les gusta conseguir ese objetivo”. El gallego reconoce que “no nos lo marcamos de un principio, pero tal y como está yendo la temporada…”.

Está ahí, es alcanzable “tal y como estamos jugando, como estamos sacando todos los partidos”, por lo que “ahora sí, se ha convertido en un objetivo para nosotros y queremos conseguir esa primera plaza para ir a la Copa del Rey como cabeza de serie”, dicho de un modo textual. El central está contento con el rendimiento general, “yo creo que cada fin de semana estamos mostrando el nivel de juego que tiene el equipo y da igual a quién tengamos delante porque jugamos siempre a nuestro 100%”, y con el suyo particular, si bien es exigente consigo mismo, eso como base de su carrera, y promete incluso más.

En desarrollo Jorge Fernández dice que Unicaja Costa de Almería tiene días que está tan sólido, “pero aun así conseguimos sacar situaciones muy complicadas y sacar todos los partidos adelante con un marcador muy favorable”, algo que tiene explicación: “Creo que eso es por la dinámica que llevamos, que nos da confianza en todos esos momentos importantes, porque ya hemos demostrado que podemos sacar cualquier set en cualquier situación, y eso nos hace creer hasta el final”. De hecho, jugar así es un placer: “Todo el mundo desde fuera puede ver que estamos disfrutando desde el primer partido”.

Jorge Fernández: "Considero que estoy jugando bien, pero de igual modo seguramente pueda mejorar en bloqueo, en ataque, en saque, seguramente puedo hacerlo todavía mejor"

Es una constante desde el mismo inicio, “empezamos muy bien y cada partido se ha ido confirmando”, asegura, agradecido de que “el grupo es muy bueno dentro y fuera de pista y eso también ayuda, y está claro que luego los resultados favorables también te ayudan a jugar con mucha más confianza y disfrutar más cada partido”. Respecto a lo particular, “en lo del pie no lo pienso mucho ya; es cierto que por momentos me sigue molestando un poquito, pero muy poquito, así que intento no pensarlo y me siento bien, y como estoy bien físicamente, considero que estoy de momento haciendo una buena temporada”.

Y ahora, la ambición incesante: “Me focalizo en jugar bien, el pie lo tengo olvidado y sí y no, respecto a mantenerme así, porque considero que estoy jugando bien, pero de igual modo seguramente pueda mejorar en bloqueo, en ataque, en saque, seguramente puedo hacerlo todavía mejor; que está bien, sí, pero yo quiero hacerlo todavía mejor y voy a entrenar para seguir mejorando”. Eso es una ‘mala noticia’ para los rivales, empezando por un Soria al que Jorge Fernández elogia, empezando por Toribio: “Está haciendo una temporada muy buena, ya la anterior fue buenísima y lo está confirmando, un equipo que sabe a lo que juega, que juega muy bien, muy bien dirigido por su entrenador”.

En el técnico deposita la consolidación soriana, “creo que está haciendo en estos años un muy buen trabajo”, y el sábado se verá sobre la cancha: “Este va a ser un partido muy complicado; sabemos que Soria en Los Pajaritos siempre juega bien, además los partidos grandes le gusta jugarlos más, entonces vamos a tener un partido muy, muy complicado”. Se llega, eso sí, muy preparado: “Creo que va a estar muy igualado, pero con la confianza que tenemos, jugando como estamos jugando nosotros, vamos a Soria a ganar el partido; no vamos a ir a ver qué pasa, sabiendo que ellos juegan bien; nosotros iremos a ganar, y luego pasará lo que tenga que pasar, pero nuestro objetivo es ganar”.