Charly y Paquillo alertan sobre un San Roque enrachado

En racha de tres llega CV San Roque Batán por primera vez en su historia al Moisés Ruiz para medirse a un Unicaja Costa de Almería que acaba de encajar su primera derrota, a la que saca buena lectura: “Las derrotas se pueden llevar bien, dependiendo de cómo se produzcan, y en este caso yo creo que no hay nadie contento con el resultado del sábado, pero es cierto que por cómo jugamos el primer set, por hacerlo allí, en su casa, y obligar a Guaguas a jugar al nivel Champions que sí tiene, es satisfactorio para que los chicos entiendan que están trabajando bien”. Así lo ve Charly Carreño, armado con la razón de que tanto cuando se gana como ahora cuando se pierde, trabaja siempre las debilidades.

Siempre siente el respaldo de su plantel, “ellos se sienten bien, se sienten confiados con lo que están haciendo”, asumiendo la tarea que hay por delante porque “hay una realidad: cuando ellos pusieron un nivel más a partir del segundo set, fue difícil acercarnos en el marcador y jugar más cómodos”. Avance a la siguiente casilla, que lleva por nombre CV San Roque: “Está jugando bien porque tiene buenos jugadores, y no es muy común que los recién ascendidos formen buenas plantillas, algo que es muy bueno para la liga, que los equipos que suben puedan tener una plantilla interesante”.

En la misma línea de ambas cuestiones, la derrota y la dificultad del siguiente rival, se ha expresado Paquillo Fernández: “Se analizó, porque la gestión es eso, analizar un poquito lo que hicimos, cómo se jugó, corregir errores y seguir entrenando para que los números puedan mejorar, pero tampoco un análisis dramático, ya que una derrota puede llegar en cualquier momento de la temporada, llegó en casa de Guaguas, un rival muy fuerte, y a analizar y seguir, ya está”. Se sigue por el otro club grancanario: “Han subido este año a Superliga, pero aun así han formado un buen equipo, muy peleón, y ahí se ven esos números, llegan a casa de Petrer y ganan, contra Guaguas hicieron un gran partido, en su casa son fuertes… al final tiene buenos jugadores San Roque”.

Moisés Cézar regresa a casa

El nombre propio principal que a todo ahorrador le viene a la mente y al corazón es Moisés Cézar, el primero en la lista de Charly: “Esta Moi, con una gran experiencia, pero no solo es un jugador con experiencia, sino que es un jugador que está rindiendo muy bien, que está haciendo un muy buen torneo, y además un opuesto de Dinamarca que aparece nuevo en España y que está haciendo un torneo excelente".

Paquillo también se ha acordado de Cézar: “Yo no he hablado con Moi esta semana, pero se le nota muy feliz; es un jugador que el año pasado fue muy complicado aquí para él, se le hizo un año difícil, y este año parece que ha vuelto a tener su juego y yo me alegro muchísimo”. Respecto a los demás, “un equipo muy completo; es verdad que el opuesto danés está haciendo muchos puntos, no sabemos si por el número de pelotas que le dan o por la efectividad que tiene, pero se nota que es un fuerte del equipo, o Loeches, que sabemos cómo juega, un colocador muy estable, Moi, un central que bloquea mucho y que es muy fuerte en red… entonces al final es un equipo bastante completo”.

Del propio lado de la red, Charly ha desvenado que “la semana que me ha tenido Unicaja es como otra semana, intentando orientar el trabajo a lo que no se ha hecho bien el fin de semana y siempre con un ojo puesto en el partido del sábado". Sí ha habido algo muy especial a título institucional, pero que es mérito de todos, como la declaración como club de Utilidad Pública en Andalucía: “Cuando digo club, digo todos, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva… creo que todos los que formamos esta familia hacemos un esfuerzo muy grande, sobre todo la directiva, por intentar que esto sea algo más que 12 jugadores jugando voleibol".

En la parte deportiva, “el esfuerzo que hacemos durante la semana no es ni más ni menos que para que la gente que venga a vernos el fin de semana disfrute con lo que hacemos en la pista, y con todo eso creo que se intenta generar atracción y que la gente en Almería y Andalucía lo vea como suyo”. En cuanto a Paquillo, se ha centrado en la actividad sobre la que más participación de jugadores se produce: “El deporte da muchos valores, y creo que tiene algo especial el voleibol, tan cercano, tan humilde, así que creo que ‘El deporte vida’ es un básico en nuestra sociedad".

El libero se ha referido igualmente a la dedicatoria de partidos a asociaciones, “es súper importante que tanto nosotros como todos los aficionados apoyen a la gente que está ahí detrás siempre”, y ha pedido un lleno este sábado como arropo a Argar: “Estaría de lujo, también después de la derrota, que los necesitamos más”. Carreño ha puesto el resto en el llamamiento: “Que la gente se olvide de que es un recién ascendido al uso, porque es un equipo que está jugando muy buen voleibol, y además en los partidos en casa yo creo que la gente se está divirtiendo muchísimo; que vengan, que se diviertan y que repitan”.