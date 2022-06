Cristina Teruel: madera y 'pintura' de campeona

Una llamada de teléfono a la redacción hace unas semanas avisó de que en Huelva se estaba curtiendo una almeriense que iba para campeona. El nombre nos hizo recordar a aquella joven, muy joven, jugadora de bádminton de la que habíamos escrito varias noticias de sus años en el Mercapinturas, siempre con una copa en una mano y la raqueta y el volante en la otra: Cristina Teruel.

Como le ocurre al tenis con Rafa Nadal o al pádel con Paquito Navarro, el bádminton está bajo el amparo de Carolina Marín. Y precisamente a la tierra de la campeona olímpica se marchó hace cuatro años Teruel, para entrenar en el CAETD, lo que viene a ser un centro de alto rendimiento de su deporte. Allí, Cristina lleva una rutina espartana, que le ha permitido convertirse en una de las promesas españolas del volante, amén de ser una estudiante modelo. Tal es así que el año pasado fue premiada como la deportista con mejor expediente académico: un 9'4 en la ESO, teniendo clases y entrenamiento de 8'15 a 19:30. ¡Ahí es nada!

¿Qué quiere ser Cristina de mayor? Por su cabeza rondan varias carreras: Magisterio, INEF, Fisioterapia... Lo que no dice pero el periodista le tira de la lengua es campeona olímpica. Eso son palabras mayores, pero la risa que se le escapa al escucharlo denota que más de una vez ha soñado con imitar a su ídolo y subirse a lo más alto del podium, con la corona de laurel sobre la cabeza. Para ello, hay que seguir trabajando y manteniendo la enorme progresión que se ve en su juego.

Cristina Teruel, jugadora almeriense del CB Huelva "Mi objetivo es estar en las convocatorias de España para el Campeonato de Europa y del Mundo"

"El salto de calidad lo he dado en mi tercera temporada en Huelva. Cuando llegué, empecé a trabajar desde cero. El objetivo era conseguir resultados en el futuro y creo que vamos en el buen camino porque están llegando", asegura la jugadora almeriense, que en este 2022 ya ha levantado la copa de campeona de Andalucía y España.

Cristina llegaba en un gran momento deportivo a ambas citas, se veía con opciones de hacer un gran papel, pero reconoce que no esperaba estas victorias en categoría absoluta, siendo aún sub-19. "La gente sospechaba que podía dar la sorpresa, pero delante tenía a rivales que me habían ganado anteriormente. Yo fui a darlo todo, me planté en semifinales y ahí sí me creía capaz de lograr el oro", indica orgullosa la joven almeriense, que explica lo difícil que es cerrar un partido: "En la final del Campeonato de España sentía algo de miedo. Tuve tres puntos de partido en contra, pero conseguí levantarlos y forzar el tercer set. Ahí sí me vi ganadora, saqué mi mejor juego y me hice con el título".

Como el deporte a estos niveles comienza a ser un no parar, además de que todavía con el curso académico en marcha, Cristina sólo ha tenido un fin de semana para estar con sus padres en Almería, con reconocimiento del alcalde incluido, y ya está de nuevo en Huelva con la mirada puesta en el Campeonato de Europa y del Mundo. "Aún no ha salido la convocatoria de la Selección Española, mi objetivo es estar ahí. Tengo que dar el máximo de mí para poder estar en estas citas", que serían un paso más en el meteórico ascenso de la almeriense.

Pese a que lo fácil a estas edades y con este porvenir es dejarse llevar, Cristina tiene lo pies en la tierra. Carolina Marín, su mentora, le escribió una frase que lleva grabada a fuego y recuerda antes de cara partido: "Los sueños, si uno quiere, se pueden conseguir". Además de la gran campeona olímpica, Cristina siempre tiene presente a quien más le quiere: "Es cierto que echo de menos un abrazo de mi madre o jugar con mi hermano. Pero ahora me toca trabajar duro para cumplir mi sueño". Un sueño, olímpico, que con Cristina tiene toda la Almería deportiva.