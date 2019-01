El quirófano vuelve más fuerte a Cristina Trejo

La vuelta a la competición después de una operación siempre suele ser dura. El miedo puramente psicológico a una recaída, la desagradable sensación de estar muy por debajo de tu nivel, las agujetas que aparecen en cualquier ejercicio... Una acumulación de problemas que, cuando estás sanos, te ríes de ellos, pero que hay que afrontarlos con constancia para superar marcas pasadas en el menor tiempo posible.

Si a Cristina Trejo le dicen después de haber sufrido lo indecible con su rodilla y su hombro, que iba a volver a la competición para levantar un título, se hubiera pensado que era efecto de la anestesia. Y si encima el primer puesto llega con casi metro y medio de distancia con respecto a la marca que ella preveía, le hubieran entrado ganas de operarse de los dos hombros, alguna muñeca y los tobillos.

Así ha sido. La joven atleta almeriense, que compite con el club gallego ADAS O Barco, se proclamó hace tan sólo unos días campeona de la Copa Gallega de Lanzamiento de Peso. Después de una dura rehabilitación para que su hombro recuperara su propiocepción y su movilidad, Trejo se plantó en Galicia con la intención de hacer un buen papel, llegar por lo menos al lanzamiento de 11,50 metros, pero lanzó metro y veinte centímetros más allá de lo que su fan más optimista hubiera esperado. “Sinceramente, después de 15 horas de viaje y un año sin competir, pensaba lanzar once metros y medio más o menos. Pero conforme iba calentando, me veía en muy buen estado, aunque para mí la marca que conseguí fue totalmente inesperada. Como iba en primera posición todo el rato, me centré en mejorar marca”, lo que le valió el primer título de la temporada.

Cristina recuerda ahora lo mucho que ha sufrido y se ha machacado para volver al tartán como lo que es, una campeona. “Tuve que dejar la competición por una lesión de rodilla hace año y medio y quise retomarlo de nuevo pero me rompí el hombro y tuvieron que operarme. Eso me ha hecho volver con más ganas a las pistas, la gente pensaba que no volvería a lanzar y les he demostrado que se equivocaron”, dice orgullosa Trejo, ex pupila del Club Atletas de Almería, que ha conseguido dar en tierras gallegas el salto de calidad necesario para seguir con su magnífica progresión, que ya mostraba cuando Antonio Zarauz era su entrenador. “Normalmente compito por toda España; en Galicia lo hago unas dos o tres veces al año, ya que mi nuevo club es de allí e intento darle la mayor cantidad de puntos para la clasificación general. Es sacrificado, son muchas horas de viaje sin apenas dormir, aunque de momento no me ha ido mal del todo”.

“Mis objetivos más cercanos son estas próximas semanas los Campeonatos de Andalucía de mi categoría y absoluto, y el Campeonato de España en Salamanca, en el cual intentaré dar el cien por cien de mí. Dependiendo de cómo vaya la temporada de pista cubierta, nos plantearemos unos objetivos u otros para verano”, finaliza Cristina Trejo con la ambición que caracteriza a las grandes deportistas.