Cuenca: "No hay que hacer una catástrofe, esto es muy largo"

Jorge Cuenca volvía en Mallorca a la titularidad tras dos jornadas apartado del equipo por lesión y no pudo revertir la derrota encajada en Leganés, pero el central madrileño confía plenamente en que este sábado ante el Lugo el equipo cambiará la dinámica de resultados y, lo que es más importante, está convencido de que acabarán la Liga en zona de ascenso directo.

¿Qué tal ha salido de la lesión que le impidió medirse a Las Palmas y Leganés?

Lo peor del fútbol son las lesiones, tuve un pequeño desgarro muscular en el psoas y me perdí dos partidos, por eso estoy contento de poder volver a jugar los 90 minutos.

¿Cómo está el ánimo del vestuario tras la derrota en Mallorca?

Perder duele, te deja tocado, pero no creo que nos deje hundidos. Si volvemos a ganar este fin de semana y pinchan los de arriba podríamos empatar con los segundos como mínimo. No hay que echar todo por la borda ni hacer una catástrofe porque esto es muy largo, el que conoce Segunda lo sabe y esto se va a resolver en los últimos partidos.

Segundo bache de la temporada...

Esto va muchas veces por rachas, a principio de temporada la tuvimos y se pudo remontar. Puede pasar exactamente lo mismo, no llegan los resultados que queríamos pero seguro que le vamos a dar la vuelta, juntos lo vamos a conseguir.

Ahora es cuando más hay que aplicarse aquello de 'vísteme despacio que tengo prisa'.

No hay que desquiciarse, es mejor tomárselo con calma y tranquilidad. Cada tres puntos que nos juguemos son vitales para no descolgarse y que no nos cojan los de atrás. Hay que tomárselo así, sabemos hacerlo y si sacamos nuestro juego tenemos muchas probabilidades de llevarnos los 3 puntos en todos los partidos.

¿Siguen dándole vueltas a los últimos arbitrajes?

Enfocarnos en eso nos lleva por un peor camino, no es la manera de solucionar la situación. Es mejor olvidarse, centrarte en lo que puedes hacer bien y mejorarlo, tanto lo malo como lo bueno. Las decisiones no las tomamos nosotros. Duele lo que se ha hecho, pero hay que olvidarse.

Hay compañeros que aseguraron que el tema arbitral les está afectando.

No sé el caso de cada uno de mis compañeros, pero el grupo en general está bien anímicamente. Las derrotas duelen, pero hay confianza y cada uno sabe lo que puede aportar. El camino es creer en ti mismo y en cada uno de tus compañeros. Somos una piña, una familia, todos nos llevamos muy bien, hablamos entre nosotros, la semana es larga y debemos entrenar para mejorar las cosas, solucionar aspectos de juego y temas mentales porque puede que haya gente tocada.

¿Cree que hay que volver al origen del buen juego exhibido?

Es nuestra esencia, tenemos que centrarnos en lo que somos, hacer bien el juego que nos ha llevado a la tercera y segunda posición, seguir por ese camino mejorando lo que hemos hecho mal estas jornadas.

¿Cómo ve al Lugo, siguiente rival?

El Lugo ha mejorado muchísimo del que nos enfrentamos nosotros en la primera jornada. Cambiaron de entrenador y tenemos que estar mentalizados de que no tendrá nada que ver, es un equipo más fuerte y robusto defensiva y ofensivamente. Nos dará muchos problemas. Tienen jugadores rápidos arriba también. Es un gran equipo, al que hay que respetar e ir con todo.

¿Es factible meterse en ascenso directo?

Al final la afición ve el partido y en caliente piensa que se ha perdido el ascenso directo, pero la realidad es que estamos a 3 puntos de los segundos y podemos alcanzarlos este fin de semana. Quedan muchos puntos por disputar, hay que tener la cabeza fría. Ellos también pueden tener una racha mala porque esto es muy largo y hay que saber jugarlo.

Con los de arriba no acaban de salir las cosas...

Al final más rivales pueden robar puntos a los de arriba, en la segunda vuelta siempre pasa. No solo quienes están en play-off, sino los que se juegan la vida ahí abajo pueden restarle a rivales directos. Ningún equipo asciende en diciembre, esto hay que disputarlo hasta las últimas jornadas.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

El equipo no ha cambiado, sigue siendo el mismo que ganaba muchas jornadas consecutivas. Esto va por rachas y hay que estar tranquilos. Nos ha venido la racha mala y estoy 100% seguro de que nos vendrá la buena y la mala se irá a otros. La afición debe estar tranquila, que nos anime cuando menos lo merezcamos porque será cuando más lo necesitemos.