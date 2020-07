Dan McConnell (Primaflor): "Sería increíble llegar a mis cuartos Juegos"

Dan McConnell es el campeón australiano de XCO. Ha corrido internacionalmente desde su primer Campeonato Mundial junior de 2002. No era un biker muy destacado a esa edad, pero se hizo famoso con un gran salto de calidad en 2013 ganando la famosa Copa del Mundo de Albstadt. Dan creció en una granja de bayas con su familia en la ciudad rural de Bruthen, Victoria.

Desde finales de 2010 hasta finales de 2017, sólo usted y Burry Stander pudisteis romper la racha ganadora en Copa del Mundo de Nino Schurter, Julien Absalon y Jaroslav Kulhavy. Juntos dominaron 46 carreras seguidas, excluyendo tu victoria en 2013 y la de Burry en 2012. ¿Cuál es su reflexión sobre este dato?

Fue un momento bastante loco en mi vida. Esos tipos fueron intocables durante mucho tiempo, así que fue increíble encontrarme entre esos nombres.

Obviamente, ganar esa Copa del Mundo de Albstadt en 2013 fue su mayor éxito profesional (hasta ahora). Refresque nuestra memoria sobre aquel día.

No estoy seguro de por dónde empezar. Fue mi primera carrera en Copa del Mundo para Trek Factory, así que realmente quería demostrarme que tenía el nivel. Había tenido una muy buena aproximación ganando algunas carreras previas, pero siendo realista apuntaba al top 20, que habría sido mi mejor resultado de Copa del Mundo en Europa hasta la fecha. La carrera tenía todo lo que odiaba de una carrera: condiciones húmedas, zonas terriblemente fangosas, algunas incluso estaban heladas, pero por alguna razón mentalmente estaba listo. Simplemente tuve la carrera soñada. Me aseguré de cuidar mi bicicleta en esas condiciones locas de barro y me mantuve concentrado. Recuerdo ir a rueda de Sergio Mantecon justo antes de la recta final, la cantidad de adrenalina que bombeaba a través de mi cuerpo era ridícula, estaba en segundo lugar, pero nada me iba a impedir llegar a esa línea primero, ya que sabía que oportunidades como esa no se podían desaprovechar. Ni siquiera sentí mis piernas en los últimos metros, fue solo incredulidad.

Terminó segundo en la general de la Copa del Mundo ese año y tercero al año siguiente. ¿Fue esa carrera de Albastdt la que le dio la confianza para competir a ese nivel o qué otra cosa cambió?

Es realmente difícil señalar sólo una cosa, todo acababa de hacer clic. Correr para Trek se parecía mucho más a la vida de una estrella del rock (especialmente de dónde veníamos) y me encantó. Parecía que nada podía salir mal y me encontraba en la cresta de la ola. En esos años estaba más veces encima de un podio que fuera y tú ganaste la Copa del Mundo sub 23. Estábamos en lo más alto de la vida.

Después de sus cuatro temporadas más exitosas, el equipo Trek Factory Racing no le renovó. ¿Le sorprendió? ¿Hizo daño en su confianza para la siguiente temporada?

Sí, fue una bomba total. Tuvimos conversaciones con Trek durante la temporada y el gerente dijo que todo iba bien. Por lo tanto, ser despedido por correo electrónico a final de noviembre fue probablemente uno de los mayores golpes de mi carrera. Nos dejó sin tiempo para encontrar un nuevo equipo. El circuito de la Copa del Mundo es una familia muy unida y esa decisión dejó un sabor agrio en mi boca. Es algo que todavía me molesta. Realmente me encantó el tiempo que pasé con Trek, desde los ingenieros hasta la el paddock, había un gran ambiente y eran una gran familia, es triste que unas pocas personas se aprovechen de su poder.

Sin apoyo financiero pudo armar las cosas para la temporada 2017. Fue un año costoso y agotador, pero también demostró que tenía razón al elegir ese camino. ¿Cómo de complicada le pareció esa temporada?

Fue una temporada súper difícil. Ya habíamos quemado muchas bazas antes de que comenzara la temporada, pero hicimos lo que teníamos que hacer para permanecer en el circuito, seguir nuestros sueños y, en última instancia, valió la pena después de firmar con PMX para 2018.

¿Se arrepiente de algo o qué haría diferente mirando hacia atrás?

Por supuesto, hay cosas que haría diferente, pero creo que lo importante es que aprendas de tus errores y realmente trates de asegurarte de que no vuelva a suceder.

Ha corrido en el extranjero desde 2002 y pasa aproximadamente medio año, cada año fuera de casa, persiguiendo sus sueños y metas. Eso es alrededor de 7-8 años que ha pasado en alta mar persiguiendo el circo de las carreras. ¿Ha valido la pena?

Totalmente. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, pero todavía me encanta lo que hago. Seguro que pasas por momentos difíciles, ser un atleta es difícil y el 99% de las personas realmente no entienden lo difícil que es. Es un trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el que no puedes relajarte incluso después de terminar el entrenamiento, aún debes ser estricto con tu dieta o las rutinas de sueño. La vida de un deportista de élite no espera a nadie. Siempre he dicho que competiré hasta que pierda la voluntad de sufrir y ya no me divierta, así que al menos hasta 2021 me enfocaré en ser lo mejor que pueda ser.

Los Juegos Olímpicos han sido pospuestos y tiene en tu mira sus cuartos Juegos Olímpicos el próximo año. ¿Qué tienen que los hacen tan especiales?

Los Juegos Olímpicos para mí son el pináculo del deporte. Mi madre fue a los Juegos Olímpicos en atletismo, crecí viéndolos y siempre fue un objetivo. Una vez que has estado en unos, realmente no querrás perdértelos de nuevo, así que aunque los Juegos se pospusieron hasta el próximo año, todavía estoy concentrado y realmente espero dar lo mejor de mí. Sería increíble llegar a mis cuartos Juegos. Actualmente Australia no ha calificado al 100% un lugar en hombres, por lo que haré todo lo posible para asegurarme de conseguir esa plaza. Creo que es muy importante para el deporte en Australia y da mucha exposición a los ciclistas del futuro.

Existen muchos desafíos como atleta, lograr el equilibrio perfecto con el entrenamiento, la recuperación, la nutrición... Ha sido su propio entrenador desde 2012/13, cuando la mayoría de los atletas tienen un entrenador, ¿por qué prefiere entrenarse a sí mismo? Obviamente, hay partes buenas y malas en eso. ¿Cómo supera lo positivo a lo negativo y cómo supera la duda cuando las cosas no van según lo planeado?

No voy a mentir, es difícil, pero realmente siento que funciona muy bien. He visto muchos errores que los entrenadores en Australia cometen en las carreras de XC porque no han seguido los cambios en XC en los últimos 5-10 años. Pasé de acabar fuera de los primeros 50 a 3º en el mundo el año en que comencé a prepararme, así que creo que eso habla por sí solo.

Además de entrenarse usted, también entrena a su pareja. ¿Siente presión y estrés adicional con ese rol o prefiere tener ese control y orientación sabiendo que está en buenas manos?

Sin duda siento la presión, más ahora que eres la tercera corredora más rápida del mundo, pero al mismo tiempo pienso que podemos perfeccionarte. Entreno contigo todos los días, veo tu actitud mental y física en la bicicleta y en casa y podemos hablar abiertamente sobre todo, lo cual es realmente importante durante el viaje o en otros momentos en que se necesita flexibilidad.

Siempre ha tenido que hacer malabarismos con la carrear de su esposa y la suay, pero este año fue un poco más estresante cuando peleaba por el podio. ¿Cómo intenta mantenerse relajado y apegarse a su rutina previa a la carrera o simplemente se entusiasma y corre con ella?

Este es uno de los desafíos para mí y en algunas ocasiones este año me sentí muy nervioso viendo RedBull TV. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, así que aprendí que cumplir con una lista de tareas escritas antes de la carrera me funciona bien.

Hemos escuchado una y otra vez que no debe entrenar a su esposa, que la está reteniendo entrenando contigo. ¿Esto le afecta y por qué cree que su forma de entrenamiento funciona para los dos?

Creo que las personas que dicen esto no nos entienden a nosotros ni a nuestra dinámica y tal vez deberían preocuparse por su propio patio trasero.

No viene de sus mejores años, lo que no es fácil cuando se pone el listón tan alto. ¿Por qué cree que ha sido así y qué ha estado haciendo de manera diferente? ¿O qué hará de manera diferente para seguir luchando para volver a donde sabe que puedes estar?

Sí, han sido unos años difíciles en cuanto a resultados. Creo que he tenido la forma en ocasiones en los últimos años pero nunca lo suficientemente consistente. Debes tener todas las cosas perfectas para estar cerca de la cabeza y no he podido hacerlo en los últimos años. Siento que he estado construyendo muy bien los últimos 12 meses. Después de un comienzo nervioso, ahora me siento muy cómodo en el equipo PMX y mentalmente estoy de vuelta a donde debo, así que por primera vez en unos años creo que puedo volver a la cima.

Con tantas aventuras, viajes y carreras detrás, ¿cuáles son sus mejores recuerdos?

Esta pregunta es imposible de responder. He tenido muchas experiencias increíbles desde mis primeros años viajando con el equipo nacional y el famoso trípode para verte ganar una medalla en el Mundial. ¡Ha sido asombroso! Muchos de mis mejores recuerdos no están relacionados con las carreras, sino con travesuras inesperadas que ocurren cuando viajas con un presupuesto reducido a países extranjeros.

Hablando de aventuras, han tenido algunos momentos locos lidiando con cosas a lo largo de los años que los atletas profesionales generalmente no tendrían que manejar. ¿Cuál cree que es una de las situaciones más desafortunadas pero divertidas en las que se ha encontrado?

Hemos tenido muchas experiencias extrañas y bizarras. Hicimos un trato con una cadena de hoteles de 4-5 estrellas, lo cual fue increíble, el problema era que no podíamos permitirnos comer allí, así que pasábamos de contrabando nuestra botella de agua y la cocina a estas habitaciones para cocinar dentro. También fuimos a registrarnos en nuestra habitación de hotel a 2000m de altitud para el Campeonato Mundial, pero el hotel dejó la llave dentro del edificio que estaba cerrado. El coche estaba tan lleno que tuvimos que dormir en una caja de cartón al lado del coche. ¡Nos estábamos congelando! ¡Preparación perfecta para la carrera!

Vienes de Australia, tienen un fuerte historial en descenso, pero no pasado ni rendimientos consistentes en XCO. ¿Por qué cree que esto es así y cómo ha sido el único biker masculino exitoso de XCO en los últimos 10 años? ¿Por qué ha podido hacer algo que otros australianos no pueden hacer?

Esa es la pregunta del millón de dólares. Creo que venir de Australia es el primer desafío, si no entras en un equipo directamente en junior es un ejercicio costoso vivir en Europa después de las carreras. Sin financiación o la ayuda del combinado nacional, parece mucho más fácil saltar a la carretera y viajar para un equipo. A mí me encanta el MTB y nunca renuncié a mi sueño. Australia tiene el talento en XC, solo tiene que encontrar un camino que haga posible que nuestros jóvenes ciclistas pasen mucho tiempo en Europa. También necesitamos encontrar formas de dar mayor capacitación en el nivel élite y darles una guía para formarse.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de su carrera?

El mayor desafío para mí ha sido encontrar la manera de formar parte de un equipo profesional. Me llevó muchos años de arduo trabajo, construir relaciones dentro del circuito y siempre seguir mi sueño. Tenía 27 años cuando ese sueño se hizo realidad y valió la pena todo el sacrificio. Es genial ver ahora a algunos nuevos muchachos rápidos y jóvenes. Espero haberles dado esa motivación extra para que lo logren.