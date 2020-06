Darwin Núñez, con la ejecución de un penalti al borde del descanso, despertaba a un Almería aletargado durante la primera mitad en el Carlos Belmonte. Durante un buen tramo de ese primer periodo los rojiblancos parecieron seguir confinados, víctimas del mayor ritmo de juego impuesto por el Albacete, que ya pudo probar lo de jugar sin público en el graderío hace unos días ante el Rayo con motivo del partido aplazado.

El ariete uruguayo fabricó la pena máxima al sacarse un centro tras apurar la línea de fondo que el zaguero Alberto Benito tocaba claramente con la mano. El árbitro necesitó acudir al VAR para corroborarlo, pero la acción era tan nítida que no admitía duda posible, por lo que acabó señalando los once metros. Darwin asumió la responsabilidad y lo lanzó con potencia, pegando en el larguero antes de entrar, lo que hizo imposible el intento de Tomeu Nadal por atajarlo, sumando el decimotercer tanto a su cuenta personal.

El primer acto, no obstante, estuvo dominado por los de Lucas Alcaraz, que en el primer minuto ya avisaron con un disparo del roquetero Eddy Silvestre desde la frontal del área que se marchó cerca del poste. Vada, uno de los más activos en esos instantes, comandó las intentonas almerienses e incluso pudo ser objeto de otro penalti a los cinco minutos de juego al ser arrollado en el área por un defensor rival, pero en esa ocasión el colegiado ni se molestó en revisar el VAR.

Lazo también fue protagonista en los primeros compases. De sus botas partió el primer disparo indálico a puerta a los diez minutos de juego, un tiro centrado sin excesivos problemas para Tomeu Nadal. El gaditano, que vio la quinta amarilla en su cuenta particular, regresaba al once tras no jugar frente al Deportivo por lesión y la fortuna no le acompañó, ya que a los 35 minutos solicitaba el cambio por una aparente lesión muscular, ocupando su lugar Juan Muñoz.

Tras un primer cuarto de hora potable, el Almería fue cediendo terreno, dando lugar a que el Albacete se creciera. Primero probó fortuna el exrojiblanco Chema con un zurdazo desde el vértice del área que requirió de la intervención de Fernando y poco después un fallo de Maras en el control dejaba a Manu Fuster solo ante el meta murciano, que hizo otra meritoria intervención para evitar el 1-0.

La inspirada tarde de Fernando salía a relucir de nuevo para atajar un disparo de Eddy dentro del área pequeña tras caerle el balón en un rebote originado en un saque de banda. El panorama no pintaba muy halagüeño hasta que Darwin, sin duda el jugador más en forma de los unionistas, sacaba petróleo de una acción sin aparente peligro y permitía que los de Guti se marchasen con ventaja al descanso.

Tras la reanudación el técnico madrileño movió el banquillo para dar entrada a Aguza por un renqueante Vada, que se había quejado del tobillo. El inicio del segundo acto mantuvo la tónica del final del primero, con un Albacete más llegador que primero lo intentaba mediante un cabezazo alto de Fuster y después probaba suerte Chema con otro zurdazo que requirió una vez más de la intervención de Fernando, quien sin duda tuvo más trabajo del deseado. Zozulia, con un remate alto a centro de Álvaro Jiménez, completaba el tridente de ocasiones locales en ese impulsivo arranque de segunda parte en busca del empate.

Sin un juego fluido ni bien hilvanado, el Almería vivió de chispazos, de la calidad de sus hombres de ataque, que libraron una guerra por su cuenta, enviando Juan Muñoz a los 65 minutos fuera por muy poco un buen lanzamiento a media altura desde la frontal del área. En la siguiente acción el sevillano se filtró un pase de ensueño que al salir de sus botas ya era medio gol para dejar a Darwin solo ante Tomeu Nadal, que le ganaba el cara a cara al ariete sudamericano.

En esos momentos de acoso visitante el Albacete no le perdió la cara al partido y tras un doble cambio de Alcaraz dando entrada a Mesa y Ojeda por Chema y Erice una buena apertura de Zozulia a banda para Álvaro Jiménez acabó con un duro disparo de este que se marchaba alto.

El carrusel de cambios en uno y otro equipo deslució el tramo final de un encuentro que tuvo suspense en el descuento con un libre directo cometido por Petrovic que lanzó Susaeta y obligó a Fernando a meter los puños para despejar. El Almería logró llevarse por la mínima manteniendo intactas sus opciones de ascenso y afianzando la senda alcista iniciada con la goleada prepandemia frente al Deportivo y que podría tener continuidad este miércoles (19:30) ante Las Palmas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.