Darwin: "Si Negredo regresa, será bienvenido"

Darwin Núñez va poco a poco acoplándose al equipo y al fútbol europeo, digiriendo el salto y asumiendo que las exigencias de este Almería son enormes: "Es una carga pesada porque todos queremos subir a Primera y los más chicos tienen un poco más de presión. Yo la tengo y si empato o pierdo entro en el vestuario enojado, aunque trato de controlarme para no darle una patada a algo y romperme una pierna".

Pese a que en Uruguay jugaba para Peñarol de Montevideo, uno de los grandes, asegura que las cosas son muy distintas: "El fútbol uruguayo es muy diferente. Acá es más dinámico y competitivo. Por suerte me estoy adaptando. En los primeros días me sentía un poco fuera porque estoy conociendo la realidad del fútbol europeo, pero las cosas me están saliendo bien y esto acaba de empezar".

Los dos goles materializados ante el Extremadura de penalti y frente al Zaragoza de cabeza ayudan a ese proceso de adaptación y con la llegada de Guti espera seguir creciendo: "Guti tiene una características de juego muy buenas, desde que llegó nos hizo jugar y se notó en el primer tiempo ante el Zaragoza. Es un buen entrenador. La preparación está siendo buena, nos hace jugar por abajo, no al pelotazo. Tampoco digo que Pedro [Emanuel] nos hiciera jugar así porque también quería jugar por abajo a dos toques, pero vamos por buen camino. El delantero siempre tiene que estar tranquilo porque el balón no le llegue mucho. Yo soy muy ansioso y ahora lo estoy trabajando. El míster me pide que esté tranquilo para mandar adentro la que tenga".

El anuncio de Turki Al-Sheikh de que en enero llegarán fichajes y, por tanto, habrá salidas, ha incomodado al vestuario, si bien Darwin asegura estar tranquilo ante la llegada de refuerzos invernales: "Todos estamos tranquilos, aunque no venimos haciendo las cosas bien. Tenemos que trabajar los errores para ver si nos va mejor en los próximos partidos. Si traen fichajes nuevos yo al menos estoy tranquilo y creo que mis compañeros también. Sabemos que somos fuertes".

Una de esas contrataciones podría llegar para la delantera, ante los continuos guiños que la entidad le procura a Álvaro Negredo, pero Darwin confía en sus posibilidades: "Si Negredo regresa será bienvenido porque hay una competencia sana. Ahora somos tres con Sekou y Juan Muñoz. Yo tengo 20 años y seguiré trabajando".

Autocrítico, admite que el juego no venía siendo el mejor y trabajan para mejorarlo: "Sabemos que no venimos jugando bien. Contra el Zaragoza lo hicimos bien en el primer tiempo, aunque en el segundo nos faltó un poco de actitud. El Zaragoza empezó a tener más el balón y tras salir lesionado Iván nos hicieron el empate. Son cosas que pasan".

La no convocatoria para los amistosos internacionales de Uruguay le permitirá estar el sábado ante el Elche y asume que esta vez tenía difícil entra en la lista de Óscar Washington Tabárez: "No hablé con el maestro Tabárez. Están dos monstruos arriba como Suárez y Cavani y son ídolos de todo Uruguay. Yo estoy empezando y por suerte cuando me tocó jugar lo aproveché".