Victoria liguera de garra para Unicaja Costa de Almería antes de centrarse en una Copa del Rey a la que llegará, tras vencer tirando de épica a Conectabalear Manacor este sábado, con la moral por las nubes aunque no se descarta que lo haga más mermado físicamente de lo que se esperaba.

Los almerienses buscaban despedirse del Moisés Ruiz, donde no jugarán durante las próximas tres semanas, de la mejor forma posible. Primero para retomar la senda del triunfo en la Superliga tras su derrota en Soria (3-2) y segundo, y no menos importante, llegar con las mejores sensaciones posibles a la cita más esperada por los verdes, la Copa del Rey que se disputará en Canarias desde el próximo viernes. Pero los de Berenguel no encaraban esta cita en las mejores condiciones, mermados y con la baja de Ignacio Sánchez, en el hospital. De nuevo la COVID-19 paralizó sus entrenamientos y el plantel no pudo ejercitarse ni este sábado por la mañana, ya que todos los jugadores se sometieron a las pruebas PCR, que salieron, afortunadamente, negativas.

El próximo compromiso de los ahorradores será el viernes día 5 en Canarias, en los cuartos de final de la Copa del Rey frente a Melilla a partir de las 11:00, hora peninsular

El cuadro manacorí barrió de la pista a Unicaja Costa de Almería desde el comienzo del primer set. Sin hacer nada extraordinario, pero con un efectivo y motivado Rubén Lorente, los visitantes impusieron hasta una ventaja de diez puntos a su favor (6-16) frente a un cuadro local que empezó a meterse en el choque prácticamente en la recta final del asalto inicial, después de recuperar pulso en una recepción que estuvo muerta hasta la salida de Charly Jiménez a pista, que comenzó la remontada al saque. Pese a que la manga estaba muy cuesta arriba, los verdes no arrojaron la toalla, recortaron distancias y se activaron, aunque no pudieron evitar que los baleares se llevaran el set, que lo tuvieron muy de cara desde el principio gracias a un inicio apabullante, por 16-25.

Tocaba remontar a un equipo ahorrador que no está muy acostumbrado a verse aplastado sobre la cancha, que fue lo que hizo Manacor. Por suerte, aunque no pudo quedarse con el primer asalto, los almerienses mostraron reacción y se notó mucho más en el segundo, que estuvo muy igualado desde el principio. No obstante, Unicaja Costa de Almería se puso por delante por primera vez en el partido con el 5-4 frente a un oponente que estaba muy metido y que no estaba cediendo nada. Destacando en bloqueo, los foráneos volvían a tomar ventaja gracias a su gran nivel de compromiso. Se notaron sus ganas de rugir antes de la Copa y volvieron a pasar por encima del cuadro verde con un gran nivel de juego que le llevó a poner el 0-2 en el global con un 21-25.

Que la primera vez que los almerienses tuviesen una ventaja de más de un punto en el marcador fuese en el 6-4 de la tercera manga dice mucho de cómo fue la contienda. También se le complicó este set a Unicaja Costa de Almería, pero un excepcional Colito dio la victoria por 25-22 en este episodio a los de Manolo Berenguel y alargaba en el Moisés Ruiz, tras una gran remontada, una contienda que ya parecía de color morado. Manacor tuvo de su mano poder cerrar el choque, pero le pudo el vértigo. Resurgió el equipo verde y empató con un 25-23, cuando parecía que ya estaba muerto, un partido que se decidió en el tie break y cayó del lado del anfitrión con un 15-10 (3-2).