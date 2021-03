Durán Ejido Futsal disputará este sábado a las 17:30 horas su primer partido como visitante de esta Segunda Fase. La tercera jornada deja un interesante encuentro entre Unión África Ceutí y Durán Ejido Futsal, en el que los celestes tratarán de conseguir su primera victoria de esta Segunda Fase, tras empatar en casa con Talavera y Benavente.

No obstante, el técnico celeste, Óscar García Poveda, señala que no será un partido sencillo porque delante tendrán un "muy buen equipo que cuenta con jugadores con mucha experiencia pero también con jugadores nuevos que han llegado como Cintado y Francini, que han aportado mucho al juego ceutí. Un equipo muy peligroso y tenemos que prepararnos durante la semana lo mejor posible para llegar allí y pelear por los tres puntos".

Asimismo, García Poveda ha insistido en que "esto es una Segunda Fase para pelear por puestos de play off y es otro rollo, cada partido y cada balón se pelea como si fuese el último y cada punto es muy importante. Sabemos que va a ser difícil, pero quedan seis partidos, 18 puntos en juego y hay que intentar hacer los máximos puntos posibles, que nos acerquen a meternos entre los cuatro primeros".

Sanción a García Poveda

Un partido en el que Óscar García Poveda no podrá estar en el banquillo celeste, sino siguiendo a sus jugadores desde la grada.

"Durante mi carrera he visto muchas cosas rocambolescas y esta es una de ellas. No sé cómo explicarlo porque al final parece que no podemos expresar cómo nos sentimos. Pero me siento triste, decepcionado y me parece que es una falta de respeto para los profesionales del deporte que se dé una situación de este tipo", así se expresaba el técnico celestes tras conocer los dos partidos de sanción que tendrá que cumplir por inferir supuestos insultos y menosprecios a los colegiados del encuentro ante Benavente.

"Si se lee el acta arbitral no pone nada de lo que luego han reflejado. Espero que echen marcha atrás y lo cambien, porque fueron dos amonestaciones con tarjeta amarilla por discrepar con la actitud arbitral, por protestar una falta que yo considerara que había habido en la última jugada del partido y cual es nuestra sorpresa cuando nos encontramos con dos partidos de sanción por insultos o menosprecios al árbitro. Yo ni menosprecio, ni insulto al árbitro. No es mi estilo y en 24 años que llevo entrenando jamás me había pasado esto y estoy muy sorprendido", explicaba García Poveda.

En esta línea, el técnico de Durán Ejido Futsal espera "que al final se retracten, que lo veo difícil. Considero que es una sanción muy desproporcionada y que es un perjuicio para el equipo cuando no pasó así. En un momento importante de la temporada creemos que nos vemos perjudicados por la injusticia de la sanción". García Poveda aseguraba al respecto que él sería "el primero que si lo hubiera hecho habría pedido disculpas. Esperamos que se mire el acta y se rectifique la sanción". Una sanción que está recurrida por el club a la espera de recibir respuesta.

Josema

Pese a que el equipo está en condiciones de afrontar e partido en las mejores condiciones posibles, como ha destacado el míster, la recuperación de Josema va lenta. "La lesión parece más grave de lo que al principio parecía, un esguince bastante complejo. Si no pasa nada raro, la semana que viene empezará a entrenar con el grupo y a expensas de que vaya el proceso de recuperación más y pueda incorporarse cuanto antes", ha explicado García Poveda.