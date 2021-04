Durán Ejido Futsal cierra la Segunda Fase en Galicia

Durán Ejido Futsal afronta el último partido de esta Segunda Fase de competición en Segunda División este sábado a las 17:30 horas visitando a Noia Portus Apostoli.

Un partido muy importante para los celestes, ya que tras su disputa conocerá finalmente el rival del conjunto ejidense en el play off de ascenso a Primera División.

El portero Francisco Franco fue el encargado de hablar de este encuentro en la previa, durante su visita a las instalaciones del patrocinador Naandanjain Ibérica, empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de sistemas de riego por goteo y aspersión, así como tecnologías y materiales accesorios para el regadío

Allí, departió junto al Director General de Naandanjain Ibérica, Carlos Lavilla, de la temporada y recordó la victoria del pasado fin de semana ante Unión África Ceutí con la que consiguieron el pase directo al play off de ascenso.

"Supuso una alegría inmensa por parte de toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva. Es algo que se nos ha resistido un poco en este último tramo de temporada, pero finalmente lo conseguimos", afirmó Francisco Franco.

No obstante, sí se quedó la plantilla con una espinita, como confesó Franco. "La pena de ese partido fue que no se pudo compartir con el público. Una pena que nuestra afición no pudiese estar con nosotros, porque yo estaba convencido de que íbamos a conseguir el pase al play off en casa".

Ahora el equipo afronta este último partido de la competición regular con optimismo y con muchas ganas de saber cuál será finalmente el rival en play off, ya que como indicó Franco "a día de hoy podemos incluso ser segundos, pero al final la competición nos pondrá donde nos tenga que poner".

Por delante, un largo viaje el que Durán Ejido Futsal ha tenido que realizar durante toda la noche, hasta llegar a Galicia.

Allí, en el Pabellón Municipal Agustín Mourís, recibirán a "un rival que está ya clasificado para play off, que es primero en la tabla, un rival muy fuerte y un partido que esperamos que se dé de tú a tú y en el que vamos a sacar lo mejor de nosotros", afirmó Franco.

Sobre el partido, el portero celeste apuntó que "es posible que no muestren sus cartas, que no jueguen el partido como lo jugarían de darse otras circunstancias, pero seguro que el partido va a ser muy bonito de ver, un partido intenso pero que esperamos terminar con tres puntos más en la clasificación".

Y es que el partido de este sábado puede ser ensayo del play off, ya que si el equipo celeste finaliza la Segunda Fase como cuarto, se enfrentaría en play off a Noia Portus Apostoli al mejor de tres partidos, disputándose el primero en casa celeste y los dos siguientes en Galicia. "Por eso puede ser que las cartas no se pongan sobre la mesa este partido, pero hay que jugar con ello también", señaló Franco.

Echando la vista atrás y mirando a cómo se ha sucedido la temporada, el portero celeste reconocía que "nuestro camino durante la temporada ha sido casi idílico. Para nada nos veíamos clasificados para un play off de ascenso a Primera División, sabíamos de nuestras posibilidades de estar en la zona alta, por suerte y por el gran trabajo realizado, estamos ahí y soy de los que opina que la competición nos pone donde nos merecemos, no creo que hayamos llegado hasta aquí por azar".

A la finalización del acto, el portero de Durán Ejido Futsal y el presidente del CD El Ejido Futsal, Vicente Puertas, le hicieron entrega a Carlos Lavilla de un cuadro con la foto oficial del equipo de esta temporada y le agradecieron enormemente el apoyo que está brindando la empresa internacional Naandanjain Ibérica al club para poder seguir promocionando este deporte y ayudando desde las categorías base hasta sus primeros equipo.