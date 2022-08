Eguaras: "El del lunes es el partido ideal para empezar a sumar"

Íñigo Eguaras (Ansoáin, 1992) fue uno de los mejores jugadores durante la pretemporada del Almería, ratificando su estado ante el Real Madrid. El mediocentro, que considera que Primera División le vendrá mejor a su estilo de juego, repetirá en el once del Martínez Valero.

– ¿Ante el Real Madrid fue el mejor partido de su carrera a nivel personal?

No sabría decir, pero sí es cierto que la sensación del debut en Primera División, con el ambiente que había, estando enfrente el Real Madrid, es de que ha sido tu día. Pero no sabría si ha sido el mejor. Yo intento ayudar al equipo, hacer lo que el entrenador me pide, seguid mejorando y aportando, además de crecer, ya que todavía me queda mucho.

– En Elche toca puntuar.

Después de las buenas sensaciones que tuvimos ante el Real Madrid, qué mejor manera que empezar a sumar el lunes ante un equipo como el Elche. Hay que volver a demostrar que el equipo tiene el nivel para estar en Primera División.

– Al Martínez Valero habrá desplazamiento masivo de la afición.

Es bonito y de admirar. Es lunes de Feria e ir hasta Alicante. La ilusión que se genera es grandísima. Nosotros agradecemos el apoyo. Este año vamos a necesitar a la afición porque va a ser muy difícil ganar como hacíamos la temporada pasada.

– Es un partido de la liga del Almería.

Al final sabemos en qué liga estamos. Somos conscientes de que hay equipos que se van a salir de la tabla. Nuestro objetivo es mantenernos, ir día tras día. Sabemos que el del lunes es el partido ideal para empezar a sumar y refrendar las buenas sensaciones del otro día.

– El Elche llega de ser goleado en Sevilla. ¿Qué tipo de partido espera?

Ellos saldrán a apretar delante de su gente, sobre todo, al principio. No tenemos que conceder mucho. Conocemos que los pequeños detalles en esta categoría marcan la diferencia, pero tenemos que ser atrevidos y protagonistas, teniendo personalidad y, sobre todo, salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos.

– ¿Cómo están viviendo el problema con las inscripciones?

Es un tema del club. Veo que siguen entrenando a un nivel muy alto. Quieren que su situación cambie cuanto antes. Esán tranquilos. Al final es algo que lleva el club y ellos no pueden hacer nada.

– ¿Esta categoría beneficia más por su estilo de juego?

Después de muchos años en Segunda División veo que es un tipo de fútbol diferente. En Segunda te aprietan muchísimo más y tienes menos espacios y tiempo para pensar. Cogiendo como referencia el partido del otro día, tuve más tiempo para pensar, pero al ser la primera jornada igual la gente no está al cien por cien. Primera División se me va a dar mejor por mis características. No soy un jugador muy físico ni muy rápido.

– ¿Cómo ve a Sadiq?

Lo veo muy centrado. En los entrenamientos demuestra cada día el hambre y las ganas que tiene de demostrar que es un jugador importantísimo y vital para nosotros. Su futuro lo sabe él y ya ahí no puedo entrar.

– Ante el Real Madrid la motivación aparece sola. ¿Cómo se mantiene ahora?

Tiene que seguir siendo la misma. La mayoría, por no decir todos, es nueva en esta categoría. Es el sueño que todo jugador tiene, por lo que la motivación tiene que ser la que cada uno mismo se inculque. Los jugadores sabemos dónde estamos, lo que queremos, lo que necesitamos y no estamos para desaprovechar las oportunidades. Si el míster nos elige, hay que demostrar que necesitamos estar y quedarnos en el equipo.

– ¿Cómo se encara una liga tan difícil con una plantilla tan joven?

En los malos momentos ayudaría tener a gente con experiencia y dar ese aliento que se necesita. La gente joven tiene mucha hambre, lleva mucho en el fútbol y poco a poco, con el paso de los partidos, va aprendiendo.

– ¿Qué le parece que se cierre el mercado cuando ya hayan transcurrido tres jornadas

Desde que estoy en el fútbol profesional, siempre ha sido así. El mercado se cierra a final de agosto, la competición ha empezado y hay movimientos y salidas. Es un tema que no nos importa mucho a los jugadores. Estamos centrados en lo nuestro y no podemos hacer nada. ¿Si a mi me gustaría que se cerrase antes? Esto le da un poco de juego, que durante las primeras jornadas haya entradas, rumores de fichajes o ventas. Para el aficionado y para nosotros no lo veo mal.