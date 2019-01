Un CD El Ejido con muchas bajas visita al Sevilla Atlético

Suele decirse que todo lo que sea sumar es bueno, pero lograr dos empates en dos duelos consecutivos como local puede dejar un sabor agridulce, sobre todo a una afición ansiosa de finales triunfales. Desde la llegada de José Sevilla al banquillo celeste, el CD El Ejido ha logrado igualar con el colista Malagueño (0-0) y la pasada jornada hizo lo propio frente al gallito Melilla (1-1) en un choque en el que se le escapó el triunfo en el tiempo de descuento. Sacar dos de seis puntos posibles en Santo Domingo no es una buena cifra para un equipo que quiere retomar el rumbo en su objetivo de acercarse al play off, pero a veces las sensaciones suelen imponerse a los marcadores y las que dejó el cuadro almeriense ante los melillenses crecieron positivamente con respecto a la semana anterior. Así, el CD El Ejido buscará este domingo volver a la senda de la victoria, la primera desde que llegó el entrenador virgitano, en su visita al feudo de un Sevilla Atlético que, como casi todos los filiales de este Grupo IV, lucha por salir de los puestos de descenso.

Gabri, Vicente, Alfonso y Fermín son bajas por lesión, mientras que Molo y Cubo viajan pero no están al cien por cien para jugar

Desde que el de Berja tomó las riendas durante el parón navideño, el cuadro del Poniente no ha sufrido derrota. Sevilla llegó en un buen momento, cuando el equipo ejidense parecía recuperar a prácticamente todos sus efectivos después de una primera vuelta marcada por las lesiones. Nada más lejos de la realidad. El duelo en tierras hispalenses se tendrá que afrontar con las bajas por lesión de Gabri, Vicente, Alfonso y Fermín. Aunque Molo y Cubo hayan entrado en la convocatoria, más que nada por rellenarla, seguramente no tendrán minutos, ya que no están al cien por cien para jugar. Pese a ello, el equipo viaja con la máxima motivación al igual que un centenar de fieles seguidores celestes que tendrán que esperar para ver debutar al primer refuerzo invernal del conjunto almeriense. El delantero Carlos Fernández, procedente del Hércules, no ha trabajado aún con el grupo.

La convocatoria ejidense está formada por los siguientes futbolistas: Aulestia, Dani Hernández, Emilio Cubo, Eppy, Tomás, Álex Sánchez, Molo, Sergio Sánchez, Carlos Garrido, Sergio Jiménez, Jesús Rubio, Jordan, Carralero, Javilillo, Velasco, Álvaro González, Samu Corral y Fede.