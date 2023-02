Ely: "Confío en la idea de Rubi"

Rodrigo Ely llegó hace un año al Almería, donde cayó depie y fue fundamental tanto en ataque como en defensa. Tras tres derrotas consecutivas, la defensa que comanda ha recibido muchas críticas. En una entrevista concedida al Diario AS, pide paciencia y evitar caer en los extremos.

- A pesar de que me dio la palabra hace varias semanas, me ha sorprendido que quisiese hacer la entrevista a pesar de las tres derrotas consecutivas.

Siempre he sido una persona que ha dado la cara en los momentos difíciles. Soy de los que más experiencia tiene en el vestuario y es importante que la gente más veterana asumamos esa responsabilidad para que a los jóvenes no les afecte tanto. Las dificultades en el fútbol ocurren. Lo importante es estar unidos para superarlo.

- Dio el salto a Europa con apenas 15 años. ¿Está mentalmente preparado un adolescente para ello?

Muchas veces no se ve que nos perdemos cosas de la infancia o juventud, como estar con nuestros amigos por buscar nuestro sueño. Es complicado, pero cuando tienes un objetivo, hay que ir a por él. En este deporte nuestra cabeza tiene que madurar un poco antes para muchos aspectos. Nos privamos de cosas y estamos lejos de la familia para buscar el sueño de niño. ­­Llegar al máximo nivel es muy difícil, son pocas las probabilidades de alcanzarlo.

- Javier Aguirre decía recientemente que aconsejaba a sus jugadores jóvenes que invirtiesen en lugar de despilfarrar el dinero. ¿Se ha encontrado con compañeros que no saben gestionar el ser futbolistas?

Muchas veces. Me he encontrado con jugadores muy buenos que no llegan porque no tienen la cabeza, no quieren sacrificarse y no quieren abandonar la familia y amigos, saliendo mucho de fiesta. Eso causa factura. En Brasil tenía compañeros con un talento increíble, pero que no llegaron a ser futbolistas profesionales.

- ¿Cómo se encuentran después de tres derrotas consecutivas?

Estamos bien. Nos encontrábamos tristes y cabreados por el último resultado. Pero es fútbol, el nivel en Primera es muy alto. A nadie le gustan las derrotas, pero nos hacen aprender y madurar como equipo. De estos momentos de dificultad se sale estando todos unidos, trabajando mucho y confiando en lo que hacemos.

- No terminó de encontrar un hueco en el fútbol después de romperse. ¿Pensó en retirarse?

Colgar las botas no. Esto es un sueño de niño y mi mentalidad hace que siempre luche y nunca me rinda. Sí que tuve momentos muy difíciles. No entendía lo que pasaba, pero jamás pensé en dejar el fútbol. He tenido que trabajar mucho y ser muy muy fuerte de cabeza. Ahí está la clave de todo.

- ¿Se ha resentido alguna vez de esa grave lesión?

Hoy en día tenemos una herramienta muy importante como es el gimnasio. El trabajo preventivo es clave. Aprendí a conocer a mi cuerpo, lo que me está ayudando a no tener muchos problemas. Echo muchas horas cuidando mi cuerpo y la alimentación. El fútbol ha mejorado mucho en los últimos años con esto para no tener dolores.

- ¿Llevan los deportistas profesionales demasiado el cuerpo al límite?

­Son cosas que pasan. Va en la mentalidad de cada jugador. A veces quieres ayudar, pero no siempre vas a estar al 100%. Llevando nuestro cuerpo al límite hacemos cosas que no nos gustaría, pero la mentalidad de querer ayudar te lleva a eso. No quieres dejar tirado al equipo, al club y a la afición.

- ¿Le molestó que el Alavés no le renovase, algo que suele hacer la mayoría de los clubes en esta situación?

­Eso son cosas que ya han pasado y que ya están superadas. Lo más importante es que ahora estoy muy feliz en el Almería, habiéndolo ayudado a ascender y estar en Primera División, un deseo del club desde hace muchos años. Pudimos conseguirlo. Ahora estamos en Primera y toca disfrutar el momento. Espero ayudarlo a lograr la permanencia.

- En apenas cinco años ha vivido en tres países. ¿En cuál está más cómodo?

España e Italia son países parecidos a Brasil. En España me encuentro muy bien, con su idea de fútbol y cómo se vive éste. Me encanta el fútbol que se juega.

- En el Milán coincidió con Ibrahimovic. ¿Cómo es?

­Tuve la suerte y felicidad de coincidir con muchos campeones y leyendas de este deporte. Zlatan es una persona que parece tener un carácter muy fuerte, pero en el día a día es una persona increíble, increíble. Trabaja muchísimo en los entrenamientos, ejemplo que me ha servido para mi carrera. Si los grandes campeones de este deporte, la gente que ha ganado todo, trabaja muy fuerte y se cuida mucho, ese es el principio básico que tengo que tener en mi carrera. ­

- Usted ha vivido de primera mano la Premier League. ¿Hay tanta diferencia con la española?

Venden muy bien su producto. Ir a los estadios y el tema del prepartido es algo histórico. Tienen algo especial, eso sí es verdad. Pero a mí me encanta cómo se vive el fútbol aquí y cómo se juega. Muchos de los mejores entrenadores del mundo son españoles.

- Estuve recientemente en Stamford Bridge viendo un partido de competición europea por unas 20 libras. Los precios en España son muchos más altos. La entrada más barata para el encuentro ante el Barcelona es de 80 euros. ¿Qué opinión tiene al respecto?

­No soy experto en el tema, pero si una entrada es más barata, hay más probabilidad de que la gente vea los partidos. Es cuestión de lógica. La gente tiene que trabajar mucho para ganar dinero y llevar comida a casa a sus familias. Cuanto menos gaste en otras cosas, mejor. Ojalá podamos dar espectáculo el domingo y la gente que se ha gastado dinero vea un bonito partido.

- De Inglaterra se viene hace un año a España. Decía recientemente Rubi que el mercado invernal es una basura. ¿Es usted la excepción que confirma la regla?

[risas] Es algo raro. Estás en mitad de la competición y hay jugadores que pueden salir. Es extraño. También pienso que el de verano tiene que cerrarse antes de que empiecen las ligas. Muchas veces afecta al rendimiento de los jugadores y equipos. Nos pasó esta temporada con la marcha de Sadiq, con unos partidos en los que el equipo tenía que asentarse por los nuevos jugadores que vinieron. Tuvimos problemas. Lo que se ven son los partidos, pero en el día a día hacemos muchas cosas. La gente tiene familia y tiempo para pensar. Tienes que cambiar de club, pero tienes a tu familia y afecta en el rendimiento.

"¿Si falta velocidad en la zaga? Esta semana se ha hablado mal hasta de la defensa del Liverpool"

- En Almería cayó de pie, ganándose la titularidad rápidamente y siendo fundamental en ataque y en defensa.

Siempre he dicho que aquí me acogieron de una manera increíble tanto los aficionados como los compañeros y el cuerpo técnico. También el club. Sólo podía devolver ese cariño con mucho trabajo y sacrificio para ayudar. Ojalá esto siga así por mucho tiempo.

- Hace tres semanas se hablaba de que, por números, era el segundo mejor Almería de la historia tras el de Emery. Ahora se cuestiona incluso a Rubi. ¿Es justo el fútbol?

El fútbol es muy dinámico. Hay que tener calma. Somos conscientes de que la primera temporada no es fácil. Estamos jugando en una de las mejores ligas del mundo. Debemos tener paciencia y en los momentos de dificultad estar juntos. Ya tuvimos una mala racha. El equipo demostró mucho. Desde el principio de esta temporada sabíamos que no iba a ser fácil. Somos un vestuario joven. Pero esta familia es muy bonita, ya logró cosas para el club y la ciudad. Estoy seguro de que vamos a conseguir esta permanencia todos juntos. Confío en la idea del míster.

- Hablemos de ese 6-2. ¿Cómo fue la charla al descanso?

­Se dijo que había que sacar el orgullo, intentar maquillar un poco lo que se había hecho, saliendo con más carácter y ganas. Lo que había ocurrido ya había pasado, cambiando eso para lo que queda de liga. Seguramente nos sirva de aprendizaje. Prefiero perder un partido así y que haga mucho daño antes que muchos seguidos dando una buena imagen.

- ¿Qué reflexiones sacan de ese partido?

Que hay que seguir mejorando como bloque. Son partidos que te hacen mejorar. Esta semana hemos trabajado muy bien.

- ¿Entendería un buen número de cambios ante el Barcelona tras ese 6-2?

Confío mucho en mis compañeros. En todos, tanto en los que jugaron el otro día como no. Hay que tener paciencia, calma y confianza. No nos podemos volver locos por un mal día o un mes malo. Las cosas volverán a su sitio.

- ¿Falta velocidad en la defensa?

­Cuando se encajan goles se hablan muchas cosas. Esta semana se ha hablado mal hasta de la defensa del Liverpool contra el Real Madrid. Jugamos contra adversarios muy buenos, que nos estudian. Hay que tener calma. No podemos pasar de ser un día los mejores a otro, los peores.

- ¿Qué le pasa a Kaiky?

Está muy bien. Ha tenido problemas físicos, pero está entrenando bien. Es un jugador joven, que tiene un futuro brillante. Yo, como uno de los más expertos, intento ayudarle. Seguramente nos va a ayudar mucho de aquí a final de temporada. Es un chaval que trabaja muchísimo y que tiene una cabeza muy buena. Todo el equipo va a ser importante esta temporada.

- Usted coincidió con Pacheco en el Alavés. ¿Lo notó diferente en Vitoria a Almería?

Infelizmente no funcionaron las cosas aquí para él. Así es el fútbol. Es una persona a la que le tengo cariño y le deseo lo mejor para su futuro.

- ¿En el vestuario son ajenos a debates como el de Pacheco, la no renovación de De la Hoz o problemas como la carga policial a aficionados locales ante el Betis?

Es normal que hablemos entre los compañeros. Intentas entender cómo están las situaciones. Todos los jugadores son importantes para lograr el objetivo. Sólo se pueden lograr los objetivos si estamos juntos. Del tema de la afición, en casa hemos hecho mucho y ellos son clave en el proceso. Tenemos que estar todos ahí unidos como un bloque. De los momentos de dificultades sólo se sale como un bloque. Almería club y Almería ciudad tiene que pelear para estar en una de las mejores ligas del mundo.

"Lewandowski y Benzema son de los mejores delanteros de la historia de este deporte"

- El domingo toca el Barcelona. Volverá a reencontrarse con Lewandowski. ¿A quién le ha costado marcar más: a él o a Benzema?

Son dos de los mejores jugadores del mundo. A veces depende del día, cómo estén ellos. Son futbolistas excepcionales, no los voy a descubrir. Los conocemos y son de los mejores delanteros de la historia de este deporte. Voy a tener seguramente mucho trabajo, pero vamos a darlo todo para pararlo.

- ¿Le sorprende que la mayoría de los clubes no se hayan pronunciado sobre el escándalo sobre Negreira cuando les afecta?

Todavía no se sé mucho del tema. Siempre confío en la fe de las personas. No creo que nadie haría daño al fútbol, tan bonito porque el equipo pequeño pueda ganar al grande, cosas que sólo pueden pasar en este deporte. Confío en las personas y en la buena fe de ellas. Espero que el tema se resuelva lo antes posible por el bien de este deporte.

- Si los futbolistas pudieran apostar, ¿a qué signo del partido ante el Barcelona le metería dinero?

[risas] Apostaría por mi equipo, siempre a muerte con él. Somos fuertes en casa, hemos sacado muchos puntos. Tenemos enfrente al mejor equipo de la liga, pero vamos a dar guerra.