Embarba se siente "feliz e importante" dentro del Almería

Con Adrián Embarba la UD Almería parece haber encontrado a ese jugador descarado y desequilibrante que puede cambiar un partido con un dribling o un golpeo de larga distancia como mostrase ante el Girona. El jugador natural de Azuqueca de Henares parece haber caído de pie en Almería y confiesa que se encuentra muy feliz en esta etapa emprendida como rojiblanco.

¿Qué tal lleva esta pretemporada otoñal sin haber estado en la veraniega?

Es un poco extraño el parón en mitad de temporada que nos ha tocado y las vacaciones sirvieron para recargar pilas. Veníamos de una buena dinámica y toca disfrutar entrenando y cargando piernas. No estuve en verano y lo afronto de forma distinta a mis compañeros porque es la primera vez que nos juntamos en un 'stage' y hay que coger ritmo.

¿Considera que atraviesan quizá el periodo más importante del curso?

Es clave para coger el ritmo que queremos, también los conceptos y trabajar más aún si puede lo que queremos trasladar al terreno de juego. El que se adapte más lo notará y queremos dar ese salto de calidad en cuanto a juego y puntos para que se vea en la clasificación.

¿El mejor Embarba está aún por llegar?

Estoy feliz, me siento importante y estoy a buen nivel, pero me queda mucho para que se vea el mejor Embarba. Me exijo para ayudar a mis compañeros, pero me queda mucho todavía.

A los aficionados les gusta su perfil atrevido.

Alguien del cuerpo técnico me decía que soy 'callejero', que es lo que he hecho en mi vida y lo traslado al terreno de juego, me gusta encarar y ser descarado, también creo que tengo un buen golpeo. Ese juego se está perdiendo por los sistemas o porque el fútbol de hoy en día no tenga jugadores de ese perfil, por eso me considero un poco distinto en ese sentido.

En el campo se le ve muy canchero.

Parezco bueno, pero si le preguntas a los compañeros soy algo 'tocapelotas'. En el campo me gusta divertirme, ser atrevido y pícaro, me defino así.

¿Hay que librarse del miedo a perder?

Últimamente el fútbol moderno se está convirtiendo en una partida de ajedrez, en contrarrestar al rival más que centrarte en tu propio juego y yo me he criado en lo contrario, en divertirte para lograr los resultados. Me siento identificado con el míster y el cuerpo técnico porque es lo que buscamos.

¿Cómo se presentan los amistosos ante Sturm Graz y Heart?

Queremos competir y ahora tocan amistosos ante rivales que juegan competición europea y nos pondrán a prueba. Si hacemos las cosas como entrenamos no tenemos límites. Somos conscientes de que son para coger carga y está más permitido fallar.

¿Se ve aún lejos la visita a Cádiz?

Queda un mes y queda lejos, pero está en la mente. Todo el equipo tiene ese partido en la cabeza porque va a ser clave y lo cogeremos con muchas ganas por la importancia de ganar allí para dar un golpe encima de la mesa. Iremos a ganar.

¿Las situaciones tensas les han servido para ser más fuertes?

Alguna vez ya había dicho que somos un equipo joven pero en momentos clave o decisivos en los que te juegas los puntos para estar arriba o abajo el equipo los ha sacado. Tenemos también experiencia y un potencial grandísimo y ganar en Cádiz nos daría una bolsa de puntos para luego seguir igual en casa.

¿Quién está siendo su alter ego en la concentración?

Me gusta mucho juntarme con todos pero ya conocía de antes a Leo Baptistao o a Akieme, Melero, Pacheco, Arnau, Eguaras... Incluso comiendo nos vamos cambiando porque tenemos muy buen grupo y ese buen rollo se nota en el campo.