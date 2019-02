Empate con sabor agridulce para el CD El Ejido en la Nueva Condomina

El CD El Ejido sumó un punto con cierto sabor agridulce en el difícil campo de la Nueva Condomina, donde se vio cierta mejoría con el debut de Manolo Ruiz en el banquillo. Hubo ganas y más actitud, pero de nuevo la falta de contundencia pasó factura en la recta final. No ganar provocó que el cuadro ejidense entrara de lleno de los puestos de descenso.

Se cumplió lo que pedía Manolo Ruiz, ver a un cuadro ejidense más intenso, tratando de evitar el fútbol combinativo de los murcianistas. Pero esta presión solamente tuvo lugar en los primeros minutos. Pese a ello, en el 12’, Samu Corral inauguraba el contador de disparos celestes con un tiro lejano y muy flojo desde fuera del área. Pocos minutos después, el granadino recibió un buen balón de Sebban, que aprovechó un error defensivo de Maestre para robarle el balón, pero se equivocó en la definición.

Empezó a replegarse el conjunto visitante, dejando mucho terreno a un Murcia que empezó a dominar de forma absoluta, a generar mucho peligro pero sin definir ante la meta de Aulestia. Los de Herrero no remataron hasta el octavo centro que metieron en el área celeste. Fue en el 35’, con remate de Jeisson. Mientras, los de Ruiz buscaban aprovechar la mínima para hacer daño a la contra, con Javilillo y Artiles como grandes protagonistas en banda. Y así llegó el 0-1. Gran pase del capitán del CD El Ejido para Corral, que vio a Mackay adelantado y definió ante el meta murcianista con una vaselina para enmarcar. Golpe psicológico en el 44’ del CD El Ejido al borde del descanso.

Parecía que saltó algo mejor en la segunda parte el Murcia. Fue un espejismo. De nuevo el equipo almeriense dejó a su rival mimar más el esférico, pero el CD El Ejido estuvo muy correcto en defensa. Los de casa no mostraban casi intensidad y de ello se dio cuenta la grada, que no tardó en empezar a dedicar cánticos de “¡Vete ya!” a su técnico Herrero. En este río revuelto murcianista estaba navegando muy cómodo, por el momento, el equipo de Manolo Ruiz, que contaba los minutos para ver si se cumplía aquello de “nuevo técnico, vida nueva”. El CD El Ejido necesitaba, y mucho, que así fuese, pero jugó demasiado con fuego ante un oponente que también necesitaba los tres puntos.

El Real Murcia asediaba el área de los del Poniente almeriense, pero no pudo superar a un gran Aulestia y la buena labor en defensa de los ejidenses hasta el minuto 83. Centro de Forniés que remató Manel, entre varios jugadores del CD El Ejido que se despistaron, no saltaron a despejar y le permitieron conectar con ese esférico que supuso el 1-1 en la Nueva Condomina. Desde que entró Miñano, ganó mucho un Murcia al que se le pudo complicar el duelo en el descuento al ver Forniés la roja, pero no tuvieron los almerienses tiempo para aprovecharse de su superioridad numérica en un choque en el que mostraron síntomas de mejoría.