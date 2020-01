Empieza la lucha decisiva

Los celestes, que cerraron la pasada semana la primera vuelta en la segunda plaza de la tabla clasificatoria, quieren seguir luciendo con merecido orgullo su etiqueta de favoritos al ascenso a Segunda B , aunque no pueden dormirse demasiado en los laureles, ya que el quinto tiene solamente cuatro puntos menos y cualquier tropiezo podría dejarles con un pie fuera de esas plazas privilegiadas. Para que eso no ocurra los de Cabello solamente tienen en mente el triunfo este domingo en casa del Torreperogil , cita a la que llegan tras el 1-1 logrado en casa de El Palo en la primera jornada de este nuevo año. En tierras jiennenses, como bien avisaba el técnico del cuadro del Poniente, posiblemente disfruten de sus primeros minutos los refuerzos invernales.

Grupo XIII · 20ª jornada Lorca Dep.-Minerva 12:00 Cartagena B-C. Murcia 12:00 Minera-Águilas 12:00 Plus Ultra-H. Overa 12:15 El Palmar-Lorca FC 12:15 Murcia Imp.-Cartagena FC 12:15 Churra-Los Garres 12:30 Mar Menor-Mazarrón 16:00 Muleño-UCAM B 16:30 Pulpileño-Totana 16:30

Se acabaron las pruebas y casi por completo el margen de error para todos los equipos del Grupo IX de Tercera División . Este domingo da comienzo la segunda vuelta de la competición , un tramo decisivo de la campaña que los tres representantes almerienses, como no podía ser de otra forma, encaran con la mente puesta en consolidar sus respectivos objetivos. Y es que a estas alturas de campaña cualquier fallo puede pagarse muy caro, sobre todo si las metas marcadas son claras, como es el caso de CD El Ejido, UD Almería B y Poli Almería .

El Huércal-Overa CF no puede permitirse fallar ante el colista

También dará comienzo la segunda vuelta en el Grupo XIII, donde Atlético Pulpileño y Huércal-Overa CF encaran esta jornada con la mente puesta en sumar tres nuevos puntos que les hagan dar un paso importante hacia sus respectivos objetivos. Los de Pulpí reciben en su casa al Totana en un choque en el que los de Sebas López están obligados a vencer si desean seguir mirando muy cerca e incluso dar caza a los puestos de play off de ascenso. El duelo en San Miguel dará comienzo a las 16:30 horas, habiendo jugado ya los huercalenses a las 12:15 en el feudo del Plus Ultra de Murcia. El conjunto que dirige Tato Alcázar está obligado a llevarse la victoria, ya que no puede fallar en casa del colista si quiere optar a salir este fin de semana de los puestos de descenso.