Errores de bulto de Rubi

Estrategia: arte de planear y dirigir las operaciones bélicas o militares; técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. Ahí tenemos la definición de estrategia en el diccionario, completamente antagónica a la acción de Rubi con respecto a los jugadores de su plantilla que hace algunas jornadas acumulaban cuatro amarillas.

En concreto, por no aprovechar el partido frente al Getafe, previo a la visita al Bernabéu, para que los apercibidos pudieran forzar una amarilla que simplemente les hubiera impedido jugar frente al Real Madrid. Según Rubi, él no podía privar a los suyos de visitar el feudo blanco, colocando con ese comentario a la entidad presidida por Turki a la altura de cualquier conjunto pueblerino, con todos los respetos para todos ellos.

No contento con eso Rubi, ante la nueva tesitura del choque en San Sebastián, el técnico decidió contar de inicio con Luis Suárez, en un partido complicado, entre semana, con desgaste físico y sobre todo sabiendo del ímpetu del colombiano, el mismo del que por desgracia carece su propio equipo. ¿Resultado de esa osadía? El peor que nos podíamos imaginar, con la ausencia de Suárez para el partido ante el Valladolid que se sabía que iba a ser trascendental y la casi segura sanción también ante el Espanyol, encuentro que podría ser decisivo.

O sea, por jugar los minutos de la basura en el Bernabéu llegan estas consecuencias. Argumentó Rubi que los puntos del Reale Arena estaban en juego, cierto es, pla confianza ero más en juego está la consolidación del proyecto de Turki con el que Rubi, con su mala estrategia de la acumulación de amonestaciones, está poniendo en serio peligro.

Como en toda batalla que se precie, hay que saber ceder en determinados momentos para fortalecerse ante duelos claves. Ojalá que todos estos errores de bulto se olviden con un triunfo frente al Valladolid que certifique la permanencia, tan trascendental para el futuro del proyecto. Hablando de futuro, no sé si Rubi con las referidas decisiones se ha ganado la confianza para volver a dirigir a la UDA, esperemos, de Primera. Me da que no...