España, a semifinales en Minsk 2019 con 'hat-trick' de Antonio José

Luchada victoria la lograda por España ante Italia por 5-6 en una tercera jornada que se le puso muy complicada a los españoles frente a un complicadísimo rival. Los almerienses Donaire y Antonio José Mayor, autor de un triplete que le convirtió en el gran protagonista del duelo, lograron el pase a las semifinales como primeros de grupo y optarán a medalla en estos Juegos Europeos de Minsk 2019. El combinado nacional ganó en su debut a Rusia (5-4) y cayó en el segundo choque ante Ucrania (4-6).

Los de Joaquín Alonso se vieron sorprendidos por la eficacia de una selección italiana que no necesitó una gran construcción en sus jugadas para batir a Dona. De hecho, al final del segundo tiempo, los italianos llevaban un 3-2 a favor en el marcador y una estadística de 18 tiros a puerta por 30 de los españoles.

En el tercer tiempo trató de mantener la calma España, que empató el duelo (3-3), pero en una buena contra volvería a ponerse por delante la escuadra italiana (4-3). El crono pasaba y los de Alonso no arrojaban la toalla, en busca de remontar el resultado y lograr el pase a las semifinales para optar a medalla en estas Olimpiadas Europeas que se disputan en Bielorrusia.

A menos de tres minutos para el final, Edu Suárez hizo subir el 4-4 al tanteador con un potente disparo raso ajustado al palo. España no tenía margen de error, no debía cometer errores en defensa si quería, por primera vez en el choque, rozar la prórroga e incluso ponerse por delante y ganar la contienda. Pero cuando quedaba un minuto, se decretó penalti de Gómez que materializó Italia en el 5-4.

Recta final agónica. Sacaba España de centro y, por segunda vez en el encuentro, Antonio José Mayor, se sacó un certero tiro lejano que volvía a nivelar el partido (5-5). El almeriense se convertiría en el gran protagonista del duelo al firmar un hat-trick a 38 segundos del final con una vaselina que ponía por delante, por primera vez, a los españoles, que lograron el pase a la semifinal y se aseguran luchar por las medallas.