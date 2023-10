Fernando: "He visto un antes y después con el partido de Sevilla"

Fernando Martínez (Murcia, 1990) es el único jugador de la plantilla que aún no ha debutado. Hasta 25 jugadores lo han hecho con Vicente Moreno y Lasarte, con el guardameta murciano viendo los toros desde la barrera. En una entrevista concedida a UDA Radio pasa revista del peor arranque liguero en la historia del Almería. Pide "el apoyo" de la afición y que desaparezca el "runrún" de la grada para voltear la situación, invitando a que las críticas se hagan tras el pitido final.

- ¿El parón ha venido bien para adquirir conceptos con Garitano o mal por otra semana sin ganar?

Por la situación del equipo nos viene bien. Es un entrenador nuevo y tener más días para asimilar conceptos y la idea el míster viene bien aunque lo que siempre le gusta al futbolista es competir. Queremos que haya competición. Esa espera siempre se hace larga cuando hay descanso.

- Desde fuera se nota la intensidad se nota con Garitano, desde dentro será mayor.

Sí, por supuesto. Siempre que hay un entrenador nuevo parece que se tiende a dar un plus más. Desde que llegaron el primer día dejaron claro que no hay una fórmula secreta y que el secreto está en trabajar. Es lo que se está haciendo durante esta semana. En ciertos momentos del entrenamiento se van metiendo esos conceptos que tiene el míster. Es una semana muy completa para trabajar lo físico y lo táctico, le va a venir muy bien al equipo.

- ¿Se sufre más desde el banquillo?

Siempre desde fuera se sufre mucho, incluso más que dentro del campo. Dentro del campo, evidentemente se pasa mal, pero estás pensando en el partido. Desde fuera tienes más tiempo de pensarlo y lo pasamos peor. Se sufre cuando ves que no es que vaya peor o mejor en un partido, sino que sea una losa y afecte anímicamente, se ve en las caras y en los comportamientos. Eso es lo que más nos está pasando en los últimos partidos. Cambiar el chip y que venga un entrenador nuevo, con unas ideas nuevas, nos puede venir para resetear y que la cabeza piense que esto empieza de cero. Estábamos viendo que cada golpe era duro y una losa.

- ¿Es más fácil asimilar los conceptos defensivos que los ofensivos?

Al final todo es importante, pero un equipo se tiene que construir como una casa, desde abajo hacia arriba. Siendo defensivamente fuerte y sólido todo es mucho más fácil. Este equipo tiene mucho potencial ofensivo. Lo que nos está costando y en lo que tenemos que mejorar, poniendo todos más énfasis, es el aspecto defensivo. Seguro van a llegar las victorias.

- Da la sensación de que el bloque estaba demasiado bajo.

Es uno de los problemas que estábamos teniendo. Las estadísticas están ahí y pasábamos mucho tiempo en nuestro campo con y sin balón. Eso al final, cuando el balón siempre está cerca de tu portería, es peligroso, estando más cerca recibir que anotar. Por eso la idea es que el balón esté más cerca de la portería rival que de la nuestra. Eso nos va a venir bien.

- ¿Hay mimbres para voltear la situación?

Hay calidad suficiente para revertir la situación y que los resultados sean mejores. Hay que corregir muchas cosas porque si no, en Primera División es muy difícil competir y ganar partidos. Si esas cosas las mejoramos, este equipo tiene calidad suficiente para ganar partidos y salir de ahí. He visto un antes y después en el partido de Sevilla. Al principio los resultados no llegaban, pero las sensaciones es que siempre merecías algo más; tras ese partido, fueron semanas diferentes. Anímicamente fue un golpe duro. Siempre afecta a que echen a tu entrenador. Con uno nuevo, es buen momento para cambiar el chip y cambiar a esas sensaciones del principio, cuando el equipo competía mejor y merecía más.

- Un resultado positivo es lo que hace cambiar la mentalidad.

Es lo que cuenta. La llegada de un nuevo entrenador te cambia la mentalidad, pero lo que te da confianza plena son los resultados. Con uno positivo, tenemos que enganchar una buena dinámica porque hay calidad. Fue duro lo de Sevilla, pero una victoria dejaría atrás ese tema anímico.

- ¿Cómo lleva la suplencia?

Al final esto es el fútbol. Todo el mundo quiere jugar, pero sólo puede hacerlo un portero. He vivido todas las situaciones en el fútbol y sé llevarlo tanto cuando me toca jugar como cuando no. El Almería tiene tres grandes porteros, estamos trabajando bien y juegue quien juegue el equipo va a estar cubierto. Los tres lo llevamos de la mejor manera, tenemos una buena relación y el día a día es muy sano. Da gusto entrenar con esa relación y trabajo. Es más la polémica desde fuera que entre nosotros. Lo más importante, y más en la situación en la que estamos, es que el equipo pueda ganar. Ahí el Almería está bien cubierto.

- Ante el Celta hubo un primer plano de Maximiano tras encajar un gol y justo después otro suyo. Supongo que fue muy incómodo para usted.

Fue muy muy incómodo. Yo estaba en el banquillo y la situación para mí fue muy incómoda. Es algo que no ayuda. El que graba siempre va a buscar la imagen morbosa, pero para nosotros es incómodo. Desde fuera la gente tiene que ser consciente de que el equipo necesita apoyo, no que haya runrún. De una situación como la actual sólo se sale de esa forma. Cuando termine el partido, ya que cada uno dé su opinión y que grite o pite más o menos; durante los 90 minutos le pido a la gente que intente apoyar a los que estén en el campo. Todos somos importantes en una situación así y tienen que animarnos.