Fin a la peor era del Unicaja (3-2)

El peor Unicaja en tres décadas acabó su temporada gris en Teruel. A pesar de adelantarse ganando el primer encuentro de la serie y a pesar de adelantarse este domingo hasta en dos ocasiones, le tembló las piernas en el momento decisivo para caer eliminados en cuartos. Ya no es que no llegue a la final (lo ha hecho en las últimas 15 ediciones), sino que ni siquiera estará entre los cuatro mejores, algo que no ocurría desde 1991. Cayó en cuartos de final de la Copa 19 años después y protagonizó una actuación liguera que ni los más viejos del lugar recuerdan. No fue casualidad, sino una continuación de esa decena de derrotas en fase regular, donde quedó doce puntos por debajo del Teruel.

El cuadro verde—de blanco en este último partido de cuartos de final— tuvo en el primer set otra cara a la del sábado. Sin miedo, mostró personalidad en la tarde en la que se jugaba toda la temporada para buscar un hueco en las semifinales, donde esperaba el Soria, que se deshizo del Barcelona. El Unicaja salió con valentía desde un primer momento para terminar diluyéndose presa del pánico. Comenzó ganando en el primer set, pero un error de Moisés Cézar dio gasolina a un Teruel, que, con un parcial de 4-0 volteó el electrónico (8-5). Se mostró irregular el conjunto naranja, con demasiados fallos de Lorente y Pernambuco (la primera manga acabó con ocho errores turolenses y cinco almerienses).

Un ataque de Víctor Rodríguez y un remate desviado de Méndez pusieron el 9-10 para ir ya el Unicaja por delante hasta el final, con ventajas de dos-tres puntos. Ferreira se fue entonando y acercó al conjunto verde a lograr la primera manga. El 21-24 parecía definitivo, pero Raúl García erró en el saque y Méndez bloqueó bien. Respondió —otra vez— Víctor Rodríguez para hacer el definitivo 23-25. Los locales, de menos a más, se desmelenaron en la segunda manga para frenar a los almerienses. Erraron menos y llevaron el encuentro a su servicio, yéndose poco a poco en el marcador hasta lograr ventajas de cinco puntos (17-12). Pernambuco iba pareciéndose al del sábado y el Unicaja no se sentía tan cómodo. Mejoró también la defensa, bloqueo incluido, turolense. No perdonó Ferrández, con dos puntos consecutivos, para firmar el 25-19.

El tercer set comenzó con tres errores por parte del Teruel, que lo dejaron tocado en el aspecto anímico. Que Pernambuco, pilar local, volviese a alejarse de su mejor versión era gasolina para un Unicaja que se fue en el marcador. Apareció entonces Téllez, excelente en el bloqueo para hacer creer a los suyos, que, con un parcial de 7-3 volvieron a meterse en la manga (16-17). Pero el Unicaja tenía el viento a favor y a pesar de que Ferreira erró en su saque, Moisés Cézar y Juanmi González acercaron a los verdes a ese 25, logrado tras un fallo del propio Pernambuco. Los turolenses comenzaron mandando en el cuarto set tras otro error en el saque de Ferreira. Desde ahí, a excepción del 3-4, hasta el final, fueron por delante, cimentando la igualada en su efectivad: apenas dos errores, ambos en el saque (Pernambuco y Lorente).

El quinto fue puro corazón. Y en ese manejo de los nervios se movió mejor el Teruel, con el Unicaja desbordado. Pernambuco ya había engrasado la máquina y, con tres puntos, colocó a su equipo con un 7-2 que el Unicaja no supo remontar, con una ventaja incluso de seis puntos (10-4). Juanmi González salvó la primera bola de eliminatoria y Pernambuco no falló en la segunda para poner fin a la peor era del Unicaja.