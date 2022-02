Fran Alcoy: "El derbi del domingo es un partido de cuatro puntos"

Final o no, el partido de este domingo será otra prueba de fuego para la necesaria reacción de un Polideportivo El Ejido que dio buena sensación el pasado domingo ante el Socuéllamos, pero que fue incapaz de marcar y por tanto recuperar la senda de la victoria. No lo tendrá nada fácil el domingo en Pulpí, frente un equipo con la moral alta tras ganar fuera de casa y que además jugará en su estadio, aunque el entrenador celeste, Fran Alcoy, confía en sus hombres, en que mejoren en el aspecto de la materialización: "Tenemos nuestras armas, hemos ganado en campos similares, hemos puntuado mucho fuera", sostiene el preparador valenciano, quien analiza la actualidad celeste, que entre otras cosas pasa por la deseada llegada de los cuatro futbolistas sudamericanos cedidos por Argentinos Juniors, al que el entrenador admite que espera "como agua de Mayo". Estas han sido sus declaraciones poco antes de visitar al Atlético Pulpileño.

LA SEMANA: "El ánimo del vestuario está bien. Hemos trabajado bien y he visto al equipo con buena intensidad de trabajo, Se nota que vamos cogiendo más ritmo después del parón navideño y el covid. Hemos analizado el partido del domingo anterior y viendo que hubo cosas que se hicieron bien, aunque faltó acierto. Tenemos que seguir eN esa línea y mejorar aspectos ofensivos para poder traer puntos del San Miguel".

ECOS DEL ÚLTIMO PARTIDO: "Te quedas con el mal sabor del resultado y no entras a valorar lo que ha ocurrido en el partido. Después, nosotros los técnicos, como profesionales, valoramos lo que ha pasado, tanto si ganas como si pierdes o empates, porque la sensación de un partido cuando acaba nunca es la real: o te dejas llevar por la euforia o por la decepción. Analizando el partido, el equipo estuvo bien, no fue un partido brillante por la clasificación, la necesidad de ambos... pero no concedimos ninguna ocasión de gol y generamos bastantes muy claras; y después, lo repito y ya lo dije el domingo pasado, hay una jugada de un penalti a Dani Plomer que es una cosa inaudita que no se pite ese penalti. El equipo generó ocasiones claras y no acertó. Hay que seguir en esa línea y mejorar eso, sabiendo que el contexto del partido del domingo no tiene nada que ver con esto".

CONTEXTOS DISTINTOS: "En la primera vuelta fue una lástima perder contra el Pulpileño, porque es de los partidos que mejor hemos jugado en casa esta temporada. Recuerdo que el equipo jugó muy bien 75', hasta que nos marcaron el gol. Ojalá tuviéramos aquel contexto de partido, pero no el resultado, aunque no lo va a ser por el escenario: el nuestro es un campo muy grande de césped natural y aquel es de césped artificial y muy pequeño, en el cual todo el juego se reduce a controlar las áreas, neutralizar bien en tu área lo que llegue por allí y que llegues al área contraria y tengas efectivos; todo lo que acontece fuera de ahí es relativo. Son partidos de segundas jugadas, de un balón parado, una contra, una transición... no puedes buscar mucho en el cajón táctico, porque el campo es tan pequeño que cualquier movimiento defensivo de ellos te neutraliza, la precisión en el pase es difícil... no tiene nada que ver, pero hay que ir a saber competir. Nosotros tenemos nuestras armas y ya hemos ganado en campos similares a este".

QUÉ ESPERA DEL DERBI: "Espero un partido difícil, como todos los de la categoría, en un campo con unas dimensiones a las que ellos están acostumbrados y nosotros no, pero también entrenamos en un artificial nosotros muchos días de la semana; han perdido efectivos importantes como Cristo García y Cristo Martín, que se han ido ambos al Águilas después de que pagaran la cláusula, pero también se ha reforzado con gente que conocemos como Cristian, Casi, Juanje, Andrés del Melilla... han firmado jugadores de buen nivel. Espero un partido difícil ante un equipo que viene con moral alta y que está bien trabajado, está funcionando bien y nos llevan tres puntos. Hay que intentar ganar el partido. Es un partido de cuatro puntos, está el gol average y ahora mismo somos rivales directos. No sé dentro de 15 jornadas cómo estará todo, pero ahora mismo es un rival directísimo. De ganar, los pillaríamos e incluso podríamos ganarle el gol average. No podemos hablar de finales, porque quedan muchos partidos, pero sí de partidos muy importantes: ahora cada paso adelante es muy importante y cada paso atrás es difícil de recuperar".

¿OPTIMISMO?: "Sabemos que es difícil, porque ellos vienen de ganar y se han reforzado muy bien, pero nosotros fuera llevamos muchos puntos".

ARGENTINOS: "Todavía no están aquí. Yo espero que vengan lo antes posible, y el club igual. Son cuatro jugadores que no tenemos ahora mismo. La maquinaria burocrática está a tope par a poder gestionar todos los requerimientos necesarios. Según me dicen, aunque no lo puedo asegurar, a ver si la semana que viene pueden estar aquí. Es necesario que vengan porque tenemos pocos efectivos, son jugadores que esperamos como agua de mayo".

CASTRO, SIN ÉTICA: "Tenemos libres dos licencias sénior y ahora hay que ir a un mercado que no es fácil, de jugadores profesionales que estén en paro, pero es que el otro día a cuatro horas de cerrarse el mercado tuvimos una adversidad muy grande, que fue la salida de Óscar Castro, sin tiempo de maniobra. Arrancamos con cuatro pivotes la pretemporada y nos hemos quedado con dos. Perdimos a Barril y no se firmó a nadie porque no había en el mercado, y ahora Óscar Castro ejecuta una cláusula a cuatro horas del final del mercado, algo que es lícito y lo puede hacer, aunque no me parece ético lo que ha hecho, no puedes avisar a un club que te ha tratado bien cuatro horas antes de que te vas; avísalo con tiempo para que le club pueda reaccionar.

NECESIDAD DE EFECTIVOS: "Nos hemos quedado solo con dos pivotes y necesitamos al menos a un jugador, quedan muchos partidos. También salió Casi, así que si pudiéramos traer a alguien de arriba y alguien para el medio campo sería lo suyo; otra cosa es que lo encontremos o puedas, porque no somos los únicos que buscamos. Es muy difícil encontrar jugadores, solo es un mercado válido para los clubes con buena economía que pagan una cláusula y se traen a un jugador de otro equipo que está jugando. Lo demás es esperar que salga algo, que tengas tú la suerte de ser el que lo fiche. Ahí estaremos, sé que no es fácil e intentaremos esas dos vacantes libres utilizarlas, y sobre todo que vengan los cuatro chicos de Argentinos Juniors, porque son cuatro licencias que no las estamos utilizando".