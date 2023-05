Fran Benavente: "Quien no es formal no está conmigo"

Hablar del Huércal es hablar de Fran Benavente (1969, Almería). Es la alma mater del equipo sénior huercalense si bien el entrenador se resta protagonismo, pidiendo si en la imagen que ilustra esta entrevista pueden aparecer parte del cuerpo técnico o sus jugadores. En su décimo tercera temporada en el conjunto verdiblanco, el pasado domingo celebró el título de Primera Andaluza para que su Huércal regresase a categoría autonómica.

- ¿Celebrar un ascenso a categoría autonómica con el Huércal de su vida en plenas fiestas del municipio es lo más grande que le ha pasado?

Sí, junto con aquel ascenso a Tercera. Esto te llena más al lograrlo faltando una jornada y con las fiestas de Huércal.

- ¿Cuáles han sido las bases de esta excepcional temporada?

El trabajo de los chavales. No han desfallecido nunca. Todos han asistido al 99% de los entrenamientos, no han faltado. Cuando un equipo es serio, trabaja y todos están martes, jueves y viernes todas las semanas, se nota los domingos.

- ¿Cómo consigue que vayan todos a entrenar?

Siendo serio. Ya tengo una trayectoria y la gente sabe cómo soy. La gente que no viene a entrenar lo tiene complicado conmigo. Los que no son formales directamente no vienen conmigo. Conozco a los que llamo, pero si no, se dan cuenta de que no tienen nada que hacer. O reman en la misma dirección o saltan del barco.

- ¿Por qué muchos equipos entrenan en cuadro en la recta final cuando ya no tienen opciones de ascender o permanencia?

No hay educación deportiva. Desde las bases vienen mal educados, muy mal educados. No tienen ese espíritu de sacrificio. No siempre se juega de titular en un equipo. Los grandes jugadores que están jugando en Primera División siempre han tenido algún entrenador que les ha sentado en el banquillo. No por eso el entrenador es malo ni hay que bajar los brazos; al contrario, si el entrenador te deja fuera de la convocatoria, hay que trabajar más. Esa es la falta de educación deportiva que hay en Almería. Cuando un niño mete 40 goles por temporada en infantil, lo endiosan y nunca lo cambian. En esa edad hay que enseñarle que hay que pasar por el banquillo.

- Una de las claves del ascenso ha sido la seriedad. ¿Otra es el tener un buen número de jugadores entre 24 y 30 años?

Los jugadores que tengo son muy buenos. Excepto dos o tres, no tienen nombre, pero son futbolistas que cualquier entrenador querría tener en su plantilla. Tienen mucha, mucha calidad. Si a eso le unes el trabajo que han tenido durante todo el año, el éxito llega. El éxito es de ellos, no del entrenador, que no juega.

- Este año han jugado sólo por la provincia, pero en unos meses hay que ir a Granada, Málaga y Jaén. ¿Cómo se consigue que el futbolista quiera?

Hay que rodearse de gente formal porque si no, te quedas sin jugadores a mitad de temporada. Cuando vienes los resultados malos, se tiran del barco. La mayoría no quiere remar, sino las cosas fáciles. Es lo que he dicho antes: en las bases en Almería se premia al jugador que mete 50 goles y con siete o doce años juega todos los partidos. A ese niño hay que enseñarle que va a tener momentos duros y que pasará en algún momento por el banquillo. Hay que ir metiéndole eso por la cabeza porque luego llega un niño que ha jugado todos los minutos en todas las categorías que ha estado porque era más alto o fuerte física o técnicamente a sénior, donde se equipara todo. Eso es un muro, que algunos lo superan y otros no.

- El Poli Almería ascendió también el domingo a Tercera RFEF. En División de Honor sólo coincidirán con el Berja y quizás con el Cantoria 2017 dependiendo de los arrastres. ¿Prefiere una competición con más equipos de Almería y viajes más cortos o menos almerienses para tener un mercado más accesible?

Hubiese preferido más equipos de Almería, aunque me alegro mucho de que el Poli haya subido. Yo fui entrenador (04-06). Me alegro muchísimo por Carlos Hinojo, toda la directiva y el grupo que tiene. Lo primero que hice cuando subimos nosotros fue felicitar a Carlos Hinojo.

- ¿Habrá continuidad en la plantilla?

La mayoría va a continuar. Habrá algunos que no por algún motivo, pero el 95% va a continuar. Se lo merecen. Han hecho el esfuerzo durante toda la temporada y ahora se merecen disfrutar la categoría. Como es lógico, tendremos que hacer fichajes para hacer una plantilla más competitiva, pero si ellos quieren, el 95% se quedará.

- Ya militaron dos temporadas en Tercera. ¿Es una utopía volver a categoría nacional?

Sí aunque cuando subimos la primera vez la gente me decía que no teníamos equipo para eso. El fútbol es como es. La pelota un centímetro arriba o abajo te da tres puntos. Esta temporada hemos perdido dos partidos y en el primer de liga, en el 94' lo teníamos perdido y en el 95' empatamos. El fútbol es como es.

- ¿Hay menos nivel en el fútbol de Almería que hace varios lustros?

No es menos nivel, sino menos espíritu de sacrificio. Cuando las cosas van mal, los niños se quitan de en medio. Antes no pasaba eso. Antes se retiraban muchísimos menos equipos y los jugadores seguían hasta el final porque había otro espíritu. Ahora no hay esa educación, algunos vienen de escuelas deportivas y otros de equipos donde están acostumbrados a otras cosas. Cuando las cosas se tuercen, se bajan del barco.