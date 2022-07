86 goles catapultan a Andrés León hasta el Betis

El próximo 25 de julio será un día grande para Andrés León. Mientras algunos de sus amigos continúan dándose un chapuzón en la piscina de Olula del Río o fumando una de esas cachimbas de moda, él está llamado a filas para incorporarse a un club histórico como el Real Betis. El delantero olulense continúa dando pasos de gigantes y no piensa desaprovechar la oportunidad que le ha brindado la entidad verdiblanca.

No todo serán fotos alegres cual mundo paralelo en redes sociales, sino que deberá salirse de su zona de confort, abandonar la casa de Andrés y Encarna (sus padres continuarán trabajando en Cosentino) y marcharse solo, a sus 15 años, para encarar la nueva temporada deportiva y comenzar cuarto de ESO, consciente de la importancia de los estudios.

La nueva aventura, lejos de intimidarle, le motiva. "Me siento un privilegiado porque no le dan la oportunidad a cualquiera. Quiero demostrar porque he tenido ese privilegio después de todo el trabajo que hay detrás para conseguirlo", apunta el punta almeriense a este periódico. "Echaré de menos a mis amigos y da un poco de pena, pero son decisiones que se toman asumiendo todas las consecuencias que ello conlleva, esta es una de ellas, ya que es duro dejar a la familia. Como dice mi padre, al que algo quiere algo le cuesta", prosigue Andrés, teniendo claro lo que él desea: "Ser futbolista profesional y llegar a la élite".

Una vez que el fútbol ha hecho su selección natural, entre los diversos factores que determinarán alcanzar ese sueño o no estará el aspecto psicólogico, dando de momento muestras de su madurez en media hora de charla con él. "Quizás soy más maduro porque al final estoy viviendo cosas que son más propias de los 18 años, como cuando te marchas a estudiar fuera. Eso fortalece mucho la mente y a la hora de afrontar decisiones ya lo hago de una forma más madura y coherente por todo lo vivido", explica el ya exfutbolista del Almería.

En el conjunto rojiblanco ha militado durante tres temporadas después que el club representativo de la provincia de Almería lo reclutase procedente de la Escuela de Fútbol de Olula del Río. En su primer curso, a pesar de medirse a jugadores un maño mayor (él era infantil de primer año) llevaba 28 goles en febrero, cuando las competiciones pararon por la situación sociosanitaria; mientras que en el segundo se proyectó hasta los 34 para ser campeón andaluz, por 24 goles del actual (23 en Primera Andaluza y uno en División de Honor). Fundamental ha sido su papel con el segundo equipo cadete rojiblanco para conseguir la permanencia en la categoría autonómica este año.

Abandonar un equipo en el que ha sido pieza importante y un club representativo de su provincia y que ahora ha ascendido a Primera División no ha sido nada fácil. "Cuando ya estás agusto en un sitio y te has hecho tu hueco... Pero hay veces que llegan oportunidades que no se le dan a cualquiera. No podría cerrar esa puerta, es para mejorar y salir de la zona de confort. En el Almería me han tratado fenomenal y he sido muy feliz", asevera el nuevo jugador del Betis, con quien ha firmado hasta 2025.

Cosecha de 2007, ahora espera sobresalir también en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. "Tengo muchas ganas de empezar ya para devolver toda la confianza depositada en mí. Tengo en la cabeza claro lo que quiero. A mis padres sí les está costando más que me vaya tan lejos", prosigue un Andrés que no quiere acabar la charla sin agradecer la labor de su familia, esa que se ha recorrido 180 kilómetros prácticamente a diario para llevar a su hijo a entrenar. "Me gustaría darle las gracias a mis padres por el sacrificio que han hecho por mí. Su apoyo es muy importante". Palabra del nuevo panda.