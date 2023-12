Gaizka Garitano: "Tenemos que espabilar ya, el tiempo se acaba"

El técnico rojiblanco ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación en la previa de la cita liguera contra el Real Betis. Gaizka Garitano ha señalado que "tenemos que espabilar ya, el tiempo se acaba", ya que están inmersos en "una situación en la que la gente no tiene motivos para creer".

Con un pleno de derrotas desde su llegada, el entrenador de Derio ha reconocido que "no ha mejorado lo que había antes". En un momento delicado a nivel deportivo e institucional, el vizcaíno ha confesado que "si sigo perdiendo, se me agotará el crédito".

Parte de lesiones: "Tenemos más gente que nunca disponible, solo los de larga duración lesionados quedan fuera de este partido".

Iddrisu Baba: "Estamos en un equipo que no está ganando y el comportamiento de la gente es magnífico. Desde aquí le quiero dar las gracias a todos. El tema de Iddrisu Baba es un aprendizaje. Estamos viviendo una situación difícil de la que hay que salir. La ayuda de todo el mundo la va a tener. Es lógico que los jugadores no estén contentos, pero se sale con carácter y siendo constante".

Ausencia de delanteros: "No podemos poner muchas excusas, aunque es difícil cuando no tienes un nueve referencia. No quiero perder mucho tiempo con el tema de los delanteros, que condiciona mucho, pero como estamos tenemos que ganar. Hay que buscar soluciones como Ramazani, Marciano o Rachad. Hay que solventarlo con la poca gente que tenemos ahí arriba".

César Montes: "César Montes está bien. Llevo mes y medio y prácticamente no ha estado con los dos parones de selecciones y su lesión. Esta semana es la primera que ha entrenado con calidad y acumulando trabajo. Físicamente no estaba al 100% y ahora está mejor para jugar".

Real Betis y su competición europea: "Tienes que aprovechar las pequeñas ventajas de que el rival juega los jueves. Si seguimos la misma línea que en los dos últimos partidos, estamos cerca de ganar".

El rival: "Es un equipo que tiene a dos jugadores por puesto y cuenta con futbolistas importantes. Si guardan a Isco tienen a Fekir. Arriba está Borja Iglesias, Willian José, Ayoze, Diao. Pueden cambiar nueve o diez futbolistas y no lo notan".

La primera victoria: "Ojalá mañana sea el día. Lo estamos deseando todos. Nos vendría muy bien esa primera victoria. Por el trabajo que se hace todos los días y para refrendarlo que se hace. Siempre se cae en la decepción y en la depresión, pero si no sacas resultados es imposible que la gente confíe".

Baptistao y Ramazani: "Leo tiene más trabajo y presencia y es lo más parecido a un delantero centro, pero perdemos trabajo en banda con Rama. El belga tiene velocidad arriba y nos ayuda mucho a nivel defensivo cuando está en punta. Leo no es tampoco un extremo. Son las opciones que tenemos ahora, depende también de las necesidades y los contextos de partido".

Experiencia como jugador: "He vivido situaciones parecidas a esta cuando vestía de corto. No siempre pasas buenos momentos en tu carrera deportiva. Te tienes que sobreponer cuando los resultados no llegan. En Primera División, los futbolistas que llevan muchos años aprietan y tienen carácter. Estamos en una situación muy mala, pero queda mucho tiempo y partidos, creo que estamos cerca y no nos vamos a rendir. El primero que cree que podemos salir de esta situación soy yo".

Mejora en su etapa: "No he mejorado lo que había antes porque no hemos ganado. Sabía que no era fácil, pero pensaba que íbamos a sacar mejores resultados. Lógicamente, no soy tonto y sabía que un equipo que no ganaba no se iba a convertir en un conjunto ganador. No obstante, sigo creyendo en el trabajo. No he perdido ni energía, ni fe, ni convicción en creer en que se puede voltear la situación".

Revertir la situación: "Tenemos que espabilar ya, el tiempo se acaba. Hay que pensar en el día a día. Hay que centrarse en entrenar bien, en cuidarse, estar unidos, juntos en una situación en la que la gente no tiene motivos para creer en ti. Tenemos que confiar en nosotros, sin mirar al largo plazo".

Mercado invernal: "Desde el día que llegamos estamos viendo opciones para el mercado invernal. Seguimos a jugadores desde el staff y compatibilizamos el presente del equipo con posibles incorporaciones. Trabajamos mano a mano con Joao en este asunto. Pero no podemos regalar los doce puntos que hay en juego hasta el inicio del mercado".

Seguridad: "Seguridad solo me da ganar. Ni un entrenador que no gana tiene crédito, ni seguridad, ni nada. No me gusta perder. Nunca he sido un perdedor y ahora estoy perdiendo partidos. Si sigo perdiendo, se me agotará el crédito. Quiero ganar cuanto antes. Espero que sea mañana".

Mentir en rueda de prensa: "Desde que he llegado aquí no os he dicho ninguna mentira. Si algo tengo es que voy de cara. Intento ser sincero, la situación es mala, no hemos ganado ningún partido. Detrás de la puerta hay 'currelo', motivación, ganas, ilusión. Todos están unidos. Es lo mínimo que se le puede pedir a un equipo que no gana".

Semana de trabajo: "Algunos necesitaron una mini-pretemporada en la semana del parón. Esta semana hemos trabajado bien. El grupo está mejor, hay más competencia de integrantes de la primera plantilla. Estamos más cerca de la victoria y hay que apretar".