Garitano: "La Copa es importante para revertir la dinámica"

La Copa del Rey puede significar el bálsamo de fierabrás para una UD Almería más necesitada que nunca de una victoria que le proporcione una dosis mínima de confianza en sí misma pero también encierra el peligro de mayor hundimiento si cabe en caso de que el resultado ante el Talavera, un 2ª RFEF (antigua Tercera División), sea negativo.

Gaizka Garitano espera que el equipo pueda mostrar este martes (21:00) en el municipal de El Prado otro aire distinto al que viene ofreciendo en la competición liguera y un triunfo les permita encarar la visita del domingo a Vitoria (14:00) para medirse al recién ascendido Deportivo Alavés con algo más de moral, por los suelos tras el enésimo varapalo casero ante Las Palmas.

Lesionados: "Baba, Akieme y Centelles están KO para la Copa, Robertone también porque tiene un golpe en el tobillo. Veremos si podemos recuperarlo para el fin de semana en Vitoria tanto a él como a Akieme".

Reacción: "Buscamos ese efecto, cada partido es importante para revertir la dinámica e ir cogiendo las cosas que tenemos que hacer y sostener más tiempo en los partidos. Será importante por eso, más allá de que nuestra prioridad sea la Liga, no podemos tirar ninguno para ganar. Suele ser complicado a partido único fuera de casa, pero tiene que ayudarnos a buscar esa victoria para revertir esta dinámica".

Competir: "Hay que seguir con el trabajo y mejora diaria. Mañana vamos a competir con la camiseta del Almería y los jugadores tienen que ir ganándose el sitio de cara a Vitoria y siguientes partidos. Habrá oportunidades para otros jugadores y tienen que dar su mejor versión".

Partido trampa: "Si miras las primeras eliminatorias de los últimos años son todas muy parecidas, nadie espera un partido fácil porque van líderes en su grupo y están con la flecha para arriba y juegan en su campo. Hay que hacer valer la diferencia de categoría. Sabemos que tenemos que competir para que no haya sorpresas y no puede pillarnos relajados".

Filial: "La enfermería está llena y veremos los que contamos del primer equipo. Algunos del filial viajarán, pero la idea es que jugadores del primer equipo se reivindiquen. Son quienes tienen que sacar esta situación adelante y mañana es una prueba buena".

Rotaciones: "Lógicamente vamos a hacer rotaciones porque hay poca gente en algunos puestos y hay que pensar en Vitoria. En algunas zonas no hay disponible ningún jugador, pero el 11 será para ganar y que los que no han jugado tengan su oportunidad".

Moral alta: "De ánimo yo estoy a tope, más ilusionado y con ganas que el primer día. Sabíamos que sería difícil darle la vuelta. Estamos encontrando muchísimos jugadores lesionados y no podemos hacer una defensa reconocible. Tenemos el entusiasmo de trabajar de serie. Esto no va a ser cuestión de dos o tres semanas, se necesita un proceso y la recuperación de algunos jugadores para que la plantilla sea más competitiva cada día. Por ilusión y trabajo estamos al 100%, también de motivación y de creer que podemos darle la vuelta. Escuece cuando pierdes en el último minuto pero en dos días somos profesionales y tenemos que funcionar otra vez, eso lo tengo claro".

Enfermería: "Cuando llegamos ya había varios lesionados. Ha habido lesiones de impacto. Akieme fue que pisó un balón en un rondo, un accidente. Centelles y Baba se lesionaron en el partido y Robertone recibió un golpe. Cuando un equipo está abajo se te junta todo. Se nos está juntando mucha gente fuera de combate, pero no vamos a poner excusas por eso, tenemos que salir adelante la gente que estamos".

Liga prioritaria: "La prioridad absoluta es la Liga, pero en el campo del Talavera tenemos que ganar para ser un equipo más ganador que perdedor. Estamos introduciendo ideas nuevas en el equipo que tienen que ir a más y mañana es buen día para que seamos el equipo que queremos ser"

Sorpresas coperas: "Vamos avisados, pero vista la Copa los últimos años el que no sepa que va a ser un partido difícil es que no se entera de qué va el asunto. Muchos partidos se deciden en las prórrogas, incluso con diferencia de categoría. Sé que va a ser complicado y lo he recordado".