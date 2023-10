El Almería constata el fracaso y sella su peor inicio de la historia

Otra final perdida por el Almería. Y no de cualquier manera. En el último suspiro, cuando la prolongación agotaba las opciones del conjunto de Gaizka Garitano de una victoria que era una utopía en el descanso y que sólo fue posible por un arreón que no sirvió para nada. La confirmación del peor inicio de la historia con solo tres de 33 puntos posibles, superando los registros del plantel de Francisco, que consiguió su primer triunfo en la jornada 11 de la temporada 2013-14.

Los rojiblancos se encaminan también a la peor racha sin conocer la victoria, con 14 encuentros sin sumar tres puntos. Es la tercera peor marca de la historia. Solo un encuentro de diferencia con la segunda, en la campaña 2015-16, en la que fueron 15 partidos sin ganar. Hay que remontarse 20 años para los guarismos más negativos, con 17 duelos sin vencer en el curso 2003-04 después de liderar la categoría de plata.

La situación no admite dudas, con un equipo incapacitado a nivel competitivo y con las consecuencias lógicas de un colista cuyos números se acercan a números históricos. El técnico vasco, recién instalado en la ciudad, se ha encontrado con la difícil papeleta de levantar a unos jugadores que siguen sin dar un paso adelante. Porque los “errores infantiles” a los que hizo alusión Garitano volvieron a producirse nuevamente al verde.

Unos desaciertos que no son nuevos y que, para más inri, suelen llegar en los últimos compases. Villarreal, Granada, Celta y Las Palmas engrosan una lista de contrarios que le arrebataron puntos a los unionistas en los minutos finales. La moneda siempre sale cruz cuando la dinámica es negativa, desde el parte de lesiones hasta este tipo de circunstancias.

Un día en el que Munir El Haddadi y Sory Kaba marcaron sus primeros tantos de la temporada en un curso en el que los canarios arrastran severos problemas con el gol. El día de la marmota convertido en una serie con capítulos semanales para los almerienses.

Lo único rescatable fue Largie Ramazani. El extremo entró en escena a la hora de partido para demostrar el potencial de un talento que nunca le ha acabado de entrar por el ojo a ningún entrenador desde su llegada a Almería, exceptuando los primeros meses de Rubi. El belga, por diferencial y diferente, necesita contar con minutos y el Almería necesita de los minutos de Ramazani.

Porque el conformismo, los pases horizontales en los que no hay riesgo y no querer el esférico cuando más quema se traduce en mediocridad en el terreno de juego. Este duelo iba a ser un punto de inflexión fuese cual fuese el resultado. La derrota no solo supone perder tres puntos más, sino una camino a lo inexplorable, a la incertidumbre.

La imagen de un equipo desamparado, que trasmite a su afición desconfianza y rechazo, provocaron los primeros conatos de protesta en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Estamos en octubre. Hasta junio esto se puede hacer muy cuesta arriba para todos. Porque el último tren de la salvación pudo pasar por Almería este sábado.