Garitano: "No me voy a venir abajo en ningún momento"

Crisis deportiva: "Sabía dónde venía, no me voy a venir abajo en ningún momento. Es la única vía, el estar juntos. Que sigamos siendo competitivos. Vamos a seguir trabajando. Estoy con las mismas energías o más que hace tres semanas cuando vine".

Mayor preocupación : "Lo que más me preocupa es la defensa dentro del área. Con tan pocos jugadores dentro del área de ellos esas jugadas no suelen acabar en gol. La derrota es como se produce también. Mañana hay que seguir trabajando".

Lectura partido: "Incapaz diría yo más que no haber querido. Que Las Palmas haya hecho dos goles. Nos ha costado un poco sin balón, nos ha costado tener claridad de juego. Es una pena después de empatar encajar ese gol. No hemos hecho un buen primer tiempo. Nos ha costado enlazar juego, no hemos estado a gusto en el primer tiempo. Hemos intentado encontrar espacios"

No fue una comparecencia fácil la que tuvo que afrontar Gaizka Garitano . Después de sufrir una muy dolorosa derrota , cayendo con un gol en el descuento del visitante Sory Kaba , costaba analizar el encuentro. A pesar de ello, el técnico vasco quiso sacar el lado positivo. "No me voy a venir abajo en ningún momento", llegó a afirmar el entrenador natural de Derio . En esta línea, consideró que la situación de los rojiblancos "si tiene solución" todavía. Además, también aseguró que está "con las mismas energías o más que hace tres semanas" cuando vino.

García Pimienta: "El Almería tiene tres puntos, pero no te puedes confiar"

Goleadores: "Muy contento, lo he dicho siempre no tenía ninguna duda de ellos. Viven del gol y me alegro muchísimo porque ya se olvidan de que no habían hecho gol. Muy contento por ellos, los veo trabajar. A Munir lo conozco desde hace muchos años y sé de la calidad que tienen. Que nos ayuden con goles que es su función".

Victorias: "Todo lo que sea ganar, conseguir puntos es muy importante. Tenemos 14 puntos, esto no nos lo quita nadie. Quedan muchísimos puntos en juego. Al equipo le pido que compita, de esta manera estoy convencido de que conseguiremos el objetivo".

Almería: "El Almería tiene tres puntos, pero miras la plantilla, ves la calidad y no te puedes confiar. Ojalá me equivoque y un día ganemos cuatro a cero y no suframos, pero los chicos están haciendo muy buen trabajo y conseguiremos el objetivo".

Lectura partido: "Con lo que he visto creo que hemos hecho unos treinta y algo minutos excelentes. En la segunda parte el Almería perdiendo y se va para adelante. Cuando han hecho el empate hemos vuelto a tener el dominio. Pero es Primera División y el rival también juega".

Perrone: "Enzo lleva tiempo jugando y la gente a veces se necesita un poco de descanso. Perrone estaba aportando muy bien, esa pequeña libertad de Kirian por delante. Hemos sustituido a Perrone porque llevaba tiempo sin jugar".

Copa: "En el entrenamiento de ayer hubo un pequeño golpe entre Pejiño y Álvaro Lemos. La gente que no ha jugado tendrá la oportunidad en Copa. Van a tener su oportunidad. No es un castigo, sino para que cojan minutos".

Filial: "Mañana el filial tiene un partido muy importante, sería injusto decir sus nombres y que se ilusiones y luego pase algo y no puedan venir. Mínimo cinco chicos vendrán del filial".