Garitano: "Malas sensaciones porque lo hemos perdido al final"

Sobre los cambios, Garitano ha puntualizado que " los recursos ofensivos del Alavés comparados con los nuestros no tienen nada que ver . Nosotros tenemos a los dos delanteros lesionados y han acabado jugando dos chavales del filial. Sus jugadores han marcado la diferencia". Una declaración que no sigue los pasos de lo que dijo en su presentación, en la que comentó que solo iba a hablar de los que estuviesen disponibles en ese momento .

García Plaza: "No soy quién para juzgar al Almería, pero cuánto se han gastado en Montes, Édgar, Arribas..."

Partido: "Victoria justa y muy corta. Hay tres fases del partido. En la primera parte hemos sido muy superiores, siendo rarísimo que nos vayamos al descanso sin marcar, es nuestra seña este año. Llevamos tres penaltis fallados, pero hemos ganado los tres partidos. Después ha estado la cosa igualada. Ellos nunca han sido superiores. Y el tramo final es nuestro otra vez".

UD Almería: "Cuando meten a Embarba y Arribas se nota. ¿Cuánto ha costado Arribas? ¿Lo sabéis? Pues más de diez. Y después Édgar y el resto. Embarba tiene esa facilidad para el gol. Lo habéis visto cuando ha entrado, pero nosotros no tenemos a jugadores como él. No soy quién para juzgar al Almería, pero cuánto se han gastado en Montes, Édgar, Arribas. Es el segundo equipo con mayor potencial económico de LaLiga. No está funcionando y no entiendo el motivo, pero jugadores buenos tienen".

Sedlar: "La lesión de Sedlar pinta mal. Es el jugador que nos da todo el equilibrio atrás por su tranquilidad. Es frío como un témpano. Si se confirma, es una baja muy dura para nosotros".

Sensaciones: "Las sensaciones van ligadas a los puntos. Todos coincidimos que el equipo siempre ha estado bien, compite y se deja la vida. Con nuestros defectos y nuestro nivel, hoy era muy importante ganarle al Almería. A largo plazo, las sensaciones que da el equipo es que vamos, vamos, vamos a competir y estar. Somos un bloque, los que no juegan apoyan y todos están. Lo he dicho siempre".

Primera parte: "Cualquier equipo que hace nuestra primera parte hoy se va al descanso 2-0 o 3-0. A nosotros no nos dejan salir del área como hemos hecho con el Almería y nos meten tres. Porque es así. El equipo tiene que jugar a gran nivel para sacar los partidos".