Garitano: "Tenemos que seguir peleando"

Rafa Benítez: "El portero de ellos ha sido determinante"

Análisis: "La prioridad cien por cien era ganar. El equipo creo que ha jugado bastante bien durante treinta minutos durante la primera parte, hemos tenido el gol anulado. Insisto en que el VAR tendrán que revisarlo un poco de cara a futuro porque creo que estamos anulando en situaciones de de milímetros y yendo muy para atrás. Ellos han tirado al palo, te queda la sensación de que tienes que marcar y tienes que controlar el partido. En el segundo tiempo se demostró creo que el equipo empieza bien, hemos tenido muchas ocasiones. Ellos se quedan mermados y el equipo sigue generando y el portero hace tres o cuatro paradas que podían haber sido determinantes si no hubiese hecho alguna de ellas tener esa tranquilidad. A partir de ahí era importante ganar, dar la cara. Yo creo que el equipo lo ha hecho, los jugadores han trabajado y han trabado muy bien y hemos tenido fases de muy buen juego, nos ha faltado ese acierto o el acierto del portero que es el que ha evitado que hubiera más goles".

Abucheos afición: "Creo que hay una prioridad que es el Celta y tenemos que estar unidos para apoyar al Celta y apoyar a los jugadores en el campo. Para mí esa es la clave y estoy muy contento porque el equipo ha ganado, han dado la cara los jugadores, todos los que estamos ahí estamos muy felices y espero que la gente lo interprete bien. Nos quedan ahora once partidos y tenemos que seguir unidos que es la mejor manera de conseguir los objetivos".

Recta final: "Todos los partidos tienen que ser partidos muy importantes y para los rivales es lo mismo. Si es una maratón hemos dando un pequeño acelerón, pero tenemos que seguir corriendo y tenemos que seguir con esa confianza de que al final no nos hará falta esprintar en la recta final. Pero para eso tenemos que afrontar cada partido pensando que son tres puntos a disputar y no pensar que estamos aliviados o no estamos aliviados. Ahora hay que seguir trabajando y como decía antes seguir estando juntos, ayudándonos unos a otros para que el equipo siga ganando que es lo que queremos todos".

Bamba: "Bamba ha estado bien, no me gusta personalizar, pero él ha estado bien como el equipo en general han trabajado todos bien. Él tiene esas características, habíamos hablado esta semana un poco sobre lo que tenía que hacer en el campo y la verdad que lo ha hecho bien".

Árbitro: "Hay alguna jugada que lógicamente no estamos de acuerdo, pero llevamos el año con muchas discrepancias en ese sentido y ahora lo que hay que hacer es intentar centrarnos en lol siguiente porque eso ya no lo podemos cambiar".

Cambios: "Había que buscar un poco más el juego entre líneas y eso es un poco la idea con Tadeo".

Douvikas: "Douvikas es un chaval fenomenal, lógicamente quería jugar me imagino. Es una chaval fenomenal y seguro que mañana me va a decir que quiere entrenar más porque es así, es un chaval que tiene un amor propio y una competitividad excepcional, para cualquier entrenador es una alegría".

Aspas: "Hablamos en general mucho en hipótesis, que Iago es un fenómeno lo sabemos todos. Hoy los que han salido al campo han dado la cara y tenemos que estar agradecidos y contentos por ellos".

Once: "Cada partido tienen que jugar los que consideramos que están mejor y en este caso creo que los once que han salido y los que han salido luego han demostrado que quizás teníamos razón".

Canteranos: "No he metido a canteranos, he metido a jugadores del Celta. Dos jugadores que creo que tenían calidad para manejar el partido y eso es lo que he hecho. Tenemos que pensar que los que se ponen la camiseta del Celta son jugadores del Celta, da igual de dónde vengan. Los dos jugadores creo que tienen esa calidad, esa pausa que nos hacía falta al final y lo han hecho bien".

Visita Bernabéu: "Lo que tenemos que hacer es disfrutar de los tres puntos de hoy y tendremos mucho tiempo para trabajar y preparar el próximo partido".