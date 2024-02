Garitano: "Vamos con la intención de ganar en Vigo, es un partido clave"

Gaizka Garitano ha vuelto a sala de prensa para comparecer en la previa del duelo contra el Celta de Vigo. El entrenador rojiblanco ha subrayado la importancia de un encuentro trascendental para la temporada, ya que recortarían tres puntos contra el equipo que marca los puestos de descenso. "Necesitamos la victoria porque sería muy importante por todo", ha destacado.

El técnico ha indicado que Radovanovic está mejor físicamente de sus molestias y que estará en Vigo, mientras que ha alabado el trabajo de Adri Embarba, del que ha dicho que hace "un trabajo increíble" para el equipo.

¿Qué buscas diciendo que 'no hay que mirar la clasificación'?

La situación era difícil cuando llegamos. No habíamos mirado la clasificación hasta ahora porque no era bueno ni que nos aportase demasiado, pero este partido es clave. Vamos con la intención de ganarlo. Se verían las cosas totalmente diferentes. A eso vamos, a ganar a Vigo.

¿Cómo está Radovanovic de sus molestias?

Radovanovic está mejor, pero hasta el final apuraremos para que esté presente. Creemos que podemos contar con él.

¿Cuáles pueden ser los mejores perfiles para este partido?

Buscamos alineaciones equilibradas. Queremos jugadores con calidad y pensamos en noventa minutos de partido. Tenemos perfiles diferentes para hacer un plan de partido para ganar el encuentro.

La primera victoria de la temporada.

Nunca hemos perdido el ánimo. Pesa cuando no ganas, pero estamos bien de competitividad. Necesitamos la victoria porque sería muy importante por todo. Tendríamos ese aire de esperanza quedando once partidos y estando a tres. Vamos a ir a ganar.

La presión del Celta en un partido clave.

El partido va a ser similar al de Granada. Dos equipos que necesitamos ganar. Habrá mini-partidos y habrá que saberlos jugar en cada momento.

La importancia del encuentro contra el Celta de Vigo.

Tenemos que ser realistas: a nivel de puntación estamos bajísimos, pero el resto tampoco está bien. Nos tenemos que agarrar a que estamos mejorando y que este partido es contra el conjunto que marca el descenso.

¿Por qué no jugó antes Luka Romero? ¿Por qué esa insistencia en Adri Embarba?

Luka, si no hubiera hecho los dos goles, me hubieseis preguntado por qué no había jugado Arribas. En el caso de Adri, hace un trabajo increíble y, con los jugadores ofensivos, el equipo acaba siendo vulnerable. Embarba nos ofrece defensa y equilibrio.

Participación de Dion Lopy.

El equipo puede jugar sin Baba y sin Édgar. El equipo tiene que ser más sólido para ganar partidos. Nuestros jugadores tienen más calidad que defensa, pero hay que meter trabajo. Es muy difícil jugar solo con jugadores que juegan para adelante.

La entrada en el equipo de Bruno Langa.

Si quieres que un lateral tenga mucha proyección, el otro tiene que cerrar. Hay que mantener el equilibrio. Bruno Langa puede tener una función más en la construcción o en su posición, dependiendo del plan de partido.

La opción de jugar con Leo Baptistao en banda.

Ahora tenemos más opciones que nunca. Leo puede jugar también en banda. Tenemos futbolistas para meter. Eso va a ser importante para el equipo, tanto para el once como para los cambios.

Las bajas del Celta de Vigo, entre las que se incluye la de Iago Aspas.

Tienen bajas importantes, como todos las hemos tenido. Tienen futbolistas buenos y capaces de sustituir a los que le faltan. A estas alturas, hay que mirar más lo nuestro.