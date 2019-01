Garrido (CD El Ejido): “Estamos dolidos, pero hay que aprender de los errores”

–La afición de Santo Domingo despidió al equipo entre aplausos, aunque el encajar el empate ante el Melilla en el descuento duele...

–Pues sí, lógicamente fue un palo muy duro, pero hay que aprender de los errores. Si te meten en el último minuto también podíamos haber hecho algo más por evitarlo, aunque fue un buen acierto del delantero. Fue un palo duro y estamos dolidos porque teníamos los tres puntos ya casi en la mano.

SANTO DOMINGO La afición pide en redes que se cambie el césped. El estado del terreno de juego del Estadio de Santo Domingo no pasa desapercibido para nadie, y mucho menos para los aficionados. Los seguidores celestes han iniciado una campaña en redes sociales para pedir que se solucione cuanto antes el problema del césped del feudo ejidense, que presenta un estado lamentable y que perjudica al juego del equipo además de las posibles lesiones que puede provocar. En principio, desde el club se anunció que ya está siendo resembrado, aunque necesita un tiempo de adaptación para empezar a ver mejoría

–¿Se notó mejoría en el CD El Ejido en la segunda semana bajo la dirección del nuevo técnico José Sevilla?

–Respecto al fin de semana anterior al equipo se le vio mejoría, pero como he dicho antes, al final fue un palo duro. Te quedas como que has perdido dos puntos en vez de quedarte como que has sumado uno, pero no nos queda otra que aprender de los errores, seguir entrenando, trabajando y pensar que la jornada que viene tenemos otra oportunidad para quedarnos con los tres puntos.

"No me importa jugar de central o tener que hacerlo de lateral, estoy contento porque estoy teniendo continuidad”

–Pese a ser central tuvo que jugar de lateral derecho, por la baja de su compañero Cubo. ¿Le faltó ayuda por parte de Javilillo en esa banda durante el choque?

–La verdad es que he jugado en esa posición por circunstancias imprevistas. Un día antes se lesiona Emilio y habíamos entrenado toda la semana conmigo de central y al final no nos dio tiempo a trabajar muy bien en esa demarcación de lateral derecho. Tampoco hay que olvidar que el Melilla es un gran equipo, que tiene jugadores de banda muy buenos que te generan mucho peligro. No hay que echar a nadie en cara nada, creo que lo dimos todo todos sobre el terreno de juego. Hay que seguir trabajando.

–En principio pareció desenvolverse bien como lateral diestro, ¿se sintió cómodo en dicha demarcación?

–Ahora estoy contento porque estoy teniendo continuidad, que era lo que yo quería. Al final un jugador su base es la confianza y si estás jugando puedes dar mucho mejor rendimiento que si vas alternando minutos. Ahora mismo tengo la confianza del mister y tengo que seguir así , a base de mucho trabajo, para contar lo máximo posible y ayudar al equipo en todo lo que pueda en la posición que sea.

"Veo al CD El Ejido muy capacitado para poder competir y sacar los tres puntos en casa del Sevilla Atlético”

–Ahora toca luchar por los tres puntos a domicilio, ¿qué tal ve al Sevilla Atlético?

–Pues igual que todos los filiales. No están muy bien situados en la tabla, pero tienen un buen equipo. Yo conozco a muchos de mi época allí en el Sevilla y son grandes jugadores. Allí en su campo son muy fuertes y nos pondrán las cosas muy difíciles, pero yo veo al CD El Ejido muy preparado para poder competir y sacar los tres puntos, que ya los necesitamos.