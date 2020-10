Gomes: "Demostramos que también sabemos sufrir"

Lectura del partido: "El primer tiempo fue bueno, con oportunidades de gol en las dos porterías y algunos errores de detalle pese a haber jugado bien. En el segundo empezamos bien y cuando estábamos utilizando los 3 pasillos, bandas y corredor central, concedemos un gol que nos intraquiliza. Tras ese gol los jugadores estaban más preocupados de sacar el balón del centro del campo que de construir, el contrario también apretaba arriba y conseguimos tres puntos muy importantes, demostrando que también sabemos sufrir cuando hace falta".

Bajón tras el 0-2: "Circulamos rápido y construimos bien. Tras el gol eso fue una amenaza en la cabeza de nuestros jugadores, es una cuestión humana que el comportamiento básico sea protegerse, y lo que hicimos fue proteger la portería con buena actitud y buen espíritu".

Papel de Morlanes y Carvalho: "Morlanes tenía un problema en el hombro y estuvo mucho tiempo trabajando al margen, Carvalho también hizo trabajo individualizado y era distinto a trabajar en grupo, pero poco a poco están creciendo y ayudando al equipo con calidad. Hay que contar con todos".

Ganan confianza: "Hemos jugado muy bien contra Sporting y perdimos, fue un ataque a nuestra confianza y proceso. Hoy fuera de eso, controlando partido sin balón, que no es nuestra costumbre, fue una demostración de esa capacidad y ayuda a construir esa fortaleza".

La presión sigue alta: "No me siento más tranquilo porque en fútbol solo cuando conquistamos lo que buscamos se puede estar relajado. Ahora no hay tiempo para eso y veremos el partido en el viaje para ver lo que hay que hacer en el próximo. Estos 6 puntos son importantes, pero la presión sigue ahí".