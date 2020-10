Gomes: "El Girona se organiza bien e intenta bloquear los puntos fuertes del contrario"

José Gomes tuvo su particular estreno como técnico rojiblanco disputando la eliminatoria de ascenso ante el Girona y las cosas no marcharon como le hubiera gustado al técnico luso, ya que el Almería cayó en Montilivi y también en el Mediterráneo, quedando apeado a las primeras de cambio de la lucha por el ascenso a Primera. Entonces apenas tuvo tiempo de conocer a los jugadores y ahora espera que la moneda caiga de su lado en el duelo ante el conjunto del almeriense Francisco, que como los rojiblancos también viene tras encadenar una buena racha de resultados.

El domingo visita el Mediterráneo uno de los rivales serios de la parte alta.

Llamarlo rival serio parece que los demás no lo son y hay que respetarlos a todos. El Girona ha estado disputando con nosotros el play-off y nos ganó, por lo que estuvo arriba y tiene objetivos claros de ascenso, pero no es más serio que los demás y tenemos que prepararlo como siempre, con respeto y seriedad ante un rival fuerte.

¿Qué tipo de partido se espera?

El Girona, aparte de su talento individual en los extremos y la velocidad de su punta, se organiza y prepara muy bien, intentando bloquear los puntos fuertes del contrario. Es lo que parece del análisis que hago, estudian muy bien a los contrarios y, si hace falta hacer un cambio en su estructura para frenar los puntos fuertes del contrario, lo hacen fácil. Van a intentar bloquear nuestros puntos fuertes porque están muy bien preparados, pero hay que explotar sus puntos débiles, que también los tienen.

¿Será uno de esos partidos que necesitan buena maduración?

Hay que afrontarlo con esa visión, no pensar que en los primeros minutos lo vas a cerrar. Será cerrado antes de que pite el árbitro, lo veo muy equilibrado.

¿No le queda cierto ánimo de revancha ante el equipo de Francisco por eleminarlos del play-off?

Entiendo el ánimo de revancha, pero ¿hasta qué punto puede ser un sinónimo de presión que pueda perjudicarnos? Prefiero encarar este partido como uno más y dejar a los jugadores tranquilos para que hagan nuestro fútbol y mantengan esas ganas de ganar cada balón y cada duelo. Hay muchos de los que no estaban la temporada pasada, pero para los aficionados imagino que no habrá pasado todavía. No puedo transmitir una presión negativa para nuestros jugadores, hay que luchar y darlo todo porque ahora es el partido más importante que tenemos.

Hay que aprovechar que ahora están en la racha buena.

Hay que mantener la tranquilidad y el orden independientemente de cómo vayan los partidos. En los últimos minutos en Castellón nos faltó un poco y lo reconozco sin problema. Debemos estar dentro de nuestro proceso, que es lo que hacemos muy bien, independientemente de cómo juega el contrario. Si logramos esto lo vamos a hacer bien.

¿Palpa ya fatiga física en los jugadores por jugar miércoles-domingo?

Estamos recuperando en estos dos primeros entrenamientos y creo que a ese nivel no vamos a tener ningún problema ante el Girona y tampoco para Sabadell. Para el Rayo sí hay que manejar las cosas porque es muy corto y hay que viajar, dormir mal y solo dos días para jugar ante el Rayo, que tiene una semana normal. Ahora no tenemos ese problema porque nuestro cuerpo técnico y médico está haciendo un trabajo fenomenal.