Gomes: "No hay que entrar en pánico"

Pide confianza en su trabajo: "La confianza en el proceso del trabajo es ganando. La cosa así se asegura y es lo que hace falta porque hemos entrado mejor al partido, pero hemos concedido un gol en el 7' que a mi gusto no sé si ha sido fácil, pero ha sido un regalo que se paga caro".

Sin efectividad: "Ha habido momentos buenos, pero ha faltado efectividad en la zona de gol, tiros a portería. Ahí tenemos que seguir trabajando. Hay mucha gente nueva en la plantilla que se está conociendo y hay que ayudarles a construir un equipo más fuerte. No hay que entrar en pánico. "Hay que trabajar con tranquilidad e inteligencia para ayudar a nuestros jugadores a hacernos más fuerte.

Sin contundencia atrás: "Ha faltado contundencia en los goles. Debimos ser más fuertes en los duelos, primero con Maras, que alega que sufrió una falta. El segundo vino de un balón largo y fue sencillo para ellos, eso no puede ser así"

Paciencia con los nuevos: "Esta Liga es larga, estamos lejos al ganar solo un partido, pero tenemos que garantizar para ascender dos puntos por partido. Hay gente nueva en la plantilla y hay que ser pacientes con los jugadores para que se adapten y se desarrollen. No hablo de lo que no controlo"

No entrar en pánico: "Con la calidad que hay y el trabajo que estamos haciendo llegará, pero no hay que entrar en pánico ahora mismo"

Mejorar arriba: "Nadie puede estar contento con este partido, aunque hemos conseguido más cosas que ante el Logroñés. Hemos intentado jugar creando situaciones por dentro. Esa contundencia en las tareas defensivas también hace falta para las ofensivas para romper y hacer un desmarque"

Dinámica: "Comparativamente al último partido nuestros laterales tienen muchos balones y a lo mejor el último pase debió ser mejor. Si ganamos confianza como en los dos partidos iniciales, con esa intensidad ofensiva, los goles no van a parar. La dinámica es cuestión de confianza"

Presión: "La presión es una constante en el fútbol y si no puedes lidiar con ella no puedes estar aquí, lo mismo le pasa a los futbolistas. No buscamos excusas, pero hay que proteger al grupo de trabajo, no sirve de nada cargarlos de presión. Mi confianza en el trabajo es total"

Ganar un partido: "Lo que hemos hecho ha sido con estos jugadores. Tienen capacidad para hacerlo. No ganar te quita confianza, pero ganando un partido volveríamos a la línea que queremos"