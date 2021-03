Gomes estalla indignado: "¡Merecemos respeto!"

Explota contra las decisiones arbitrales: "Nosotros merecemos respeto y hay que respetar a nuestra gente, a nuestro club. El VAR es una herramienta espectacular bien usada, si no hay certeza, no puede intervenir. En Butarque el VAR nos anula el gol. Siempre hay problemas con esta herramienta".

Penalti de Maras: "No es penalti, es falta sobre Maras. Él [Bustinza] salta para buscar contacto con Maras, ¿qué queremos de nuestro fútbol? Tengo que decir esto, hay aficionados que están sufriendo por esto y nadie entiende lo que están haciendo".

Les han impedido ganar: "La sensación que tenemos es que hemos hecho un partidazo, hemos estado por encima y nos han impedido ganar. Este es el sentimiento de la gente y yo tengo que dar la cara por mi club. El VAR es una gran herramienta, pero hay que usarla bien. No nos confundamos, no estoy contra el VAR, digo que hay que usarla bien".

Descuento: "El árbitro no es culpable de las ocasiones que hemos fallado, pero hemos marcado y llega esa jugada polémica después que se hubiera acabado los tres minutos que han añadido.

"Tras los 3 minutos de descuento ha dado uno más, luego debería haber terminado el partido sin saque de banda y no se equivocaría ni el árbitro ni el VAR, pero no está bajo nuestro control. No hay que gastar energías en eso. Por la emoción me ha salido del alma así".

Con respeto: "Tengo que seguir haciendo mi trabajo, tenemos una semana con muchos partidos. Nuestra directiva está siendo muy respetuosa y yo hablo por mí, doy mi opinión. No he faltado al respeto a nadie y ahora necesitamos más intensidad porque se van a decidir las cosas".

Interpretación arbitral: "El árbitro me ha dicho que Maras le dio un codazo. Yo vi las mismas imágenes porque estaba a su lado y en ninguna imagen se ve eso. El contrario provoca el choque y por eso el árbitro está bien y pita falta contra ellos. Sería interesante escuchar lo que dicen".

VAR: "No he dicho nada contra los árbitros, al revés. No he hablado del eventual penalti sobre Sadiq o que en el primer minuto le saque una tarjeta a Ivanildo. No hablo de arbitraje, sino de una herramienta privilegiada para ayudar a los árbitros que no se usa bien".

Roja a Rubén Pérez: "Con Akieme tuvimos situaciones iguales a la roja de Rubén Pérez. No tiene intención de romperle la pierna a Lazo, pero va con la plancha y en esas situaciones el árbitro suele sacar tarjeta roja"