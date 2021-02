Gomes: "Quien mucho abarca, poco aprieta; concentramos toda la energía en el Leganés"

En las visitas a Leganés de este miércoles y a Mallorca el domingo la UD Almería tiene la posibilidad de asaltar el liderato y afianzarse en las plazas de ascenso directo a Primera, el objetivo confeso del club desde el arranque del campeonato. José Gomes es consciente de ello pero prefiere ir paso a paso, sin prisa pero también sin pausa.

¿Le gustaría haber tenido más tiempo para preparar la visita a Butarque?

Con el tiempo que tenemos de entrenamiento los partidos no solamente se preparan la semana anterior, hay un plan de juego y me gustaría haber tenido un par de sesiones más, pero estamos en las mismas circunstancias que el Leganés y será lo mismo, estamos preparados para ello.

¿Qué importancia le da a recuperar ahora este partido aplazado?

Es más importante en la medida en que si ganamos, al no jugar en la fecha prevista, le sacamos puntos a todos porque los demás no van a jugar. Pero hay que respetar al Leganés porque en primer lugar tiene mucha calidad, está muy bien organizado, no se complica si hay riesgo, juegan con procesos sencillos y eficaces y con su calidad pueden generarle peligro a cualquiera, como se ha visto en los últimos partidos, que han mejorado por el trabajo fuerte de su cuerpo técnico, sobre todo a nivel defensivo. Será un contrario duro y esto puede comprobarse en los resultados que tienen en casa. Sabemos lo que vamos a encontrarnos y lo que hay que hacer para no ser sorprendidos. Iremos con humildad.

¿Dónde deben tomar precauciones?

Cuando estamos jugando arriba, en la fuerza y capacidad de nuestra transición defensiva. Rápidamente incorporan a tres o cuatro jugadores más y son muy peligrosos. Hay que vigilar la transición defensiva, el balón parado, porque tienen mucha calidad y no solo en córners, también en faltas frontales; y hay que acrecentar la organización defensiva, estar equilibrados y cerrar línea de tiro. Si hacemos eso será difícil hacernos gol.

¿Espera un partido abierto o cerrado?

Estoy seguro de que saldrán a intentar ganar el partido. No es un equipo que asuma riesgos, siempre busca el equilibrio y eso requiere espacio y no será fácil desequilibrarlos. Creo que será más abierto que cerrado porque los dos saldremos a ganar.

¿En qué medida puede ayudar ya hacerse con el liderato?

Esto es muy largo, hay muchos partidos y confrontaciones directas, lo importante es seguir sumando puntos. Después, si dejamos lejos al Leganés no sería un drama para ellos porque podrían llegar arriba y tampoco que nos pongamos primeros. Lo importante es terminar ahí y para ello hay que estar ahí.

¿Mirará de reojo al partido del domingo en Mallorca?

En Portugal tenemos muchos dichos y poco a poco voy conociendo que aquí también hay muchos. He escuchado que quien mucho abarca, poco aprieta. Solo hace falta concentrar toda nuestra energía en Leganés. Lo que ha pasado ya no podemos hacer nada, tras el último partido estamos enfocados en el Leganés.