Gomes: "Nunca debemos dejar de atacar"

José Gomes es consciente de que a la máquina le falta un punto para estar completamente engrasada y espera que ante el Tenerife su equipo sea capaz de ofrecer un rendimiento continuo sin los altibajos mostrados particularmente cuando se adelanta en el marcador. El técnico luso avanza rotaciones por la escasez de margen para recuperar físicamente a los jugadores y espera a un Tenerife que ya tendrá el toque particular de Ramis tras hacerse cargo del equipo por la destitución de Fran Fernández.

¿Cómo afrontan la visita del Tenerife?

"Estamos bien de puntos, pero hay muchas cosas por mejorar y un técnico nunca está al 100% satisfecho. La actitud de los jugadores es buena y el grupo está fuerte. Eso es importante para el futuro, pero queremos mejorar cosas y controlar más tiempo el partido sin estar sujetos a que el contrario nos pueda hacer daño. Creo que estamos en el camino necesario".

¿Tiene previsto hacer solo retoques en el once o rotaciones más profundas?

"Quiero que jueguen los que estén en mejores condiciones. Es innegable que si jugamos el lunes y el rival jugó el domingo no es lo mismo tener dos días que tres. A lo mejor quien nunca ha practicado fútbol por el impacto de frenos y cambios de dirección no lo entienda. No es fácil, pero tengo que tomar las mejores decisiones para el club que me paga y a veces no están dentro del patrón normal. Escuché a Jurgen Klopp que hablaba de esto porque vivimos tiempos en los que se toman decisiones importantes por la premura de tiempo. Hay que respetar los contratos televisivos, pero no se respetan los tiempos de recuperación de los atletas y eso redunda en perjuicio del espectáculo y en entrar en riesgo de lesión. Me toca manejar eso y debo tomar decisiones para estar fuertes".

¿Espera que Ramis introduzca ya modificaciones?

"Siempre va a cambiar algo, aunque el entrenador nuevo no haya tenido tiempo suficiente para que los jugadores entiendan sus ideas siempre habrá una energía distinta. Hemos estudiado cómo piensa el fútbol Ramis y cómo le gusta jugar para pensar cómo va a ser el partido".

¿Cuáles son los puntos fuertes del Tenerife?

"Tiene buenos futbolistas y facilidad en transiciones ofensivas. También mete mucha gente en zona de finalización y le gusta apretar en el medio para hacer desde ahí las transiciones. Eso está en su genética y no va a cambiar, pero siempre hay duda sobre cambios".

¿Piensa en reforzar la media para que el equipo no dé el bajón cuando se adelanta?

"No es una cuestión de sistema ni de cuántos jugadores hay en cada zona. En las decisiones que tomamos cuando vamos ganando tenemos que hacer una modificación. Con 0-0 estamos fuertes defendiendo y generando peligro al contrario, pero después no hacemos lo mismo. Debemos respetar al contrario atacándolo siempre lo máximo que podamos sin descuidar nuestra organización y transición defensiva. Y no estamos haciendo eso. No hay órdenes por mi parte de dejar de atacar, es algo que está en el subconsciente de protegernos. Cuando perdemos balón en ataque hay que ser fuertes para recuperarlo, pero sin dejar de atacar, porque si lo hacemos, el contrario tiene que proteger su portería y nos dará más espacio para jugar. Nos falta eso, de verdad, pero sigo confiando en que lo conseguiremos".

¿Turno para Fernando bajo palos?

"Estamos con suerte por tener dos porteros con características distintas pero en los que se puede confiar. Hay que poner la mejor opción para este partido".

¿Qué le parece haber superado la racha de siete partidos invicto de su compatriota Pedro Emanuel?

"Haber superado los partidos invictos de Pedro Emanuel son datos para los periodistas que a mí no me dicen nada, son pequeños récords que pueden significar nada en la parte final. Hay que salir al campo buscando ese paso de estar más fuertes para controlar el partido. Lo demás es bueno para Almería, pero lo que yo quiero es celebrar el ascenso y para eso tengo que estar concentrado en las dificultades del Tenerife para solucionarlas. Todo lo demás va aparte de las tareas profesionales, aunque siempre viene bien que se hable bien".

¿Cómo ve a los jugadores que gozan de menos minutos?

"A los menos habituales los veo muy bien. Si digo que estamos más fuertes no solo es por los que juegan, sino como equipo, también cuerpo técnico y aficionados, más unidos. Eso solo se logra si todos dan lo mejor al entrenar y los que no juegan lo hacen".

¿Se imaginaba este buen momento tras la derrota en Las Palmas?

"Siempre he dicho que íbamos a conseguir dejar atrás la mala racha inicial. Como profesionales tenemos que buscar lo que hay delante y ahora es Tenerife. Estoy seguro que con la media inglesa ascenderemos, pero nos concentramos en lo siguiente y ponemos el foco ahí. Para prolongar los buenos resultados hay que hacer todo lo posible por volver a ganar. Es nuestra vida, siempre estamos pendientes del siguiente partido. Vamos a dar toda nuestra energía en eso para prolongar el momento de sumar puntos".