Guerra abierta Almería-LFP

La guerra Almería-LFP está servida y puede darse por oficialmente declarada en función de la escalada de declaraciones que se han producido en las últimas horas. Si tras el duelo ante el Elche era el propio José María Gutiérrez quien alegaba que parecía que había gente a la que no le interesaba ver al Almería en el liderato, insinuando una posible 'mano negra', en la madrugada del lunes al martes Javier Tebas, presidente de la patronal, entraba de lleno en el charco al asegurar en una entrevista para la Cadena COPE que "todo lo que pretendía el Almería no le ha servido para ampliar su límite salarial. Sus ventas a Emiratos le dijimos que le computarían 0 y las han frenado. Los traspasos estaban inflados”.

Con motivo de la presentación esta mañana de David Costas como nuevo jugador rojiblanco, Mohamed El Assy, director general del conjunto unionista, le daba la réplica al propio Tebas. "Que nos den 0 euros por cualquier traspaso no es justo porque no se ha hecho con otros equipos. Por ejemplo, la Liga le ha dado límite al Girona por vender al City cuando ambos forman parte del mismo conglomerado empresarial", explicaba el egipcio para justificar lo que considera una diferencia de trato entre equipos de la misma competición.

Abundando en el asunto, El Assy recordaba que la venta de Gaspar al Al-Wahda saudí no les ha contado en el límite salarial, mientras que no saben si ocurrió lo mismo con el Racing: "Hemos vendido a un jugador a los Emiratos Árabes que evalúan como 0 porque piensan que cogemos una posición ventajosa, pero no es la misma propiedad ni el mismo país. El Racing vendió hace unos días un jugador a Arabía Saudí, esperemos que se le contemplase como 0 para el límite salarial. Si vendemos a otros países y nos dan 0 pero a otros sí les cuenta, no sabemos si hay ley o no hay ley y depende de las relaciones. Si me gustas, te doy dinero para el límite, y si no, pues no te doy más límite".

En su listado de comparativas para demostrar lo que considera un trato injusto, El Assy hacía alusión igualmente al traspaso de Pedri desde Las Palmas al FC Barcelona: "¿Cuál es la definición de contratos falsos? Lo pregunto porque yo no la sé. El Barça firmó por 6 millones de euros a un chaval de Las Palmas de 17 años y ni siquiera ha jugado todos los partidos. Pagó esa cantidad y además lo dejó cedido".

A la directiva rojiblanca no le molesta que la LFP los esté mirando con lupa en este mercado invernal, pero sí reclama un trato igualitario: "Para mí es normal e incluso nos viene mejor que nos miren con lupa porque así demostraremos que todo lo que hacemos es claro, sin trampas. El único problema es que la misma norma que se le aplica a otros equipos se nos debería aplicar a nosotros".

El Assy dice no temer mayores consecuencias por haber activado el ventilador, pese a admitir que la LFP les ha reconocido que el resto de equipos de Segunda están presionándolos mucho para vigilar sus movimientos: "El resto de equipos están presionándole mucho a la Liga y tienen que demostrar que están haciendo algo. No acusamos a nadie ni atacamos a nadie, solo comentamos las preguntas sobre el límite salarial o el árbitro. Incluso el otro entrenador reconoció que nos habían perjudicado, al final aceptamos las decisiones y sabemos que no es una competición fácil. Seguiremos trabajando para lograr nuestro objetivo y al final del año veremos qué es lo que hemos conseguido".

El Assy ha defendido igualmente las palabras de su entrenador acerca de si interesaba o no a ciertas personas verlos en el liderato: "Guti no hablaba de algo muy personalizado, sino de algo generalizado por lo que sucedió en el terreno de juego. No es solo por el árbitro, sino de la situación que tenemos por los espónsor, que no se cree la Liga a uno nuestro pero sí es aceptado en la Supercopa".

El CEO rojiblanco dedicó un apartado de su intervención a valorar la polémica expulsión de Darwin Núñez: "Hemos replicado ya por las dos tarjetas amarillas de Darwin, pero hay que entender que los errores ocurren. Pienso que lo más importante es que si hay ciertos errores e incluso lo reconoce el entrenador del otro equipo, no debería hacer falta que hubiera apelación, sino que se reconociera para solucionarlo directamente. La segunda ni siquiera fue falta, pero respetamos las decisiones".

Antes de acabar El Assy recordó que el mercado invernal para el Almería no cierra hasta las doce de la noche del viernes y dio las gracias por las muestras de cariño hacia el presidente, Turki al-Sheikh, tras su intervención quirúrgica: "El mercado de invierno solo se cerrará cuando la Liga lo diga, cualquier cosa puede pasar en el Almería y hay que estar atentos hasta el último momento. Turki al-Sheikh está bien, descansando después de la cirugía en los EE.UU. Todo va bien".