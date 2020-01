Guti: "No sé si hay gente que no quiere vernos arriba"

El míster rojiblanco Guti analizó de la siguiente forma la derrota ante el Elche: "Ya lo ha dicho todo Pacheta. Ha sido muy duro jugar con uno menos 60 minutos, sobre todo Darwin, que es desequilibrante arriba y muy rápido, que otras veces con diez nos ha dado mucho. La situación era complicada. El delantero del filial Enri también está lesionado y no hemos podido convocarlo. Hay gente que a lo mejor no quiere que el Almería esté ahí arriba. Un árbitro que en el minuto 30 expulsa a un jugador por una acción en el área grande del Elche y otra en el mediocampo, dice mucho".

Por su parte, Pacheta dijo lo siguiente: "El partido ha estado condicionado por la decisión de la expulsión de Darwin, es clave porque nos estaba haciendo mucho daño y es un futbolista excepcional, no hay otro 9 en Segunda como él. No sé si fue. Hemos acertado en las dos que tuvimos y el partido se nos puso de cara. Me voy satisfecho porque hemos sido capaces de interpretar el jugar contra diez. Hay montones de tropiezos y agarrones que me parecen más claros que el penalti. Quizá era más el pisotón a Qasmi. No soy capaz de valorar esa acción".