Gui Guedes dice sentirse más un '8' que un '6'

Gui Guedes (17-2-2002, Santa Marta de Penaguiao) fue la buena noticia de la zozobra copera ante el Arenteiro. El centrocampista luso debutó oficialmente en tierras gallegas y en general a la afición rojiblanca le gustó su despliegue en el municipal de Espiñedo: "Este año he trabajado mucho y soy un jugador con muchas actitudes, espero poder mostrarlas en los partidos si tengo más minutos desde el trabajo. Me siento muy bien, es una pretemporada atípica, pero tengo mucha confianza y tiempo para trabajar cosas"

Preguntado sobre su posición dentro del campo, el exfutbolista del Vitoria de Guimaraes admite que prefiere la del '8' al uso (centrocampista llegador) que el '6' (pivote posicional) a pesar de lo que podría imaginarse: "Me siento más un 8 porque me gusta ir hacia adelante y también bajar, hacer todo en el centro del campo. También me adapto al juego duro".

De su debut como rojiblanco recuerda que Rubi le dio mucha confianza pidiéndole hacer lo que sabe y admite que, por su juventud, debe tener paciencia: "En fútbol tenemos que ser pacientes, mi tiempo va a llegar y trabajo en los entrenamientos para dar lo mejor cuando tenga minutos".

Recuerda que el ADN portugués lleva inherente el hecho de ser 'guerreros' y por eso no la amedrenta la gran competencia que hay en su demarcación: "Hay jugadores con mucha calidad y experiencia como Melero y también jóvenes, intento aprender de todos".

Dentro del vestuario dice no tener la figura de un mejor amigo, pero sí se relaciona mucho con su compatriota Samú Costa y el clan brasileño, en particular con Kaiky, Lázaro Vinicius o Baptistao. Contento por el desempeño de su selección en Qatar 2022, ya clasificada para octavos, recuerda que Cristiano es su ídolo desde la niñez, aunque le gusta el juego del croata Luka Modric: "Me gustaría parecerme a Modric, pero mi ídolo siempre fue Cristiano, aunque no sea la misma posición es portugués y el mejor del mundo".