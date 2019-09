Guille Carmona, sello de Unicaja en los Juegos Africanos

Camerún llegó a la última jornada con cuatro victorias y un solo set en contra, con la intención de amarrar su oro, mientras que Marruecos, conociendo ya la victoria justo antes de su partido conseguida por Egipto, sabía que tenía que vencer por 3-0 o 3-1 para colgarse el bronce. Los Pablo del Grecco fueron a por él, se adelantaron 25-23 y rozaron el 2-0 con un 24-26. Pelearon el tercero, pero cayeron por 23-25 y así el cuarto fue de desconexión inevitable, pero no empañó un gran papel marroquí bajo datos analizados por Guille Carmona. Los Juegos Africanos 2019, celebrados en Rabat entre los días 19 y 31 de agosto y que han contado con el voleibol entre una treintena de modalidades distintas, han contado con la alta capacidad del estadístico verde, reconocido internacionalmente y reclamado por la selección nacional alauita: “Es la primera vez que he ido con esta selección y en este país y ha sido satisfactorio en el plano personal y también en el deportivo”.

Carmona fue ‘recomendado’ al técnico argentino por parte de dos mitos dentro de la labor estadística en el vóley mundial: “La oportunidad surge a raíz de que el actual seleccionador -Del Greco- coge las riendas del equipo unas semanas antes y dice a la Federación de Marruecos que necesita un estadístico; a través de amigos suyos como Nico Oroz, ex jugador y su representante, y ‘El Topo’, el mejor estadístico que ha habido en Unicaja, pregunta por uno y ambos le hablan de mí, así que se puso en contacto conmigo y me ofrece esta oportunidad; dudas tuve, pero tenía muchas ganas de esta experiencia y cuando hablé con Pablo y me dio una gran confianza, no lo dudé”. Ya acomodado en Almería, su balance es muy satisfactorio: “En el plano personal, la verdad es que me han tratado muy bien, dándome cariño y estando pendientes de mí todo el día, no me he sentido fuera de casa, que es lo primordial que los define, y en lo deportivo, satisfecho con el trabajo realizado pese al poco tiempo que hemos tenido para preparar estos Juegos; hemos hecho un gran papel y hemos plantado cara a grandes selecciones”.

Guille Carmona afrontó con gran ilusión la aventura con el proyecto marroquí

En ese sentido, se queda “con el cariño recibido” en un país que le era “extraño” al no haberlo visitado nunca antes: “Tenía algo de incertidumbre sobre el día a día allí, pero desde el primer momento que pisé Marruecos ha sido todo muestras de cariño por parte de la Federación, por parte del staff técnico, de los propios jugadores, de toda la gente de organización, de la gente de otros eventos… ha sido excepcional, la gente de la calle te saludaba y preguntaba cómo estabas, eso sin conocerte, así que una gran experiencia con la que me voy a quedar toda la vida”. Además, a Guille le ha ilusionado empujar el proyecto marroquí: “Me sorprendió el nivel que había; es cierto que son algunas selecciones son de primer nivel, pero las que no lo son, sí que tienen jugadores y físico y solo les faltaría ese punto extra de nivel técnico para dar un paso más fuera de África y poder competir con selecciones top mundial; ha sido un torneo muy exigente, difícil de jugar, todos contra todos”.

Guille Carmona no olvida las facilidades dadas por la entidad ahorradora

Quedando “gratamente sorprendido” por “una capacidad de voleibol excelente”, el segundo entrenador ahorrador ha repartido agradecimientos: “A la Federación de Marruecos, encabezada por su presidenta, Bouchra Hajij, a Mustapha, al cuerpo técnico, encabezado por Pablo del Grecco, por el cariño y el trabajo exigente día a día, junto a Omar, persona excelente que me ha ayudado mucho en cada momento y que me ha transmitido la filosofía de la selección para adaptarme lo mejor posible, y a Bouchaib por estar pendiente de mí y que no me faltara de nada, a los jugadores, por dar lo máximo y aceptarme, ya que no es fácil que entre alguien de pronto en el grupo y en un momento tan importante y hacerle partícipe de todo”. Pero además a Guille Carmona no se le olvida la facilidad dada por el club: “Gracias a Ramón y a Paco -gerente- por la oportunidad de dejarme vivir esta experiencia, por dejarme salir en un momento que no es fácil, cuando el equipo ha comenzado pretemporada y hay mucho que rodar; me han permitido vivir un sueño que espero repetir”.

Guille Carmona, eso sí, no ha eludido su responsabilidad en este Unicaja Costa de Almería, conocido por todos en Rabat: “La verdad es que hubo días que me ponía ropa del club y me miraban reconociendo el escudo del club; sí es otro continente, pero estamos muy cerca y Unicaja es conocido, y todo el mundo sabía su historia y que es un referente en Europa, que tiene una historia detrás importante ganando títulos en España y siendo un referente… si la gente lo conoce tanto es porque algo bien estaremos haciendo, así que muy contento por ello”. El contacto con el Moisés Ruiz ha sido permanente: “Hemos estado en contacto, me han mandado imágenes y comentarios sobre el trabajo, con mucha exigencia por parte de Enrique de Haro, primordial en esta etapa, y diciéndome que los chicos estaban respondiendo muy bien, básico para llegar a punto a los amistosos y sobre todo a la Supercopa”.

Sobre ese primer título del año, lo tiene claro: “Me sumo a las palabras de Manolo sobre su deseo de ganarlo, y de ganarlo todo; cada temporada quiero ganar todo por 3-0 dejando a los rivales con los menos puntos posibles, no me conformo con cualquier resultado, siempre voy a pedir lo máximo y es el ‘top’ que tenemos que ponernos; no se pueden poner más bajos los objetivos, porque entonces no llegaremos nunca a nada”. Ambición total: “Vamos a por los cuatro títulos, sumando este año la Challenge Cup, vamos a optar a todo y a luchar por todo”. Además, a su vuelta las sensaciones lo reafirman en las posibilidades verdes: “Falta solo Mario, Nick llegó ya y con muchas ganas, y las valoraciones son de grupo excepcional en cuanto a nivel de trabajo, exigencia y autoexigencia, y en relación al plano personal; se está viendo que es un grupo que se va a llevar muy bien, que tendrá pocos malentendidos con el cuerpo técnico y entre los propios jugadores, primordial para rendir al máximo; nos autoexigiremos y exigiremos al compañero, y eso dará buenos resultados al club y alegrías a la afición”.

Por lo tanto, “la vuelta ha sido excepcional” tras haber estado en la toma de contacto: “Tenía muchas ganas de volver a mi equipo y de vivir un día a día que, según me han contado diariamente bien el cuerpo técnico o bien algunos jugadores, estaba siendo magnífico, con un gran ambiente”. Se ha estado “trabajando mucho y muy duro”. Así se lo han estado contando desde la distancia y así lo ha comprobado él mismo: “Es lo que de verdad me he encontrado a la vuelta, y estoy muy contante de estar ya con este grupo, de vivir este buen ambiente y del reencuentro”. A un mes vista de la Supercopa, el entendimiento del cuerpo técnico ahorrador permite vivir estas experiencias paralelas: “Es excepcional, llevamos años trabajando juntos y sabemos lo que queremos el uno del otro; Manolo, Jorge, Enrique y el doctor han hecho un trabajo magnífico y lo seguiremos haciendo el resto de la temporada”.