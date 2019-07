Guille Carmona o un escudo marcado a fuego en el alma

“Hace 14 años que entré en el club, y me queda la ilusión, la de cada año, de seguir llevando en el pecho el escudo, conducirlo a lo más alto, llevar la imagen de Almería y de Unicaja a lo más alto, lo que empecé hace muchos años y continúa porque son los valores que me han inculcado durante todo este tiempo”. Guille Carmona, pese a su imagen siempre joven, se hizo un hombre vestido de verde, y “no ha cambiado” su devoción, sino que se ha alimentado de ella para transitar por el camino que da alas a sus sueños: “Al final esto es deporte, a veces se gana y otras se pierde, año tras año quieres ganar, hay muchas veces que se consigue y aun así quieres volver a conseguirlo, llevar a este club a levantar todos los títulos posibles”. Esa es la gran definición de ‘ilusión’ en el diccionario de este talento del voleibol nacional que sigue escalando porque jamás ve techo. Habrá año 15, y lo afronta incluso mejor formado.

Uno de los mejores estadísticos del continente, genio del diseño incluso para ‘vestir’ al equipo, ya tiene el título de Nivel III para afianzarse en su faceta técnica: “El curso ha sido bastante duro, días muy intensos, y me quedo con los compañeros, que han sido un gran apoyo, hemos formado un gran grupo, todos a una, todos queríamos lo mismo, formarnos como entrenadores, y a además de estas grandes personas, con las que todo ha sido mucho más fácil, obviamente también con los profesores; hemos ido a ellos a que nos aporten su experiencia y poder contagiarnos de toda su sabiduría”. Ha tenido “grandes maestros”, pero tiene la suerte de contar en el día a día con uno al que admira: “Con Manolo Berenguel, la experiencia ha sido muy, muy buena, ha sabido llevar al equipo muy bien, en la línea que todos sabíamos, con la filosofía del club que tiene, y como he dicho siempre, para mí ha sido un ídolo desde muy chico, y poder tenerlo como líder de este cuerpo técnico y compartirlo es muy grande, siempre es aprender cada día de él, un gran técnico y gran jugador”.

Es para Guille Carmona un “seguir sumando” en una nueva aventura, porque no por mucho vivir pretemporadas y temporadas se agotan los retos: “Siempre hay cosas nuevas, aspectos nuevos, jugadores nuevos que te hacen motivarte, como este año volver a Europa, o jugadores que vienen con ilusión y que te la siguen contagiando, como yo los contagio a ellos para llevar la camiseta verde a los más alto”. Desde la ‘cocina’ del club, “cuando se mira la plantilla, principalmente queremos reforzar las carencias que hemos tenido el año anterior”, explica: “Ramón el presidente, Manolo y yo siempre buscamos lo mejor para el equipo, siempre con aspiraciones a luchar por ganarlo todo; por eso siempre buscamos a los mejores jugadores que podamos tener a nuestra disposición”. De cara a esta 2019-2020, se ha cumplido con creces: “Para mí es un bloque muy bueno, para mí son los mejores, hemos ido a buscar a los mejores y creo que los hemos encontrado, y seguro que darán muchas alegrías”.

Las claves que se han seguido han pasado por “compaginar, como ha venido siendo lo habitual, calidad medida en experiencia y en juventud, que viene muy bien porque las nuevas generaciones llegan fuertes”. En ese sentido, “tenemos a Fran Iribarne, que ya demostró el año pasado lo que es, afianzándose e incluso jugando la final, y viene pisando fuerte hasta el punto de que en muy pocos años va a ser referente nacional e internacional”. En cuanto a fichajes, “Kukartsev, que viene como máximo anotador del equipos, centrales como Amado y Baranov, dos piezas clave junto con Jean, el techo del equipo, rápidos y fuertes en bloqueo y que darán mucho juego, o Hage, de sobra conocido, que nos ha dado muchas alegrías, un ‘triplete’, es un gran amante de la ciudad y gran amante del club y seguro que lo dará todo por el club, y contentos de la vuelta de Ignacio Sánchez, que siempre que ha venido ha dado el máximo por esta camiseta, un jugador del club…”.

En resumen, se confiesa “muy contento con la plantilla” y se muestra muy seguro de que “va a dar muchas alegrías”, convencido de que “trabajar, van a trabajar duro, en los entrenamientos y en los partidos también”. De hecho, la ambición está intacta de cara “todos los títulos”, con el añadido de Europa: “Está claro que es una ilusión y un gran paso que ha dado el club junto a las instituciones; no va a ser una obsesión aunque vamos a luchar por ella, porque este equipo está confeccionado para luchar por todos los títulos y uno de ellos es la Challenge, vamos a ir a ganarla, partido tras partidos a dar lo máximo que podamos”. Con ello habrá recompensa para todos: “Almería volverá a dar un puñetazo encima de la mesa diciendo ‘estamos aquí y aquí seguimos, seguimos luchando por todos los títulos’, porque Almería siempre ha sido un referente en el voleibol europeo”. Lo de no obsesión Guille lo utiliza para dejar claro que también el equipo se va a centrar “en las importantes competiciones de España, Supercopa, Copa del Rey y Superliga”.

En ese sentido, compaginar todo no va a suponer problema: “Jugar entre semana no tiene mucha relevancia; los jugadores están preparados para jugar cualquier día de la semana, tenemos un gran preparador físico, Enrique de Haro, que nos pone a punto y tiene una gran preparación detrás de cada partido y de cada entreno, por lo que no va a repercutir mucho”. Es evidente que “va a haber más cargas, pero eso sabrán compensarlo Enrique y Manolo, un gran cuerpo técnico detrás para saber el manejo de estas situaciones”. Otro verano más movido, como todos, “no son lo más tranquilo que se puede desear, pero sí relajados los fines de semana, que no hay que viajar y es un alivio”, ya se dibuja la pretemporada: “Se está hablando con varios equipos para hacer una buena preparación para la Supercopa, el 5 de octubre ante Teruel todavía sin sede, viendo torneos y uno puede ser internacional por nuestra alianza con Lisboa, y otros nacionales, viendo fechas y lugares disponibles”.

Se comenzará “un poco antes para una carga física importante y no llegar apurados, confiados en la mano de Enrique, cuya trayectoria en la historia del club tan buenos resultados ha dado”, sabiendo además que todos los rivales caminan con paso muy firme: “El resto de los equipos los veo reforzándose bien; llevamos unos años viendo que se está elevando el nivel de la competición y eso es bueno para todos, para la liga, la afición y nosotros; que haya más competitividad, que no sea una liga de dos, te viene muy bien”. Es indiscutible el beneficio de “que en cada partido tengas que dar el 100% para llevarte los tres puntos, y ya se vio el año pasado que nos dejamos muchos sets, prueba del nivel de la competición, lo que este año va a seguir igual”. Para Carmona “los equipos que ya estaban fuertes el año pasado seguirán luchando este año”, así que “habrá que dar todo para llevarnos las tres competiciones”.

Confiado en el cariño de la afición, sabe que “va a seguir respondiendo” desde una grada sabia: “Ya vimos el año pasado que hubo una respuesta masiva, se juntó que el grupo de almerienses llamó la atención con una gran unión entre la plantilla y la afición”. Adelanta que “este año se va por el mismo camino, está habiendo una gran respuesta a la campaña de abonos, mucha gente interesada en ellos, y con precios bastante asequibles encima teniendo competición europea”. Por tanto, “más no se puede pedir, está al alcance de todos los aficionados y siempre pongo el ejemplo de gente que viene a un partido solo por verlo y se engancha y se saca el abono al año siguiente”, destaca para insistir: “Como siempre digo, el voleibol engancha, una vez que lo pruebas no puedes quitarte; eso nos pasó a todos en algún momento de nuestras vidas y aquí seguimos”. Pese a la confianza, lo expresa en ‘formato deseo’: “Ojalá que la afición siga con nosotros arropándonos y vayamos todos juntos por Europa y a por todos los títulos posibles”.