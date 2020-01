Guti: "Darle una alegría al presidente es otra motivación"

¿Cree que pueden notar el parón de no jugar Liga ni Copa el pasado fin de semana?

Puede ser que los días sin competir con este parón hagan que el equipo lo pueda notar, pero también viene bien para entrenar, recuperar jugadores y conocer a jugadores nuevos. Esperemos que no se note y hagamos un buen partido.

¿Qué puede aportarle al equipo Wilfrid Kaptoum?

Kaptoum puede aportar trabajo al tener un buen recorrido, tanto ofensiva como defensivamente, y experiencia de los equipos en los que ha estado [Betis y Barcelona].

¿Y Sivera?

Sivera es un portero que viene de Primera con el Alavés, ha estado en la selección, va bien con los pies, es atrevido para su edad y bueno bajo palos. Todo lo que sea traer más competencia es bienvenida para todos. Lo mismo que me pasa con Sivera lo aplico a los que vengan, los que hagan mejor equipo al Almería, bienvenidos sean porque habrá más para elegir y subirá la competitividad. Eso al entrenador le viene estupendo.

¿En qué posición queda ahora el capitán René?

René es portero del Almería como Fernando y Sivera, el que mejor esté, jugará.

¿Ganas de arrancar 2020 también ganando en el Mediterráneo?

Tengo ganas de que llegue el partido del jueves y que nuestra afición pueda vernos para intentar lograr una victoria. El comienzo en Lugo fue bueno y eso nos tiene que motivar a todos, pero Segunda ya sabemos lo complicada que es tanto fuera como en casa.

¿Motiva haber dejado la portería a cero en el Anxo Carro?

Debe motivarnos el hecho de hacer muchos goles y no recibir, eso nos hace ver que podemos tener equipo para no recibir tantos. Pero todos los partidos son diferentes y tenemos que mirar el día a día olvidándonos de Lugo.

Dada la situación que atraviesa, ¿le dedicarán la victoria al presidente en caso de ganar?

El hecho de poder ganar y darle una alegría a nuestro presidente para nosotros es otra motivación. Siempre queremos ganar, todos los partidos son importantes y si podemos brindarle una victoria al presidente en estos momentos, debemos hacerlo.

¿Llegarán refuerzos para el eje de la zaga?

Sé que el club trabaja en firmar centrales y los mejores jugadores para nuestra plantilla, es obvio que necesitamos centrales y lo saben, por lo que trabajan para poder tenerlo lo antes posible.

¿Ha pedido reforzar otra posición en particular?

Yo no le he pedido nada al club, ya lo he dicho, pero tenemos dos lesiones de gravedad como Ibiza y Owona, por lo que necesitamos jugadores en esa posición. De lo demás ya he dicho que estoy contento con los jugadores que tengo.

¿Seguirá alternando el sistema en función de los rivales?

Tenemos grandes jugadores que pueden jugar en varios sistemas e intentamos sacar el mejor según las condiciones del rival y si surgen cosas, se cambia. Ahora nos ven con cara de equipo que está arriba, hace las cosas bien y quiere seguir estando ahí.

¿Le está sorprendiendo mucho Segunda División?

Segunda es una Liga muy dura para todos los equipos, se hace muy larga y da igual como comiences porque hay mucha igualdad, cualquier equipo te puede ganar tanto en casa como fuera, por lo que el jugador tiene que salir al 100% siempre, la dureza y exigencia es máxima.

¿Alguna opinión acerca de la llegada de Quique Setién al Barça (el propio Al-Sheikh recomendó dicho fichaje)?

Me preocupa mucho el Oviedo, el Barcelona no tanto en este momento.