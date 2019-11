Guti: "Espero que los jugadores sean profesionales y piensen que, si lo hacen bien, seguirán en el club"

José María Gutiérrez, 'Guti', vivirá el sábado en Elche su segundo partido como técnico rojiblanco después de que esta semana Turki Al-Sheikh anunciase refuerzos de cara al mercado invernal que traerán consigo bajas, una circunstancia que el madrileño espera que no influya en el rendimiento de sus pupilos: "Espero que los jugadores sean profesionales y piensen que, si hacen las cosas bien, van a seguir en el club. Si el equipo gana todos estaremos contentos y si pierden la responsabilidad es mía, no de ellos. Deben dedicarse a jugar porque si lo hacen bien no tendrán problemas".

El estreno en el banquillo ante el Zaragoza le ha permitido analizar dónde radican los males que arrastra el equipo para intentar corregirlos durante la semana: "Debemos mejorar en muchas cosas, intentar jugar bien durante más tiempo posible, cometer menos errores en defensa... Hemos podido analizar cómo está el equipo defensiva y ofensivamente para corregir lo malo. La exigencia es la misma ante Zaragoza que Elche porque para estar arriba queremos ganar todos".

A lo que no está dispuesto a renunciar es al estilo que pretende imponer de mimar el balón dominando la posesión: "Vamos a intentar jugar, ser protagonistas, salir desde atrás como el equipo creo que puede hacerlo. El Elche hace ciertas cosas bien y no debe pillarnos de sorpresa".

Del rival, que solo está a tres puntos de distancia en la tabla clasificatoria, Guti destaca la figura del veratense Nino, máximo goleador histórico de la categoría de plata: "El Elche tiene las ideas claras, defiende bien y tiene jugadores por banda muy peligrosos. Nino sabe ganar muy bien las segundas jugadas y suelen jugar con otro grande que no van a tener. Es un jugador muy listo, que juega muy bien en segunda línea y una de las piezas claves del Elche, vamos a intentar frenarle".

Martos y Petrovic, bajas; Vada, alta

Iván Martos y Radosav Petrovic serán bajas por sanción, pero Guti prefiere centrarse en los jugadores disponibles, recuperando para la cita en el Martínez Valero al argentino Vada, que no jugó ante el Zaragoza por sanción: "No me importan las bajas, sino los que están, me centro en los que tengo y creo que van a hacer un buen partido, no miraremos a los lesionados o sancionados. Por obligación tenemos que hacer dos cambios y luego veremos si hay que hacer alguno más".

La juventud del plantel es otro de los temas que salió a relucir durante la comparecencia del de Torreón de Ardoz, admitiendo que es un handicap en la categoría: "Tenemos un equipo joven y eso en Segunda te castiga mucho. Es momento de que empiecen a avanzar en su carrera y a coger galones para demostrar en el campo que no solo juegan bien, sino que tienen personalidad".

Tras la igualada de su estreno frente al Zaragoza, Guti admite no tener prisas para que llegue su primera victoria porque el equipo ya venía de una racha complicada: "Venimos de una racha de resultados regulares, sin muchas victorias. De nada vale ganar el primer partido y perder los siguientes. Hay que centrarse en todo".

La proximidad geográfica con Elche facilitará un desplazamiento masivo de aficionados rojiblancos y Guti agradecía que al menos medio millar de hinchas indálicos den color al graderío del Martínez Valero: "Me parece espectacular que la gente se desplace y el equipo pueda sentirse más arropado".