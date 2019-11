Guti: "Trabajamos para estar frescos y aguantar los 90 minutos"

José María Gutiérrez, 'Guti', ha diagnosticado el problema físico que arrastra el equipo desde que la pretemporada saltara por los aires con el cambio de propiedad y desvelaba en su comparecencia de prensa antes de la visita a Tenerife que están incidiendo en los entrenamientos en dicho aspecto para ganar fondo: "Estamos muy contentos del último partido por la regularidad del primer tiempo y hasta que nos llegó la fuerza seguimos manteniendo la idea. Intentamos tener a los chicos bien físicamente para que aguanten los 90 minutos".

El propio Lucien Owona apuntaba ayer una de las claves al respecto, el hecho de que los nuevos fichajes, la mayoría realizados bien avanzado el mes de agosto, no pudieron hacer el trabajo previo de carga que te aporta la gasolina necesaria para aguantar la temporada y Guti admite que están revisando el trabajo que desarrolló el equipo de Pedro Emanuel: "Estamos trabajando con los preparadores físicos todo lo que se hacía con el anterior entrenador y viendo cómo se sienten los jugadores durante el transcurso del partido para estar frescos, porque lo normal es que esto [no aguantar las segundas partes] suceda en los partidos finales, no ahora".

Tras lograr su primer triunfo como técnico profesional en casa ante el Numancia, Guti espera sumar ahora el primero a domicilio en el Heliodoro Rodríguez López: "Todos los partidos son importantes. Está bien ganar el primer partido en casa, pero no vale de nada si vas a Tenerife y no puntúas. Cuanto más alarguemos la racha, mejor".

Del Tenerife, que volverá a tener en su banquillo de forma interina a Sesé (se estrenó ganando en El Molinón) tras el despido de López Garai, destaca su potencial ofensivo, pero también cree que flojea en defensa: "Nos tenemos que centrar en lo nuestro, hacer las cosas bien ofensivamente y defensivamente que no nos hagan goles. Ellos tienen el mismo sistema, varía algún jugador y tienen gente arriba con calidad, pero problemas defensivos y les hacen goles. El que mejor esté en los pequeños detalles puede llevarse el partido".

"El que mejor esté jugará, ya sea en un 4-3-3 o en un 4-4-2"

Para la cita en la isla pierde a Petrovic, sancionado, y Vada, lesionado, los motores del centro del campo ante el cuadro numantino, pero Guti considera que tiene relevos suficientes como para que no se note la ausencia del serbio y del argentino: "El que mejor esté, jugará, ya sea un 4-3-3 o un 4-4-2. Pondré la mejor alineación para cada partido".

Para sacar el balón jugado desde atrás Guti optó por relevar bajo palos a René por Fernando y todo apunta a que mantendrá la apuesta por el meta murciano, aunque no quiso dar pistas: "Me pagan por decidir y decidí en el último partido que fuera Fernando. El siguiente veremos a ver quién juega".

Tras sumar 5 puntos sobre 9 posibles en los tres duelos que ha dirigido desde el banquillo (Zaragoza, Elche y Numancia), Guti destaca con la mejoría que a sus ojos está experimentando el equipo: "Estamos mejorando, no voy a decir un porcentaje porque sería ridículo. El equipo está cogiendo las ideas que quiero y abierto a lo que se le propone. También es importante que están motivados los que no juegan".