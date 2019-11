A Guti le toca recomponer la medular para Tenerife

A Owona no le gusta lucir el brazalete de capitán

Lucien Owona es un tipo sincero donde los haya, no suele morderse la lengua cuando comparece ante la prensa y hoy no ha defraudado las expectativas. La titularidad de Fernando ante el Numancia motivó que luciera el brazalete de capitán ante la ausencia del primero en el orden establecido, el meta René Román, y el central camerunés reconocía que no acaba de sentirse cómodo con ese cometido: "Lo de ser capitán no me gusta, personalmente. Prefiero que lo lleve Fernando porque no me gusta la foto. Él jugo y lo hizo bien, el capitán es René, pero la portería está muy bien cubierta".

Ante el Numancia le tocó compartir fatigas defensivas con De la Hoz en una posición nueva para el cántabro, si bien Owona admite que estuvo cómodo en todo momento: "Me sentí bien con De la Hoz, la clave es hablar mucho y ayudarse porque cuando ganamos, lo hacemos todos".

Guti les pide como premisa fundamental sacar el balón jugado desde atrás, aunque Owona reconoce que a veces es tarea imposible: "No todos los partidos se puede salir jugando, cuando el rival presiona arriba lo normal es buscar el juego directo, pero la idea es esa. No es solo tema de los defensas, sino de todo el equipo".

La victoria ante el Numancia después de tres empates consecutivos admite que les sirvió para soltar lastre y ahora esperan darle continuidad el sábado (18:00) en Tenerife: "Llevábamos muchos partidos sin ganar y había dicho que para hacerlo tocaba sufrir. Nos quitamos un peso de encima y ahora vamos a disfrutar e intentar mantener la racha. El partido del sábado será bonito de jugar porque el Tenerife tiene buenos jugadores y la afición empuja en su campo. No por estar abajo, pero será complicado, aunque estamos preparados para ir a por los tres puntos".

Acerca del irregular estado de forma del equipo, la teoría de Owona se asienta en que todo viene arrastrado de la dificultosa pretemporada que tuvieron que llevar a cabo e incide en la importancia de haber realizado o no el stage en tierras malagueñas: "En la primera parte ante el Numancia estuvimos bien, pero cometimos errores que intentaremos subsanar en Tenerife. El tema físico es porque en pretemporada estuvimos en Marbella y muchos se incorporaron después, sin tiempo para prepararse. Iremos poco a poco".